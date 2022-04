Nationalrat debattiert Teuerung

Wien - Die SPÖ hat Dienstagvormittag ihren "Dringlichen Antrag" zur Teuerung vorgelegt, mit dem man die heutige Nationalratssondersitzung begründet hat. Darin werfen die Sozialdemokraten der türkis-grünen Bundesregierung Untätigkeit im Zusammenhang mit der "auf Rekordhoch" befindlichen Inflation vor und verlangen eine Reihe von Gegenmaßnahmen.

US-Satellitenbilder: Leichen in Butscha vor russischem Abzug

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Am Montag veröffentlichte US-Satellitenbilder bestätigen, dass einige der in dem Kiewer Vorort Butscha gefundenen Leichen bereits vor dem Abzug der russischen Truppen dort gelegen waren. Die "hochauflösenden" Bilder "bestätigen die jüngsten Videos und Fotos in den sozialen Medien, auf denen Leichen zu sehen sind, die seit Wochen auf der Straße liegen", erklärte ein Sprecher der US-Satellitenbildfirma Maxar Technologies.

Ukraines Wirtschaft noch gut unterwegs, fraglich wie lange

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Wirtschaft der Ukraine ist nach einem Monat Kriegsgeschehen erstaunlich stabil. Vorerst hat das Land ausreichend Devisenreserven, das Bankensystem ist stabil und liquide. Dabei erwirtschaften die direkt vom Krieg betroffenen Regionen gut die Hälfte des ukrainischen BIP, selbst ohne Kiew kamen ein Drittel der Industrie- und Landwirtschaft und ein Viertel der Exporte aus den Kriegsgebieten, so wiiw-Expertin Olga Pindyuk. Trotzdem sei der mittelfristige Ausblick düster.

EU beschließt wohl am Mittwoch neue Russland-Sanktionen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Paris - Die Europäische Union wird nach französischen Angaben vermutlich am Mittwoch neue Sanktionen gegen Russland beschließen. Anlass seien die Berichte über getötete Zivilisten, sagt Europaminister Clement Beaune dem Radiosender RFI. "Die neuen Sanktionen werden wahrscheinlich morgen verabschiedet", sagte er am Dienstag gegenüber dem Radiosender RFI und fügte hinzu, dass die EU auch auf Gas- und Kohleimporte aus Russland schnell reagieren sollte.

Selenskyj will vor UN-Sicherheitsrat sprechen

Kiew (Kyjiw)/New York - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll am Dienstag erstmals seit dem russischen Einmarsch in seinem Land vor dem UN-Sicherheitsrat sprechen. Das teilte Großbritannien, das derzeit den Vorsitz innehat, Montagabend mit. Unterdessen treibt Großbritannien zusammen mit den USA wegen des mutmaßlichen Massakers an der Zivilbevölkerung in dem Kiewer Vorort Butscha den Ausschluss Russlands vom UN-Menschenrechtsrat voran. Russland kritisierte die westlichen Vorstöße scharf.

Bürgermeister warnt vor Rückkehr in Vororte von Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, hat die geflohenen Bewohner der Vororte dazu aufgerufen, mit der Rückkehr "noch mindestens eine Woche" zu warten. "Zunächst gilt in mehreren Bezirken des Kiewer Gebiets eine Ausgangssperre rund um die Uhr", sagte er am späten Montagabend. Das ukrainische Verteidigungsministerium rechnet unterdessen mit weiteren russischen Angriffen auf die belagerte Millionenstadt Charkiw im Osten der Ukraine.

Corona-Folgen - Jeder Dritte klagt über Einkommensverlust

Wien - Die Corona-Pandemie hat bei vielen Österreicherinnen und Österreichern zu einer Reduktion des Haushaltseinkommens geführt. Nach einer Erhebung der Statistik Austria stand jeder dritten Person Ende 2021 weniger Geld zur Verfügung als noch ein Jahr zuvor. Die häufigsten Gründe dafür waren eine reduzierte Arbeitszeit, gesunkenes Erwerbseinkommen und Arbeitsplatzverlust. Auch die hohe Inflation wurde von den Befragten häufig als Begründung für den Einkommensverlust angeführt.

Klein-Lkw gegen Zug: Fünf Tote in Südostungarn

Szeged - Fünf Menschen sind Dienstagfrüh bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Zug und einem Klein-Lkw in Südostungarn ums Leben gekommen. Dazu gab es zwei Schwer- und acht Leichtverletzte. Laut Polizeibericht ereignete sich das Unglück, als ein Kleinlaster auf einen Bahnübergang bei Mindszent fuhr. Der Zug war von Szentes nach H�dmezöv�s�rhely unterwegs.

