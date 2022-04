Wolf und Schelling geben sich im U-Ausschuss schweigsam

Wien - Eine wahre Entschlagungsorgie hat es bei den Befragungen von Unternehmer Siegfried Wolf und Ex-Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) am Mittwoch im parlamentarischen ÖVP-U-Ausschuss gegeben. Immer wieder verweigerten sie mit Hinweis auf laufende Verfahren eine Aussage - vor allem zu Wolfs Steuerakt. Schelling droht sogar eine Beugestrafe, der vorsitzführende Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) will eine solche beim Bundesverwaltungsgericht beantragen.

Lobau-Aktivisten angeblich ungesichert von Baggern gezerrt

Wien - Im Zusammenhang mit der am Dienstag vorgenommenen Räumung eines Protestcamps gegen die geplante Stadtstraße in Wien-Donaustadt soll es nach der offiziellen Räumung zu gefährlichen Szenen gekommen sein. Aktivistinnen und Aktivisten hatten im Anschluss auf einer nahe gelegenen Wiese in der Anfanggasse mehrere Baumaschinen besetzt. "Sie wurden von Polizeibeamten einfach runtergezerrt. Ohne jede Sicherung", berichtete "LobauBleibt"-Sprecherin Anna Kontriner der APA.

Wohnungen 2021 nochmals massiv verteuert

Wien - Mit den Wohnungspreisen ist es 2021 nochmals steil nach oben gegangen. Im österreichweiten Schnitt haben sich die Quadratmeterpreise der Eigenheime gegenüber dem Jahr davor um weitere 8 Prozent spürbar verteuert, geht aus einer Analyse der Grundbucheintragungen hervor, die der Immobilienvermittler Remax am Mittwoch veröffentlichte. Im Fünfjahresvergleich erhöhte sich der typische Preis für eine gehandelte Wohnung um 32 Prozent, im Zehnjahresvergleich um 74 Prozent.

Pkw fuhr in Auslage von Wiener Geschäft - Zwei Verletzte

Wien - Zwei Kundinnen eines Wiener Bekleidungsgeschäfts sind am Donnerstagnachmittag durch einen Pkw verletzt worden. Das Fahrzeug war im Bezirk Favoriten zuvor auf der Laxenburger Straße stadtauswärts unterwegs gewesen, als der Fahrer im Bereich der Buchengasse ins Schleudern geriet und gegen 14.50 Uhr in die Auslage des Geschäfts fuhr. Dadurch wurden eine 60-jährige Kundin und eine Elfjährige verletzt, die ältere Frau so schwer, dass sie sich in einem kritischen Zustand befand.

Russland bezahlt Schulden erstmals in Rubel

Moskau - Russland rückt einer Staatspleite näher: Erstmals wurden am Mittwoch Zahlungen für zwei Fremdwährungsanleihen nicht in Dollar, sondern in Rubel geleistet. Wegen der westlichen Blockade seiner Devisenreserven infolge des Krieges gegen die Ukraine will Moskau dies auch künftig so handhaben. "Wenn diese Blockade fortgesetzt wird und die Zahlungen zur Bedienung der Schulden blockiert werden, könnten sie in Rubel erfolgen", sagte Kreml-Sprecher Dimitri Peskow.

Van der Bellen: Kriegsverbrechen kann man nicht hinnehmen

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der irische Präsident Michael D. Higgins haben mutmaßliche Kriegsverbrechen in der Ukraine verurteilt. "Solche Verbrechen können nicht einfach hingenommen werden, sie müssen so rasch wie möglich untersucht" werden; die Täter und Auftraggeber müssten zur Rechenschaft gezogen werden, sagte Van der Bellen nach einem Arbeitsgespräch mit Higgins am Mittwoch in der Wiener Hofburg. "Es kann keine Straflosigkeit geben", sagte auch Higgins.

WHO Afrika: Über Hälfte der Gesundheitsnotfälle klimabedingt

Brazzaville - In Afrika gehen inzwischen viele Gesundheitsnotfälle auf klimatische Bedingungen zurück. Bei mehr als der Hälfte der in den letzten zwei Jahrzehnten in der Region verzeichneten Notlagen der öffentlichen Gesundheit sei das der Fall gewesen, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Mittwoch mit. Eine Analyse der WHO zeigt demnach, dass 56 Prozent der zwischen 2001 und 2021 registrierten 2212 Gesundheitsnotfälle in Afrika klimabedingt waren.

Wiener Börse schließt tiefrot

Wien - Die Wiener Börse hat auch am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Der ATX fiel um weitere 2,58 Prozent auf 3.169 Einheiten und verbuchte damit bereits seinen 3. Verlusttag in Folge. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street herrschten tiefrote Vorzeichen vor. Satten Verkaufsdruck gab es bei den schwer gewichteten Banken zu sehen. Die Aktionäre von Raiffeisen mussten ein beachtliches Minus in Höhe von 5,3 Prozent verbuchen. Erste Group rutschten 5,6 Prozent ab.

