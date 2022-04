US-Satellitenbilder: Leichen in Butscha vor russischem Abzug

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Am Montag veröffentlichte US-Satellitenbilder bestätigen, dass einige der in dem Kiewer Vorort Butscha gefundenen Leichen bereits vor dem Abzug der russischen Truppen dort gelegen waren. Die "hochauflösenden" Bilder "bestätigen die jüngsten Videos und Fotos in den sozialen Medien, auf denen Leichen zu sehen sind, die seit Wochen auf der Straße liegen", erklärte ein Sprecher der US-Satellitenbildfirma Maxar Technologies.

Selenskyj stellte Nehammer-Besuch in der Ukraine in Aussicht

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach einem Telefonat mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) einen Ukraine-Besuch des österreichischen Regierungschefs "in der nächsten Zeit" angekündigt. Dies erklärte Selenskyj in einer Videobotschaft an die ukrainische Bevölkerung, die in der Nacht auf Dienstag veröffentlicht wurde.

Berlin und Paris wollen russische Diplomaten ausweisen

Berlin/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Deutschland und Frankreich wollen zahlreiche russische Diplomaten ausweisen. Konkret erklärte Berlin 40 russische Diplomaten zu "unerwünschten Personen". Nach dem Schritt Deutschlands werden sich nach Angaben der russischen Botschaft in Berlin die Beziehungen der beiden Länder "verschlechtern". Nach Angaben aus französischen Ministeriumskreisen sollen 35 russische Diplomaten das Land verlassen. Deren Aktivitäten sollen den Sicherheitsinteressen Frankreichs widersprechen.

Nationalrat debattiert Teuerung

Wien - Der Nationalrat kommt am Dienstag auf Verlangen der SPÖ zu einer Sondersitzung zusammen. Dabei wollen die Sozialdemokraten die "Teuerung auf Rekordniveau" debattieren und Lösungsvorschläge präsentieren. Erwartet wird eine "Dringliche Anfrage" bzw. ein "Dringlicher Antrag" an ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer.

Bidens Kandidatin für Supreme Court nahm Senats-Hürde

Washington - US-Präsident Joe Bidens Kandidatin für einen frei werdenden Richterposten am Obersten Gericht hat im Senat eine wichtige Hürde genommen. Nach einem Patt im Justizausschuss der Kammer setzten die Demokraten am Montagabend (Ortszeit) eine formale Abstimmung im Plenum des Senats an, um die Ernennung von Ketanji Brown Jackson für den Supreme Court voranzutreiben. Die dafür notwendige Mehrheit kam zustande.

2.317 heimische Patentanmeldungen beim Europ. Patentamt

München/Wien/Brüssel - Stabil geblieben ist im Jahr 2021 die Zahl der Patentanmeldungen österreichischer Unternehmen beim Europäischen Patentamt (EPA). Im Vorjahr gingen 2.317 Anmeldungen aus Österreich beim EPA ein (plus 0,5 Prozent gegenüber 2020), gab das Patentamt am Dienstag bekannt. Gemessen an der Bevölkerungszahl bleibt Österreich mit 256 Patenten pro Million Einwohner global auf Rang sieben. Das EPA verzeichnete mit insgesamt 188.600 Patentanmeldungen trotz Pandemie einen Rekordwert.

