Brunner: Mineralölsteuersenkung um bis zu 15 Cent möglich

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) will angesichts der hohen Spritpreise weiter eine Senkung der Mineralölsteuer erreichen. "Eine Mehrwertsteuersenkung auf Sprit geht nach EU-Recht nicht. Eine Mineralölsteuersenkung wäre eine andere Maßnahme, bei Diesel wären acht Cent möglich, bei Benzin 15 Cent", sagte Brunner dem "Standard" (Donnerstag). "Ich bin da persönlich gar nicht so abgeneigt, das noch zu tun."

Separatisten: Mariupols Zentrum weitgehend eingenommen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die prorussischen Separatisten in der Ostukraine laut eigenen Angaben mithilfe russischer Truppen weitgehend die Kontrolle über das Stadtzentrum von Mariupol erlangt. "Man kann sagen, dass im zentralen Teil der Stadt die Hauptkämpfe beendet sind", sagte der Sprecher der prorussischen Kräfte im Gebiet Donezk, Eduard Bassurin, am Donnerstag im russischen Staatsfernsehen. Die ukrainische Regierung kündigte unterdessen zehn Fluchtkorridore für Zivilisten im Osten der Ukraine an.

NATO will der Ukraine mehr Waffen liefern

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - Das nordatlantische Verteidigungsbündnis NATO wird der bedrängten Ukraine weitere Waffen im Kampf gegen Russland liefern. Dazu gehören auch schwere Waffen, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag vor Beratungen der 30 Außenminister des Bündnisses in Brüssel. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sagte bei seinem Eintreffen, die Ukraine brauche "Waffen, Waffen und Waffen". "Wir wissen, wie man kämpft, wir wissen, wie man gewinnt."

U-Ausschuss hat Peschorn im Blick

Wien - Der ÖVP-Untersuchungsausschuss hat am Donnerstag vor allem den "Anwalt der Republik", den Leiter der Finanzprokurator Wolfgang Peschorn im Blick. Die Opposition erhofft sich vom ehemaligen Innenminister Erkenntnisse zu diversen Ermittlungen, etwa im Ibiza-Verfahren, als auch Vorgängen im Finanzministerium. Peschorn war auch Vermittler des Finanzministeriums, was Aktenlieferungen an den Ibiza-Untersuchungsausschuss angeht.

Mordalarm in Salzburg: Mann mit Stichverletzungen entdeckt

Salzburg - Ein 33-Jähriger ist wegen des Verdachtes eines Tötungsdelikt in der Stadt Salzburg festgenommen worden. Wie die "Salzburger Nachrichten" in ihrer Donnerstagausgabe berichteten, wurde am Mittwoch in der Früh ein Mann mit fünf Messerstichen in einem Mehrparteienhaus im Stadtteil Parsch tot aufgefunden. Eine Obduktion habe ergeben, dass der Salzburger an Stichverletzungen gestorben ist, sagte eine Polizeisprecherin zur APA.

Ein Toter bei Segelflugzeug-Absturz in Kärnten

Spittal/Drau - Ein 59-jähriger Klagenfurter ist am Mittwoch bei einem Absturz mit einem Segelflugzeug in der Reißeckgruppe ums Leben gekommen. Der Mann war in Nötsch (Bezirk Vilach-Land) zu einem Flug aufgebrochen, aber bis zum Abend nicht mehr zum Flugplatz zurückgekehrt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Eine Suchaktion wurde gestartet, die Donnerstagfrüh fortgesetzt wurde. Dabei wurde das Flugzeugwrack entdeckt, bestätigte die Polizei einen Online-Bericht der "Kleinen Zeitung".

