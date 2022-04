US-Satellitenbilder: Leichen in Butscha vor russischem Abzug

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Am Montag veröffentlichte US-Satellitenbilder bestätigen, dass einige der im Kiewer Vorort Butscha gefundenen Leichen schon vor Abzug der russischen Truppen dort gelegen waren. Die "hochauflösenden" Bilder "bestätigen die jüngsten Videos und Fotos in den sozialen Medien, auf denen Leichen zu sehen sind, die seit Wochen auf der Straße liegen", erklärte ein Sprecher der US-Satellitenbildfirma Maxar Technologies. Russland bestreitet die Gräueltaten und spricht von" Fälschungen".

Moskau: Verhandlungen mit Kiew laufen in Videoformat weiter

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Trotz bekannt gewordener schwerer Verbrechen an Zivilisten im Umland von Kiew gehen die Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland Angaben aus Moskau zufolge weiter. "Derzeit laufen intensive Verhandlungen mit der ukrainischen Seite im Videoformat", sagte Russlands Vize-Außenminister Andrej Rudenko am Dienstag in einem Interview der Agentur Interfax. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt weiter auf Verhandlungen mit Russland.

Russische Armee bombardiert ostukrainische Stadt Kramatorsk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russlands Armee hat in der Nacht auf Dienstag die ostukrainische Großstadt Kramatorsk bombardiert. Bei den Raketenangriffen wurde laut Nachrichtenagentur AFP eine Schule im Zentrum zerstört. Seit der Ankündigung Moskaus, seine Militäraktionen auf den Donbass zu konzentrieren, wird im Osten der Ukraine eine russische Großoffensive befürchtet. Der Bürgermeister der Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, warnte indes die Bewohner der Vororte davor, in ihre Häuser zurückzukehren.

Ukraines Wirtschaft noch gut unterwegs, fraglich wie lange

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Wirtschaft der Ukraine ist nach einem Monat Kriegsgeschehen erstaunlich stabil. Vorerst hat das Land ausreichend Devisenreserven, das Bankensystem ist stabil und liquide. Dabei erwirtschaften die direkt vom Krieg betroffenen Regionen gut die Hälfte des ukrainischen BIP, selbst ohne Kiew kamen ein Drittel der Industrie- und Landwirtschaft und ein Viertel der Exporte aus den Kriegsgebieten, so wiiw-Expertin Olga Pindyuk. Trotzdem sei der mittelfristige Ausblick düster.

Nationalrat debattiert Teuerung

Wien - Die SPÖ hat Dienstagvormittag ihren "Dringlichen Antrag" zur Teuerung vorgelegt, mit dem man die heutige Nationalratssondersitzung begründet hat. Darin werfen die Sozialdemokraten der türkis-grünen Bundesregierung Untätigkeit im Zusammenhang mit der "auf Rekordhoch" befindlichen Inflation vor und verlangen eine Reihe von Gegenmaßnahmen.

Corona-Impfstoff aus Österreich könnte vor Omikron schützen

Wien - Ein an der Medizinischen Universität Wien (MedUni) entwickelter Impfstoff gegen das Corona-Virus hat in präklinischen Daten gezeigt, dass er gegen alle bisher bekannten SARS-CoV-2-Varianten inklusive Omikron wirken kann und zwar auch bei Menschen, die bisher keinen Impfschutz (Non-Responder) aufgebaut haben, hieß es in einer Aussendung am Dienstag. Es handelt sich um eine Kombination aus Corona- und Hepatitis B-Impfstoff. Die Studie wurden im Magazin "Allergy" veröffentlicht.

Klein-Lkw gegen Zug: Fünf Tote in Südostungarn

Szeged - Fünf Menschen sind Dienstagfrüh bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Zug und einem Klein-Lkw in Südostungarn ums Leben gekommen. Dazu gab es zwei Schwer- und acht Leichtverletzte. Laut Polizeibericht ereignete sich das Unglück, als ein Kleinlaster auf einen Bahnübergang bei Mindszent fuhr. Der Zug war von Szentes nach H?dmezöv?s?rhely unterwegs.

Corona-Folgen - Jeder Dritte klagt über Einkommensverlust

Wien - Die Corona-Pandemie hat bei vielen Österreicherinnen und Österreichern zu einer Reduktion des Haushaltseinkommens geführt. Nach einer Erhebung der Statistik Austria stand jeder dritten Person Ende 2021 weniger Geld zur Verfügung als noch ein Jahr zuvor. Die häufigsten Gründe dafür waren eine reduzierte Arbeitszeit, gesunkenes Erwerbseinkommen und Arbeitsplatzverlust. Auch die hohe Inflation wurde von den Befragten häufig als Begründung für den Einkommensverlust angeführt.

