Schwere russische Angriffe auf Mariupol, Dnipro und Charkiw

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Ukraine setzen russische Truppen ihre Angriffe mit unverminderter Härte fort. Mariupol im Südosten und Charkiw im Nordosten der Ukraine lagen am Mittwoch unter schwerem Artilleriefeuer. Explosionen wurden auch nahe der Industriestadt Dnipro gemeldet. Im ganzen Land sollen im Laufe des Tages elf Fluchtrouten geöffnet werden. Nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) soll 500 weiteren Menschen die Flucht aus Mariupol gelungen sein.

EU-Ratspräsident: Werden auch Gas-Importstopp brauchen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - EU-Ratspräsident Charles Michel hält einen Importstopp von russischem Öl und letztlich auch von Gas für unumgänglich, um den Angriffskrieg Moskaus gegen die Ukraine zu beenden. "Ich denke, dass auch Maßnahmen bei Öl und selbst Gas früher oder später nötig werden", sagt Michel am Mittwoch vor dem Europäischen Parlament. Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) bekräftigte Österreichs Haltung gegen ein Gas-Embargo.

Moskau will diplomatische Beziehungen mit EU nicht abbrechen

Moskau/Athen/Kiew (Kyjiw) - Russland hat die massenhafte Ausweisung seiner Diplomaten durch zahlreiche europäische Staaten kritisiert, will die diplomatischen Beziehungen aber trotzdem nicht abbrechen. Man wolle weiterhin diplomatische Beziehungen mit westlichen Staaten haben, sagte der russische Vize-Außenminister Alexander Gruschko am Mittwoch. Während Österreich weiter zögert, erklärten am Mittwoch auch Griechenland und Norwegen russische Diplomaten zu unerwünschten Personen.

Lobau-Aktivisten angeblich ungesichert von Baggern gezerrt

Wien - Im Zusammenhang mit der am Dienstag vorgenommenen Räumung eines Protestcamps gegen die geplante Stadtstraße in Wien-Donaustadt soll es nach der offiziellen Räumung zu gefährlichen Szenen gekommen sein. Aktivistinnen und Aktivisten hatten im Anschluss auf einer nahe gelegenen Wiese in der Anfanggasse mehrere Baumaschinen besetzt. "Sie wurden von Polizeibeamten einfach runtergezerrt. Ohne jede Sicherung", berichtete "LobauBleibt"-Sprecherin Anna Kontriner der APA.

Wohnungen 2021 nochmals massiv verteuert

Wien - Mit den Wohnungspreisen ist es 2021 nochmals steil nach oben gegangen. Im österreichweiten Schnitt haben sich die Quadratmeterpreise der Eigenheime gegenüber dem Jahr davor um weitere 8 Prozent spürbar verteuert, geht aus einer Analyse der Grundbucheintragungen hervor, die der Immobilienvermittler Remax am Mittwoch veröffentlichte. Im Fünfjahresvergleich erhöhte sich der typische Preis für eine gehandelte Wohnung um 32 Prozent, im Zehnjahresvergleich um 74 Prozent.

Frau in Wien entdeckte Fotos vom Missbrauch ihrer Tochter

Wien - Ein 25-Jähriger hat gegenüber der Wiener Polizei gestanden, die Tochter seiner Lebensgefährtin missbraucht zu haben. Die Mutter entdeckte am Dienstag mehrere Fotos von der Tat am Computer des Mannes. Die Bilder datieren aus dem Jahr 2018, das Kind war damals fünf Jahre alt. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Österreich hat eigenen "Welterschöpfungstag" erreicht

Wien - Österreich hat mit heute den individuellen "Welterschöpfungstag" erreicht. Das bedeutet, wenn die ganze Welt Ressourcen im gleichen Ausmaß wie Österreich verbrauchen würde, würde ab nun bereits mehr in Anspruch genommen werden, als die Erde im gesamten Jahr regenerieren kann. "Ein Umdenken ist unumgänglich und dringendst geboten", sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Covid-Prognose verspricht starken Infektionsrückgang

Wien - Das Covid-Prognose-Konsortium geht in der aktuellen Vorhersage von fast einer Halbierung bei den Infektionszahlen und einer stetigen Reduzierung bei den Krankenhauspatienten aus. Wurden mit heutigem Mittwoch noch 226 Covid-Patienten auf Intensiv- und 2.873 auf Normalstationen gemeldet, liegen die Punktschätzer für nächste Woche bei 183 bzw. 2.106. Bei der Sieben-Tages-Inzidenz soll es von aktuell 1.431 auf 740 gehen.

