Kreml räumt "bedeutende Verluste" in der Ukraine ein

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat "bedeutende Verluste" russischer Truppen in der Ukraine eingeräumt. Dies sei "eine große Tragödie für uns", sagte der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin am Donnerstag dem britischen Fernsehsender Sky News. Zahlen nannte er keine. Einen Einsatz von Atomwaffen im Fall einer NATO-Erweiterung um Finnland und Schweden schloss Peskow indirekt aus.

UNO setzt Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat aus

New York/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Als Reaktion auf Berichte über russische Menschenrechtsverletzungen im Ukraine-Krieg hat die UN-Vollversammlung die Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen ausgesetzt. Eine unter anderem von Großbritannien und den USA eingebrachte entsprechende Resolution wurde am Donnerstag in New York von der Vollversammlung verabschiedet.

Kocher: Ukrainer sollen rasch Arbeitsmarktzugang erhalten

Wien - Etwa 51.000 Vertriebene aus der Ukraine sind bisher in Österreich registriert, vor allem Frauen mit Kindern. Derzeit stehe vorrangig noch die Deckung von Grundbedürfnissen, die Krankenversorgung und die Integration im Bereich der Schulen im Fokus. Im nächsten Schritt solle nun die Integration in den Arbeitsmarkt erfolgen, so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) anlässlich des Jobgipfels zur Beschäftigung für Ukraine-Vertriebene am Donnerstag.

NATO will der Ukraine mehr Waffen liefern

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - Die NATO-Staaten wollen ihre militärische Unterstützung für die Ukraine deutlich ausweiten. Bei einem Außenministertreffen in Brüssel wurde ein radikaler Kurswechsel in der Frage der Lieferung auch schwerer Waffen deutlich. So bestätigten am Donnerstag mehrere Teilnehmer im Hintergrund, dass das NATO-Land Tschechien bereits Kampfpanzer auf den Weg in die Ukraine gebracht hat. Russland war vor sechs Wochen in das Nachbarland einmarschiert.

Abgehörte Funksprüche legen Gräueltaten an Ukrainern nahe

Berlin/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Dem deutschen Bundesnachrichtendienst (BND) liegen abgefangene Funksprüche russischer Militärs vor, die an der ukrainischen Zivilbevölkerung verübte Gräueltaten nahe der Hauptstadt Kiew belegen. Wie der "Spiegel" am Donnerstag berichtete, informierte der Auslandsgeheimdienst am Mittwoch Parlamentarier über den Inhalt der Funksprüche. Diese zeigen laut dpa, dass außerhalb von Kiew im März auch paramilitärische Einheiten im Auftrag der russischen Armee eingesetzt waren.

Flüchtlingszahlen aus der Ukraine gingen zuletzt nach unten

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Zahl der Flüchtlinge ist in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen. Waren vor zwei Wochen noch 3.200 Personen am Tag registriert worden, waren es zuletzt nur noch 1.200. Dementsprechend sind auch in den Notquartieren genug Plätze frei. Allerdings geht man in Regierungskreisen nicht davon aus, dass der Rückgang ein dauerhafter ist.

Aktivist in Lobau offensichtlich von Polizisten getreten

Wien - Im Zusammenhang mit der Räumung eines Protestcamps in der Wiener Lobau dürfte es am vergangenen Dienstag zu einem Polizeiübergriff gekommen sein. Auf einem Video, das die Aktivistinnen und Aktivisten von "LobauBleibt" am Donnerstag öffentlich machten, ist zu sehen, wie mehrere Beamte einen jungen Burschen von einem Bagger ziehen, der sich mit den Füßen festzukrallen versucht. Plötzlich versetzt ein Beamter dem jungen Mann einen - auf dem Video deutlich sichtbaren - Fußtritt.

Trotz Rückgang bleibt Österreich corona-rot

Wien - Infektions- und Testrückgang haben diese Woche noch nicht ausgereicht, um ein Bundesland aus dem Corona-Höchstrisikobereich zu bugsieren. Die zuständige Kommission färbte am Donnerstag neuerlich das ganze Land rot. Allerdings sind mehrere Bundesländer mittlerweile von der Risikozahl 100, ab der es in niedrigere Stufen geht, nur noch recht knapp entfernt. Positiv stimmt, dass im 14-Tages-Trend die Infektionszahlen überall zurückgingen.

