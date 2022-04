Von der Leyen auf dem Weg nach Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Außenbeauftragter Josep Borrell sind auf dem Weg nach Kiew. Von der Leyen verbreitete am Freitag in der Früh auf Twitter ein Foto, das sie mit Borrell und dem slowakischen Regierungschef Eduard Heger vor der Abfahrt an einem Bahnhof zeigt. Mit einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wollen die EU-Politiker laut von der Leyen zeigen, dass die EU "mehr denn je" an der Seite der Ukraine stehe.

Kiew: Russische Hauptanstrengung momentan auf Mariupol

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Mariupol - Ukrainischen Angaben zufolge konzentrieren sich die russischen Truppen weiter auf die Eroberung der südlichen Hafenstadt Mariupol. Das teilte der ukrainische Generalstab in seinem auf Facebook veröffentlichten morgendlichen Lagebericht am Freitag mit. Wie Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk in einer Videobotschaft mitteilte, sind am Donnerstag mehr als 4.500 Menschen aus umkämpften Gebieten in Sicherheit gebracht worden.

26-Jähriger nach Maurer-Attacke auf freiem Fuß angezeigt

Wien - Nach der Attacke auf die Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer am Donnerstagabend in der Wiener Innenstadt ist der Verdächtige wegen versuchter Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt worden. Er bedauerte in seiner Einvernahme den Vorfall. Es sei ein Fehler gewesen, gab er laut Polizei in der Befragung an. Der 26-Jährige soll der Abgeordneten im Zuge einer Diskussion ein Trinkglas ins Gesicht geworfen haben.

Mutmaßlicher Attentäter von Tel Aviv erschossen

Tel Aviv - Nach dem Anschlag mit mindestens zwei Toten im Zentrum der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv ist der mutmaßliche Attentäter von Sicherheitskräften erschossen worden. Der Terrorist sei aufgespürt und getötet worden, teilte der Inlandsgeheimdienst Shin Bet am frühen Freitagmorgen mit. Es habe sich um einen 28-jährigen Palästinenser aus Jenin im Westjordanland gehandelt. In den vergangenen zwei Wochen waren in Israel bei einer Terrorwelle elf Menschen getötet worden.

Vier Personen mit Baby in Kärnten in Bergnot

Bad Eisenkappel - Ein deutsches Urlauberpärchen und zwei weitere Erwachsene sind am Donnerstag mit einem neun Monate alten Baby auf dem Kärntner Storschitz in Bergnot geraten. Die vier, 27 bis 30 Jahre alt, waren laut Polizei beim Abstieg zuerst auf der Nordseite des Gipfels im hüfthohen Schnee nicht mehr weiter gekommen und dann im Bereich der Klettersteigpassage angestanden, wo sie einen Notruf absetzten. Alle konnten vom Hubschrauber unverletzt und leicht unterkühlt ins Tal geflogen worden.

Zehn Tote nach Gasexplosion im Norden Algeriens

Algier - Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus sind im Norden Algeriens mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Das Gebäude in der Stadt Bordj Bou Arreridj brach vollständig zusammen, wie auf Bildern eines lokalen TV-Senders zu sehen ist. Die Ursache für das Unglück am Donnerstag war nach Angaben des algerischen Zivilschutzes ausströmendes Gas. Zunächst war unklar, warum es sich entzündete. Mindestens 16 Menschen seien verletzt worden, hieß es.

red