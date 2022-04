Selenskyj für UNO-Reform zum Entzug von Russlands Veto-Recht

New York - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Vereinten Nationen zu einer Reform des Veto-Systems im UNO-Sicherheitsrat aufgefordert. Mit diesem kann unter anderem Russland Resolutionen blockieren. Alles müsse getan werden, damit das internationale Gremium effektiv handeln könne, so Selenskyj in einer Video-Ansprache vor dem Sicherheitsrat. Zudem forderte er, Moskau für die Gräueltaten in Butscha zur Rechenschaft zu ziehen. Die Vorfälle nannte er keinen Einzelfall.

Bereits rund 5.000 ukrainische Flüchtlinge an den Schulen

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bisher sind rund 50.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Österreich registriert, der Großteil davon Frauen und Kinder. An den heimischen Schulen sind mittlerweile rund 5.000 aus der Ukraine geflohene Kinder und Jugendliche eingeschrieben. Fast die Hälfte besucht eine Volksschule, ein Drittel eine Mittelschule, jeder Sechste eine AHS. Zumeist werden sie in den Regelklassen unterrichtet und bekommen zusätzlich Deutschunterricht, zeigt ein APA-Rundruf in den Bildungsdirektionen.

Explosionen in der Region Lwiw im Westen der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Region Lwiw (Lemberg) im Westen der Ukraine haben sich am Dienstagabend mehrere Explosionen ereignet. "Alle müssen in den Schutzräumen bleiben", schrieb Gouverneur Maksym Kosytsky im Onlinedienst Telegram und verwies auf Explosionen nahe Radechiv, einer rund 70 Kilometer nordöstlich von Lwiw gelegenen Stadt. Später schrieb er, bisher gebe es keine Berichte über Opfer.

USA wollen "jegliche neue Investition" in Russland verbieten

Moskau/Washington - Die USA wollen am Mittwoch ein neues Sanktionspaket gegen Russland verkünden und dabei auch "jegliche neue Investition" in dem Land verbieten. Geplant sind zudem verschärfte Sanktionen gegen Finanzinstitutionen und staatliche Unternehmen in Russland sowie neue Strafmaßnahmen gegen russische Regierungsvertreter und deren Familien, wie am Dienstag aus informierten Kreisen verlautete. Die Sanktionen werden demnach in Abstimmung mit der EU und den anderen G7-Staaten verhängt.

Israels Regierung verliert Medienberichten zufolge Mehrheit

Tel Aviv - Politisches Drama in Israel: Eine Abgeordnete der Regierungspartei Jamina ist nach Medienberichten überraschend zurückgetreten. Damit verliere die Koalition des Ministerpräsidenten Naftali Bennett ihre hauchdünne Mehrheit im Parlament, berichteten israelische Medien am Mittwoch übereinstimmend.

Steuercausa Wolf im Mittelpunkt des U-Ausschusses

Wien - Der parlamentarische ÖVP-Untersuchungsausschuss wird am Mittwoch mit prominenten Auskunftspersonen fortgesetzt: So hat Unternehmer Siegfried Wolf nach der Androhung einer Beugestrafe sein Kommen zugesagt. Er soll vor allem Fragen zu einem illegalen Steuernachlass für ihn beantworten. Wolf hatte - letztlich erfolglos - im Finanzministerium wegen einer Steuer-Nachzahlung interveniert. Zum selben Thema sagt nach ihm der ehemalige Finanzminister Hans-Jörg Schelling (ÖVP) aus.

Industrie will Senkung der Lohnnebenkosten sehen

Wien - Österreich zählt zu den Ländern mit den höchsten Arbeitskosten in der EU. Dabei liegt laut Eurostat auch der Anteil indirekter Kosten mit einem Viertel überm EU-Schnitt. Die Industriellenvereinigung (IV) bekräftigt nun jedenfalls ihren Ruf nach einer Lohnnebenkostensenkung. Denn Menschen mit einem Monatsgehalt von mehr als 3.400 Euro brutto - die oberen 20 Prozent der Einkommensbezieher - tragen laut IV 77 Prozent zum Gesamtaufkommen der Einkommensteuer bei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red