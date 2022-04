Nehammer zu "Solidaritätsbesuch" bei Selenskyj in Kiew

Kiew/Moskau/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) absolviert am Samstag einen "Solidaritätsbesuch" in der von Russland militärisch angegriffenen Ukraine. In der Hauptstadt Kiew wird er Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie Premierminister Denys Schmyhal und Bürgermeister Vitali Klitschko treffen. Zudem steht ein Lokalaugenschein in der Stadt Butscha am Programm, wo bei mutmaßlichen russischen Kriegsverbrechen mehr als 300 Zivilisten zu Tode kamen. Die Rückkehr erfolgt am Sonntag.

Angriffe im Donbass im Osten der Ukraine dauern an

Kiew/Moskau - Die Angriffe russischer Einheiten im Donbass im Osten der Ukraine gehen ukrainischen Angaben zufolge weiter. Die russischen Truppen konzentrierten sich darauf, die Orte Rubischne, Nischne, Popasna und Nowobachmutiwka zu übernehmen und die volle Kontrolle über die Stadt Mariupol zu erlangen, berichtete die Agentur Unian unter Berufung auf den Bericht zur militärischen Lage des ukrainischen Generalstabs Samstagfrüh.

Experten warnen vor Gas-Embargo gegen Russland

Kiew/Moskau/Brüssel - Energie-Experten haben vor schweren wirtschaftlichen Folgen eines Lieferstopps für russisches Gas in Reaktion auf den Krieg in der Ukraine gewarnt. "Ein volles Embargo würde eine sofortige Rezession in Europa auslösen, die Inflation würde weiter steigen, und die Innenpolitik noch schwieriger werden", sagte der Ökonom Simone Tagliapietra von der Brüsseler Denkfabrik Bruegel. Er schlägt vor, Zölle auf russische Energie einzuführen, um weiter Druck auf Russland auszuüben.

AK: Haushalts-Zusatzkosten im Schnitt bei 1.400 Euro/Jahr

Wien - Die Arbeiterkammer (AK) hat die Zusatzkosten für einen Durchschnittshaushalt durch die hohe Inflation nachgerechnet - ausgehend von einer "Normal-Inflation" von zwei Prozent, wie sie jahrelang in etwa vorherrschte, während die aktuelle Teuerungsrate bei 6,8 Prozent liegt: Demnach würden die Mehrkosten heuer bis Jahresende bei gut 1.400 Euro liegen. Diese Mehrbelastung würde durch die Maßnahmen der Bundesregierung bei weitem nicht abgedeckt, so die Kritik der AK.

Französische Präsidentenwahl startet in Übersee

Paris - Die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahl beginnt am Samstag in einigen Gebieten in Übersee. Bei der Abstimmung über das höchste französische Staatsamt will der liberale Amtsinhaber Emmanuel Macron eine zweite Amtszeit bekommen. Seine größte Konkurrentin ist die Rechte Marine Le Pen. Auf dem französischen Festland findet die Wahl am Sonntag statt.

Mann erschoss in New York versehentlich 16-Jährige

New York - In New York hat ein Mann auf offener Straße versehentlich ein 16-jähriges Mädchen erschossen und zwei weitere Jugendliche verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Freitag in der Bronx mit einem Menschen auf der anderen Straßenseite in Streit geraten und hatte mehrfach eine Waffe abgefeuert. Die Kugeln trafen die 16-Jährige sowie ein weiteres 16-jähriges Mädchen und einen 17-jährigen Buben, die gerade aus der Schule kamen.

Salmonellen in Kinder-Schokolade - Ferrero räumt Fehler ein

Luxemburg - Nach dem Bekanntwerden mehrerer Salmonellen-Fälle hat der Süßigkeitenhersteller Ferrero Fehler im Umgang mit den Rückrufen einiger Produkte zugegeben. Das italienische Unternehmen räumte am Freitag "interne Ineffizienzen" ein, "die dafür sorgten, dass es Verzögerungen bei den Rückrufen und beim Informationsaustausch gab". Deshalb seien die Untersuchungen zu dem Fall nicht so schnell und effizient wie nötig durchgeführt worden, hieß es der Mitteilung.

