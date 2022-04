Westliche Aussagen über Butscha laut Moskau Lügen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Laut einem russischen Vertreter bei den Vereinten Nationen sind die westlichen Aussagen über die Gräueltaten in Butscha Lügen. Moskau werde dem UNO-Sicherheitsrat "empirische Beweise" vorlegen, die das bestätigen sollen. Zuvor waren am Montagabend in einem Keller der Stadt der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft zufolge die Leichen von fünf gefolterten Männern entdeckt worden. Es handle sich um "unbewaffnete Zivilisten", die von russischen Soldaten getötet worden seien.

Biden fordert wegen Butscha "Kriegsverbrecherprozess"

Kiew (Kyjiw)/Moskau - US-Präsident Joe Biden hat nach den mutmaßlichen Gräueltaten gegen Zivilisten im Kiewer Vorort Butscha einen "Kriegsverbrecherprozess" gefordert und weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt. Biden bezeichnete den russischen Präsidenten Wladimir Putin am Montag in Washington erneut als "Kriegsverbrecher". Russlands Außenminister Sergej Lawrow meinte daraufhin, dass einige im Westen offenbar "Probleme mit ihrem Gewissen" hätten.

Berlin und Paris wollen russische Diplomaten ausweisen

Berlin/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Deutschland und Frankreich wollen zahlreiche russische Diplomaten ausweisen. Konkret erklärte Berlin 40 russische Diplomaten zu "unerwünschten Personen". Nach dem Schritt Deutschlands werden sich nach Angaben der russischen Botschaft in Berlin die Beziehungen der beiden Länder "verschlechtern". Nach Angaben aus französischen Ministeriumskreisen sollen 35 russische Diplomaten das Land verlassen. Deren Aktivitäten sollen den Sicherheitsinteressen Frankreichs widersprechen.

oe24.TV: Schallenberg beruft russischen Botschafter ein

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wird den russischen Botschafter in Österreich, Dmitrij Ljubinskij, noch am heutigen Montag ins Außenamt einberufen. Das kündigte Schallenberg im Interview auf oe24.TV an, das um 21.00 Uhr ausgestrahlt wird, wie der Sender in einer der APA übermittelten Aussendung mitteilte. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sagte gegenüber Puls 24, dass das Massaker im Kiewer Vorort Butscha von den Vereinten Nationen untersucht werden müsse.

Nationalrat debattiert Teuerung

Wien - Der Nationalrat kommt am Dienstag auf Verlangen der SPÖ zu einer Sondersitzung zusammen. Dabei wollen die Sozialdemokraten die "Teuerung auf Rekordniveau" debattieren und Lösungsvorschläge präsentieren. Erwartet wird eine "Dringliche Anfrage" bzw. ein "Dringlicher Antrag" an ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer.

Opposition will Aufklärung nach Cobra-Unfall in Kanzler-Nähe

Wien - FPÖ und SPÖ sehen nach dem Unfall von offenbar alkoholisierten Personenschützern der Kanzlerfamilie offene Fragen und fordern Aufklärung. In parlamentarischen Anfragen an Kanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) wollen die Oppositionsparteien - basierend auf anonymen Behauptungen - etwa wissen, ob es nach dem Vorfall aus Regierungskreisen eine Kontaktaufnahme mit Cobra-Chef Bernhard Treibenreif gegeben hat. Nehammer sieht eine "rote Linie" überschritten.

Klimabericht: Welt muss Emissionen rasch reduzieren

Genf - Die Aussagen des jüngsten Klimaberichts sind deutlich: Ohne einer radikalen und sofortigen Reduktion der klimaschädlichen Treibhausgase ist ein Eindämmen der globalen Erderhitzung auf maximal 1,5 Grad nicht zu erreichen. Das würde tiefgreifende Konsequenzen für Menschen, Tiere und die Natur mit sich bringen. Doch die Wissenschafter des sechsten Sachstandberichts des Weltklimarats (IPCC) sahen am Montag auch positive Entwicklungen. Es gebe immer mehr Maßnahmen zum Klimaschutz.

19-Jähriger wegen Mordes an Schwangerer in Graz angeklagt

Graz - Im Grazer Straflandesgericht muss sich heute, Dienstag, ein 19-Jähriger wegen Mordes an einer schwangeren Jugendlichen verantworten. Der Grazer soll im Juli 2021 die 17-Jährige gewürgt und durch mehrere Stiche mit einer Schere in den Hals und Nacken getötet haben. Die beiden hatten zu diesem Zeitpunkt keine Beziehung mehr, der Angeklagte war aber der Vater des Kindes. Im Zuge eines heftigen Streits kam es offenbar zu den Gewalttaten. Ein Urteil wird für den Abend erwartet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

