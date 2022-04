Lobau-Aktivisten angeblich ungesichert von Baggern gezerrt

Wien - Im Zusammenhang mit der am Dienstag vorgenommenen Räumung eines Protestcamps gegen die geplante Stadtstraße in Wien-Donaustadt soll es nach der offiziellen Räumung zu gefährlichen Szenen gekommen sein. Aktivistinnen und Aktivisten hatten im Anschluss auf einer nahe gelegenen Wiese in der Anfanggasse mehrere Baumaschinen besetzt. "Sie wurden von Polizeibeamten einfach runtergezerrt. Ohne jede Sicherung", berichtete "LobauBleibt"-Sprecherin Anna Kontriner der APA.

Schwere russische Angriffe auf Mariupol, Dnipro und Charkiw

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol halten die schweren Kämpfe und russischen Luftangriffe an. "Die humanitäre Lage in der Stadt verschlechtert sich", teilt das britische Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Beschossen wurden auch die Großstädte Dnipro und Charkiw. Für Zivilisten sind unterdessen elf Fluchtkorridore aus umkämpften Städten geplant. Aus Mariupol müssten die Menschen in Privatautos fliehen, erklärte Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk.

Moskau will diplomatische Beziehungen mit EU nicht abbrechen

Moskau/Athen/Kiew (Kyjiw) - Russland hat die massenhafte Ausweisung seiner Diplomaten durch zahlreiche europäische Staaten kritisiert, will die diplomatischen Beziehungen aber trotzdem nicht abbrechen. Man wolle weiterhin diplomatische Beziehungen mit westlichen Staaten haben, sagte der russische Vize-Außenminister Alexander Gruschko am Mittwoch. Die seit Montag verkündeten Maßnahmen seien "ein Schuss ins Knie", meinte er weiter.

EU-Ratspräsident: Werden auch Gas-Importstopp brauchen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - EU-Ratspräsident Charles Michel hält einen Importstopp von russischem Öl und letztlich auch von Gas für unumgänglich, um den Angriffskrieg Moskaus gegen die Ukraine zu beenden. "Ich denke, dass auch Maßnahmen bei Öl und selbst Gas früher oder später nötig werden", sagt Michel am Mittwoch vor dem Europäischen Parlament. Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) bekräftigte Österreichs Haltung gegen ein Gas-Embargo.

Wolf will im U-Ausschuss nicht zu Steuern Stellung nehmen

Wien - Der Unternehmer Siegfried Wolf will am Mittwoch im parlamentarischen ÖVP-Untersuchungsausschuss nicht zu seiner Steuercausa Stellung nehmen. Das machte er gleich in seinem Eingangsstatement klar. Er sehe sich in dieser Angelegenheit voll im Recht. Die Abgeordneten wollten ihn zu einem Steuernachlass befragen. Thema sollen auch seine Kontakte nach Russland sein. Jüngst aufgetauchte Chats haben dokumentiert, wie Wolf für den Oligarchen Oleg Deripaska interveniert hatte.

Corona-Neuinfektionen gehen weiter zurück

Wien - Die am Mittwoch von den zuständigen Ministerien gemeldeten 21.076 Neuinfektionen in Österreich bedeuten die wenigsten für diesen Wochentag seit dem 12. Jänner (17.006). Allerdings ist auch die Zahl der Tests deutlich gesunken: In den vergangenen 24 Stunden waren es 361.092 PCR- und Antigen-Schnelltests, vor einer Woche noch 810.313. Von den aktuellen Tests waren 260.256 aussagekräftige PCR-Tests, deren Positiv-Rate 8,1 Prozent betrug.

Frau in Wien entdeckte Fotos von Missbrauch ihrer Tochter

Wien - Ein 25-Jähriger hat gegenüber der Wiener Polizei gestanden, die Tochter seiner Lebensgefährtin missbraucht zu haben. Die Mutter entdeckte am Dienstag mehrere Fotos von der Tat am Computer des Mannes. Die Bilder datieren aus dem Jahr 2018, das Kind war damals fünf Jahre alt. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Israels Regierung verliert überraschend Mehrheit

Tel Aviv - Politisches Drama in Israel: Eine Abgeordnete der israelischen Regierungspartei Yamina ist überraschend aus der Koalition ausgetreten. Die Koalitionsvorsitzende Idit Silman habe dies schriftlich dem Ministerpräsidenten Naftali Bennett (Yamina) mitgeteilt, bestätigte eine Sprecherin Silmans am Mittwoch. Damit verliert Bennetts Bündnis seine hauchdünne Mehrheit im Parlament.

