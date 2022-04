Corona-Neuinfektionen gehen weiter zurück

Wien - Die am Mittwoch von den zuständigen Ministerien gemeldeten 21.076 Neuinfektionen in Österreich bedeuten die wenigsten für diesen Wochentag seit dem 12. Jänner (17.006). Allerdings ist auch die Zahl der Tests deutlich gesunken: In den vergangenen 24 Stunden waren es 361.092 PCR- und Antigen-Schnelltests, vor einer Woche noch 810.313. Von den aktuellen Tests waren 260.256 aussagekräftige PCR-Tests, deren Positiv-Rate 8,1 Prozent betrug.

Wolf will im U-Ausschuss nicht zu Steuern Stellung nehmen

Wien - Der Unternehmer Siegfried Wolf will am Mittwoch im parlamentarischen ÖVP-Untersuchungsausschuss nicht zu seiner Steuercausa Stellung nehmen. Das machte er gleich in seinem Eingangsstatement klar. Er sehe sich in dieser Angelegenheit voll im Recht. Die Abgeordneten wollten ihn zu einem Steuernachlass befragen. Thema sollen auch seine Kontakte nach Russland sein. Jüngst aufgetauchte Chats haben dokumentiert, wie Wolf für den Oligarchen Oleg Deripaska interveniert hatte.

Schwere Kämpfe um Mariupol halten an - Angriff auf Dnipro

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol halten die schweren Kämpfe und russischen Luftangriffe an. "Die humanitäre Lage in der Stadt verschlechtert sich", teilt das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf den Militärgeheimdienst am Mittwoch mit. Für Zivilisten sind unterdessen elf Fluchtkorridore aus umkämpften Städten geplant. Aus Mariupol müssten die Menschen allerdings in Privatautos fliehen, sagt Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk.

EU-Ratspräsident: Werden auch Gas-Importstopp brauchen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - EU-Ratspräsident Charles Michel hält einen Importstopp von russischem Öl und letztlich auch von Gas für unumgänglich, um den Angriffskrieg Moskaus gegen die Ukraine zu beenden. "Ich denke, dass auch Maßnahmen bei Öl und selbst Gas früher oder später nötig werden", sagt Michel am Mittwoch vor dem Europäischen Parlament.

Bereits rund 5.000 ukrainische Flüchtlinge an den Schulen

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bisher sind rund 50.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Österreich registriert, der Großteil davon Frauen und Kinder. An den heimischen Schulen sind mittlerweile rund 5.000 aus der Ukraine geflohene Kinder und Jugendliche eingeschrieben. Fast die Hälfte besucht eine Volksschule, ein Drittel eine Mittelschule, jeder Sechste eine AHS. Zumeist werden sie in den Regelklassen unterrichtet und bekommen zusätzlich Deutschunterricht, zeigt ein APA-Rundruf in den Bildungsdirektionen.

Spritpreis im März auf Allzeit-Hoch

Wien - Der Sprit war im heurigen März so teuer wie noch nie, rechnet heute der ÖAMTC vor. Im Monatsmittel mussten 1,781 Euro je Liter Super gezahlt werden, mit 1,868 Euro je Liter war Diesel im Schnitt sogar teurer als Superbenzin. Zieht man den März 2021 als Vergleich heran, verteuerte sich Super um rund 46 Prozent, Diesel um rund 61 Prozent. "Kraftstoffe sind und bleiben somit ein wesentlicher Treiber der Inflation in Österreich", so der ÖAMTC.

red