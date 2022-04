Schwere russische Angriffe auf Mariupol, Dnipro und Charkiw

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Ukraine setzen russische Truppen ihre Angriffe mit unverminderter Härte fort. Mariupol im Südosten und Charkiw im Nordosten der Ukraine lagen am Mittwoch unter schwerem Artilleriefeuer. Explosionen wurden auch nahe der Industriestadt Dnipro gemeldet. Im ganzen Land sollen im Laufe des Tages elf Fluchtrouten geöffnet werden. Nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) soll 500 weiteren Menschen die Flucht aus Mariupol gelungen sein.

EU-Ratspräsident: Werden auch Gas-Importstopp brauchen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - EU-Ratspräsident Charles Michel hält einen Importstopp von russischem Öl und letztlich auch von Gas für unumgänglich, um den Angriffskrieg Moskaus gegen die Ukraine zu beenden. "Ich denke, dass auch Maßnahmen bei Öl und selbst Gas früher oder später nötig werden", sagt Michel am Mittwoch vor dem Europäischen Parlament. Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) bekräftigte Österreichs Haltung gegen ein Gas-Embargo.

Wolf will im U-Ausschuss nicht zu Steuern Stellung nehmen

Wien - Der Unternehmer Siegfried Wolf will am Mittwoch im parlamentarischen ÖVP-Untersuchungsausschuss nicht zu seiner Steuercausa Stellung nehmen. Das machte er gleich in seinem Eingangsstatement klar. Er sehe sich in dieser Angelegenheit voll im Recht. Die Abgeordneten wollten ihn zu einem Steuernachlass befragen. Thema sollen auch seine Kontakte nach Russland sein. Jüngst aufgetauchte Chats haben dokumentiert, wie Wolf für den Oligarchen Oleg Deripaska interveniert hatte.

Lobau-Aktivisten angeblich ungesichert von Baggern gezerrt

Wien - Im Zusammenhang mit der am Dienstag vorgenommenen Räumung eines Protestcamps gegen die geplante Stadtstraße in Wien-Donaustadt soll es nach der offiziellen Räumung zu gefährlichen Szenen gekommen sein. Aktivistinnen und Aktivisten hatten im Anschluss auf einer nahe gelegenen Wiese in der Anfanggasse mehrere Baumaschinen besetzt. "Sie wurden von Polizeibeamten einfach runtergezerrt. Ohne jede Sicherung", berichtete "LobauBleibt"-Sprecherin Anna Kontriner der APA.

Corona-Neuinfektionen gehen weiter zurück

Wien - Die am Mittwoch von den zuständigen Ministerien gemeldeten 21.076 Neuinfektionen in Österreich bedeuten die wenigsten für diesen Wochentag seit dem 12. Jänner (17.006). Allerdings ist auch die Zahl der Tests deutlich gesunken: In den vergangenen 24 Stunden waren es 361.092 PCR- und Antigen-Schnelltests, vor einer Woche noch 810.313. Von den aktuellen Tests waren 260.256 aussagekräftige PCR-Tests, deren Positiv-Rate 8,1 Prozent betrug.

Freispruch für 82-Jährigen von Mitwirkung am Selbstmord

Wien - Weil er im vergangenen Mai einem kranken, bettlägerigen Mann, mit dem er seit 40 Jahren befreundet war, den Freitod möglich gemacht haben soll, hat sich ein 82-jähriger Pensionist wegen Mitwirkung am Selbstmord am Wiener Landesgericht für Strafsachen verantworten müssen. Er wurde am Mittwoch freigesprochen - "im Zweifel", wie die Richterin mehrfach betonte. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig, der Staatsanwalt gab vorerst keine Erklärung ab.

Österreich hat eigenen "Welterschöpfungstag" erreicht

Wien - Österreich hat mit heute den individuellen "Welterschöpfungstag" erreicht. Das bedeutet, wenn die ganze Welt Ressourcen im gleichen Ausmaß wie Österreich verbrauchen würde, würde ab nun bereits mehr in Anspruch genommen werden, als die Erde im gesamten Jahr regenerieren kann. "Ein Umdenken ist unumgänglich und dringendst geboten", sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Wohnungen 2021 nochmals massiv verteuert

Wien - Mit den Wohnungspreisen ist es 2021 nochmals steil nach oben gegangen. Im österreichweiten Schnitt haben sich die Quadratmeterpreise der Eigenheime gegenüber dem Jahr davor um weitere 8 Prozent spürbar verteuert, geht aus einer Analyse der Grundbucheintragungen hervor, die der Immobilienvermittler Remax am Mittwoch veröffentlichte. Im Fünfjahresvergleich erhöhte sich der typische Preis für eine gehandelte Wohnung um 32 Prozent, im Zehnjahresvergleich um 74 Prozent.

