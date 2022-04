Welthungerhilfe rechnet mit neuen Flüchtlingsbewegungen

Düsseldorf - Die Lebensmittelkrise als Folge des Ukraine-Kriegs wird nach Einschätzung der Welthungerhilfe zu neuen Flüchtlingsbewegungen aus ärmeren Ländern führen. "Wir sehen ganz real in den Ländern, in denen wir arbeiten, wie dramatisch die Lage ist. Die Menschen werden keine andere Möglichkeit für sich sehen, als sich auf den Weg zu machen", sagte der Generalsekretär der Deutschen Welthungerhilfe, Mathias Mogge, der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Selenskyj befürchtet "tausende" Opfer in Mariupol

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland vorgeworfen, den humanitären Zugang zu der seit Wochen belagerten Stadt Mariupol zu blockieren, um "tausende" Opfer zu verschleiern. "Ich denke, dass sie Angst haben, dass die Welt sieht, was dort vor sich geht, solange nicht alles von russischen Soldaten 'gesäubert' wurde", sagte Selenskyj am Mittwoch in einem Interview mit dem türkischen Fernsehsender Habertürk, das sein Büro online veröffentlichte.

Sydney kämpft mit Rekordregen

Sydney - So viel Regen gab es in Sydney fast noch nie: Nur einen Monat nach den katastrophalen Überschwemmungen an der australischen Ostküste sind Teile der Millionenmetropole erneut von Starkregen betroffen. In nur drei Monaten sei in der Stadt mit dem weltberühmten Opernhaus so viel Niederschlag gefallen wie sonst in einem ganzen Jahr, zitierte der Sender 7News am Donnerstag einen Sprecher der australischen Meteorologiebehörde.

Inselweiter Stromausfall in Puerto Rico

San Juan - In Puerto Rico ist inselweit der Strom ausgefallen. Grund war eine Störung im Kraftwerk Costa Sur, wie Gouverneur Pedro Pierluisi am Mittwochabend (Ortszeit) auf Twitter mitteilte. Die Wiederherstellung der Stromversorgung werde geschätzt 12 bis 24 Stunden dauern. Das gesamte Stromnetz sei zum eigenen Schutz außer Betrieb gegangen.

Trotz Rückgang bleibt Österreich corona-rot

Wien - Infektions- und Testrückgang haben diese Woche noch nicht ausgereicht, um ein Bundesland aus dem Corona-Höchstrisikobereich zu bugsieren. Allerdings sind mehrere mittlerweile von der Risikozahl 100, ab der es in niedrigere Stufen geht, nur noch recht knapp entfernt. Positiv stimmt, dass im 14-Tages-Trend die Infektionszahlen überall zurückgingen.

U-Ausschuss hat Peschorn im Blick

Wien - Der ÖVP-Untersuchungsausschuss hat am Donnerstag vor allem den "Anwalt der Republik", den Leiter der Finanzprokurator Wolfgang Peschorn im Blick. Die Opposition erhofft sich vom ehemaligen Innenminister Erkenntnisse zu diversen Ermittlungen, etwa im Ibiza-Verfahren, als auch Vorgängen im Finanzministerium. Peschorn war auch Vermittler des Finanzministeriums, was Aktenlieferungen an den Ibiza-Untersuchungsausschuss angeht.

Haushaltsenergie kostete im Februar um 27,4 Prozent mehr

Wien - Österreichs Haushalte mussten im Februar deutlich mehr für Energie ausgeben. Die Preise für Haushaltsenergie waren um 27,4 Prozent höher als im Jahr davor, geht aus dem Energiepreisindex der Österreichischen Energieagentur hervor. Preistreiber waren vor allem Gas, Sprit und Heizöl. Teurer waren auch alle anderen Energieträger. Bei Strom seien die Haushalte unterschiedlich von den Preiserhöhungen betroffen, die Entlastungsmaßnahmen federten stark ab, so die Energieagentur.

Saab bietet Alternative zum Eurofighter an

Wien/Toulouse/Trollhättan - Der schwedische Konzern Saab bringt sich in der Debatte um eine Aufrüstung des Bundesheeres mit seinen Kampfflugzeugen in Stellung. Die Schweden, die jahrzehntelang auf dem Gebiet der Militärluftfahrt mit Österreich zusammengearbeitet haben, preisen ihre Gripen als günstigere Alternative zu den Eurofightern an. Über eine Amortisationsdauer von 15 Jahren gerechnet, wäre eine 1-Flotten-Lösung mit Gripen die billigste Variante für Österreich, rechnet Saab Österreich vor.

