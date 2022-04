Von der Leyen auf dem Weg nach Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - Gut sechs Wochen nach Beginn des Krieges in der Ukraine wird die Vertretung der Europäischen Union in Kiew am Freitag wiedereröffnet. Das kündigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell auf der Zugfahrt einer Delegation von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Kiew an.

Mindestens 35 Tote bei Angriff auf Bahnhof von Kramatorsk

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Mariupol - Bei einem Angriff auf den Bahnhof im ostukrainischen Kramatorsk sind nach Angaben von Rettungskräften mindestens 35 Menschen getötet worden. Mindestens 100 weitere wurden nach Angaben der Bahngesellschaft am Freitag verletzt, als zwei Raketen im Bahnhof einschlugen, von dem aus seit Tagen tausende Menschen aus dem Osten der Ukraine Richtung Westen fliehen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete Russland in einer ersten Reaktion als "das grenzenlose Böse".

Deutscher Präsident Steinmeier will Strafprozess gegen Putin

Berlin/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich für einen Prozess gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinen Außenminister Sergej Lawrow vor dem Internationalen Strafgerichtshof ausgesprochen. "Alle, die für diese Verbrechen Verantwortung tragen, werden sich rechtfertigen müssen", sagte er dem "Spiegel" laut einer Vorausmeldung vom Freitag. Neben Soldaten und deren Befehlshabern gehörten dazu auch diejenigen, die politische Verantwortung trügen.

26-Jähriger nach Maurer-Attacke auf freiem Fuß angezeigt

Wien - Nach der Attacke auf die Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer am Donnerstagabend in der Wiener Innenstadt ist der Verdächtige wegen versuchter Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt worden. Er bedauerte in seiner Einvernahme den Vorfall. Es sei ein Fehler gewesen, gab er laut Polizei in der Befragung an. Der 26-Jährige soll der Abgeordneten im Zuge einer Diskussion ein Trinkglas ins Gesicht geworfen haben.

Köstinger drängt auf Masken-Aus

Wien - Am Karsamstag laufen die aktuellen Corona-Maßnahmen aus. Welche davon verlängert werden, muss bis dahin in einer Verordnung fixiert werden. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) will, wie sie in oe24.tv sagt, spätestens dann die Masken fallen sehen. Im Gesundheitsministerium überlegt man noch. Denn es ist ja auch zu entscheiden, für wie lange der "Grüne Pass" verlängert wird.

Zufriedenheit mit Führungskräften ist gesunken

Wien - In der Pandemiezeit ist die Zufriedenheit der Beschäftigten in Österreich mit ihren Führungskräften noch stärker gesunken als davor schon. Das mache die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur unzufrieden und raube ihnen die Motivation, es mache sie auch krank, zeigt eine Auswertung des Arbeitsklima Index, der von IFES und SORA im Auftrag der AK Oberösterreich erstellt wird. Die Führungskräfte selber sind wegen harter Entscheidungen, die sie treffen müssen, unter Druck.

Mutmaßlicher Attentäter von Tel Aviv erschossen

Tel Aviv - Nach dem Anschlag mit mindestens zwei Toten im Zentrum der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv ist der mutmaßliche Attentäter von Sicherheitskräften erschossen worden. Der Terrorist sei aufgespürt und getötet worden, teilte der Inlandsgeheimdienst Shin Bet am frühen Freitagmorgen mit. Es habe sich um einen 28-jährigen Palästinenser aus Jenin im Westjordanland gehandelt. In den vergangenen zwei Wochen waren in Israel bei einer Terrorwelle elf Menschen getötet worden.

Dietrich Mateschitz mit Abstand reichster Österreicher

Wien - Aus Österreich kommt niemand unter die allerreichsten Menschen der Welt, besagt die Forbes-Reichenliste für 2022. Immerhin auf Platz 51 landet heuer Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz mit einem Vermögen von 27,4 Mrd. Dollar (derzeit 25,1 Mrd. Euro). Damit ist er mit riesigem Abstand reichster Österreicher. Sein exorbitantes Vermögen beträgt aber nur ein gutes Zehntel von jenem des laut Forbes-Liste reichsten Menschen der Welt, Tesla-Eigentümer Elon Musk mit 219 Mrd. Dollar.

