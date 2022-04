Österreich weist vier russische Diplomaten aus

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach mehrtägigem Zögern hat sich Österreich den bilateralen europäischen Sanktionsmaßnahmen gegen russische Diplomaten angeschlossen. Wie eine Sprecherin von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Donnerstag mitteilte, wird der diplomatische Status von drei Angehörigen der russischen Botschaft in Wien und eines Angehörigen des Generalkonsulats in Salzburg aufgehoben. Die Personen müssen Österreich bis spätestens 12. April verlassen.

Lawrow wirft Ukraine Sabotage der Friedensverhandlungen vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat der Ukraine Verzögerung und Sabotage der Friedensverhandlungen vorgeworfen. "Die Ukraine hat in der Verhandlungsgruppe ihren neuen Entwurf einer Vereinbarung vorgestellt, in dem sie offen von grundlegenden Bestimmungen abrückt, die beim Treffen am 29. März in Istanbul festgelegt wurden und unter der die Unterschrift des ukrainischen Delegationschefs (David) Arachamija steht", sagte Lawrow am Donnerstag der Agentur Interfax zufolge.

Abgehörte Funksprüche legen Gräueltaten an Ukrainern nahe

Berlin/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Dem deutschen Bundesnachrichtendienst (BND) liegen abgefangene Funksprüche russischer Militärs vor, die an der ukrainischen Zivilbevölkerung verübte Gräueltaten nahe der Hauptstadt Kiew belegen. Wie der "Spiegel" am Donnerstag berichtete, informierte der Auslandsgeheimdienst am Mittwoch Parlamentarier über den Inhalt der Funksprüche. Diese zeigen laut dpa, dass außerhalb von Kiew im März auch paramilitärische Einheiten im Auftrag der russischen Armee eingesetzt waren.

Flüchtlingszahlen aus der Ukraine gingen zuletzt nach unten

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Zahl der Flüchtlinge ist in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen. Waren vor zwei Wochen noch 3.200 Personen am Tag registriert worden, waren es zuletzt nur noch 1.200. Dementsprechend sind auch in den Notquartieren genug Plätze frei. Allerdings geht man in Regierungskreisen nicht davon aus, dass der Rückgang ein dauerhafter ist.

Aktivist in Lobau offensichtlich von Polizisten getreten

Wien - Im Zusammenhang mit der Räumung eines Protestcamps in der Wiener Lobau dürfte es am vergangenen Dienstag zu einem Polizeiübergriff gekommen sein. Auf einem Video, das die Aktivistinnen und Aktivisten von "LobauBleibt" am Donnerstag öffentlich machten, ist zu sehen, wie mehrere Beamte einen jungen Burschen von einem Bagger ziehen, der sich mit den Füßen festzukrallen versucht. Plötzlich versetzt ein Beamter dem jungen Mann einen - deutlich sichtbaren - Fußtritt.

Impfpflicht im Deutschen Bundestag gescheitert

Berlin - In Deutschland ist die Einführung einer Corona-Impfpflicht gescheitert. 378 Abgeordnete stimmten am Donnerstag im Deutschen Bundestag gegen die Impfpflicht ab 60 Jahren, nur 296 Abgeordnete votierten dafür und neun enthielten sich. Damit erlitt die Ampelkoalition von Bundeskanzler Olaf Scholz ihre erste bedeutende Niederlage. Auch Anträge anderer Parteien scheiterten. Gesundheitsminister Karl Lauterbach zeigte sich enttäuscht, will aber weiter für die Impfpflicht kämpfen.

Mordalarm in Salzburg: Mann mit Stichverletzungen entdeckt

Salzburg - Ein 33-Jähriger ist wegen des Verdachtes eines Tötungsdelikt in der Stadt Salzburg festgenommen worden. Wie die "Salzburger Nachrichten" in ihrer Donnerstagausgabe berichteten, war am Mittwoch in der Früh ein Mann mit fünf Messerstichen in einem Mehrparteienhaus im Stadtteil Parsch tot aufgefunden worden. Eine Obduktion habe ergeben, dass der Salzburger an Stichverletzungen gestorben ist, sagte eine Polizeisprecherin zur APA.

Brunner: Mineralölsteuersenkung um bis zu 15 Cent möglich

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) will angesichts der hohen Spritpreise weiter eine Senkung der Mineralölsteuer erreichen. "Eine Mehrwertsteuersenkung auf Sprit geht nach EU-Recht nicht. Eine Mineralölsteuersenkung wäre eine andere Maßnahme, bei Diesel wären acht Cent möglich, bei Benzin 15 Cent", sagte Brunner dem "Standard" (Donnerstag). "Ich bin da persönlich gar nicht so abgeneigt, das noch zu tun."

Wiener Börse notiert befestigt

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag Gewinne aufgewiesen. Der ATX legte um 0,74 Prozent auf 3.192 Punkte zu. Marktbeobachter verwiesen auf einen Erholungsansatz. Der ATX hatte zuvor drei Minustage in Folge absolviert und in Summe um etwa 4,5 Prozent eingebüßt. Einen Erholungsschub gab es bei den schwer gewichteten Banken zu sehen. Erste Group gewannen zwei Prozent und Raiffeisen ein Prozent. Am Vortag waren beide Titel um jeweils mehr als fünf Prozent abgerutscht.

