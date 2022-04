Protestcamp gegen die Stadtstraße wird geräumt

Wien - Die Polizei hat am Dienstagvormittag in Wien-Donaustadt mit der Räumung des letzten Protestcamps gegen die geplante Stadtstraße begonnen, 14 "LobauBleibt"-Aktivisten wurden bisher festgenommen. Die Asfinag hat zuvor laut ihren Angaben die Polizei ersucht, das Camp in der Hirschstettner Straße zu räumen, "um die Bautätigkeiten ohne Gefährdung von Personen fortsetzen zu können". Unklar ist indes die Anzahl der noch am Gelände verbleibenden Personen.

Nationalrat debattiert neuerlich Teuerung

Wien - Die Teuerung ist am Dienstag neuerlich im Zentrum einer von der SPÖ verlangten Sondersitzung des Nationalrats gestanden. Statt zu helfen, versinke die türkis-grüne Bundesregierung im "Dämmerschlaf" und zeichne sich durch Tatenlosigkeit aus, attestierte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Das wies wiederum Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) vehement zurück und führte die auf den Weg gebrachten Entlastungspakete im Ausmaß von vier Mrd. Euro ins Treffen.

Selenskyj will Kriegsverbrechen aufklären

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will eine lückenlose Aufklärung der Verbrechen gegen Zivilisten in Butscha und anderen ukrainischen Städten. Dazu arbeite man unter anderem mit der EU und dem Internationalen Strafgerichtshof zusammen, sagte er. Die internationale Empörung über die Gräueltaten im Kiewer Vorort Butscha dauert an. Moskau bestreitet die Verbrechen und sprach von einer "Inszenierung".

Nehammer besucht Selenskyj in "den nächsten Tagen"

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) plant "in den nächsten Tagen" einen Besuch in der Ukraine und wird dort den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Das bestätigte das Bundeskanzleramt am Dienstag. Zuvor hatte Selenskyj in einer Videobotschaft an die ukrainische Bevölkerung, die in der Nacht auf Dienstag veröffentlicht wurde, nach einem Telefonat mit Nehammer den Besuch des österreichischen Regierungschefs "in der nächsten Zeit" angekündigt.

Russische Armee bombardierte ostukrainische Stadt Kramatorsk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russlands Armee hat in der Nacht auf Dienstag die ostukrainische Großstadt Kramatorsk bombardiert. Bei den Raketenangriffen wurde laut Nachrichtenagentur AFP eine Schule im Zentrum zerstört. Seit der Ankündigung Moskaus, seine Militäraktionen auf den Donbass zu konzentrieren, wird im Osten der Ukraine eine russische Großoffensive befürchtet. Der Bürgermeister der Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, warnte indes die Bewohner der Vororte davor, in ihre Häuser zurückzukehren.

EU beschließt wohl am Mittwoch neue Russland-Sanktionen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Paris - Die Europäische Union wird nach französischen Angaben vermutlich am Mittwoch neue Sanktionen gegen Russland beschließen. Anlass seien die Berichte über getötete Zivilisten, sagt Europaminister Clement Beaune dem Radiosender RFI. "Die neuen Sanktionen werden wahrscheinlich morgen verabschiedet", sagte er am Dienstag gegenüber dem Radiosender RFI und fügte hinzu, dass die EU auch auf Gas- und Kohleimporte aus Russland schnell reagieren sollte.

Corona-Folgen - Jeder Dritte klagt über Einkommensverlust

Wien - Die Coronapandemie hat bei vielen Österreicherinnen und Österreichern zu einer Reduktion des Haushaltseinkommens geführt. Nach einer Erhebung der Statistik Austria stand jeder dritten Person Ende 2021 weniger Geld zur Verfügung als noch ein Jahr zuvor. Die häufigsten Gründe dafür waren reduzierte Arbeitszeit, gesunkenes Erwerbseinkommen oder Arbeitsplatzverlust. Auch die hohe Inflation wurde von den Befragten häufig als Begründung für den Einkommensverlust angeführt.

Klein-Lkw gegen Zug: Fünf Tote in Südostungarn

Szeged - Fünf Menschen sind Dienstagfrüh bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Zug und einem Klein-Lkw in Südostungarn ums Leben gekommen. Dazu gab es zwei Schwer- und acht Leichtverletzte. Laut Polizeibericht ereignete sich das Unglück, als ein Kleinlaster auf einen Bahnübergang bei Mindszent fuhr. Der Zug war von Szentes nach H?dmezöv?s?rhely unterwegs.

