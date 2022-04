Nehammer zu "Solidaritätsbesuch" in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist Samstagmittag zu einem "Solidaritätsbesuch" in der von Russland militärisch attackierten Ukraine eingetroffen. Er traf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Nachmittag in Kiew. Angesichts der erwarteten Offensive russischer Truppen im Osten des Landes sagte Selenskyj in einer gemeinsamen Pressekonferenz: "Das wird ein schwerer Kampf, aber wir glauben an unseren Sieg." Er dankte Nehammer explizit für den Besuch.

Ukraine warnt vor russischer Offensive im Osten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach dem Russland zugeschriebenen Raketenangriff auf einen Bahnhof im Osten der Ukraine mit Dutzenden Toten untermauern die Behörden ihre Warnung vor einem größer angelegten russischen Angriff in der Region. "Sie ziehen Truppen zusammen für eine Offensive und der Beschuss hat in den vergangenen Tagen zugenommen", sagte der Gouverneur von Luhansk, Serhiy Gaidai, in einer TV-Ansprache am Samstag. Er forderte die Zivilbevölkerung erneut dazu auf, die Region zu verlassen.

Schönborn segnete zehn Krankenwagen für die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn hat am Samstagvormittag am Familienplatz in Wien-Ottakring zehn Krankenwagen gesegnet, die in den kommenden Tagen in die Ukraine überstellt werden, wo sie zum Transport von Kranken, Verwundeten und schutzbedürftigen Zivilpersonen eingesetzt werden. Die Stadt Wien rüstet die Krankenwagen zudem mit Medikamenten und medizinischen Hilfsgütern aus. Das teilte die Erzdiözese Wien am Samstag in einer Aussendung mit.

12.504 Corona-Neuinfektionen und 40 Todesopfer

Wien - Die derzeitige Corona-Welle flacht weiter ab, auch die Limitierung der Corona-Tests zeigt sich bei den sinkenden Fallzahlen. Am Samstag meldeten die Ministerien "nur" 12.504 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Weniger waren es heuer nur Anfang Jänner gewesen. Sehr hoch war wieder die Zahl der Toten, allein 40 wurden seit Freitag registriert. Seit Pandemiebeginn sind in Österreich 16.208 SARS-CoV-2-Infizierte gestorben. Rückgänge gab es bei Spitalspatientinnen und -Patienten.

Französische Präsidentenwahl startet in Übersee

Paris - Die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahl hat mit der Öffnung erster Wahllokale in Übersee offiziell begonnen. Bei der Abstimmung über das höchste französische Staatsamt will der liberale Amtsinhaber Emmanuel Macron eine zweite Amtszeit bekommen. Seine größte Konkurrentin ist die Rechte Marine Le Pen vom Rassemblement National. Für die Zusammenarbeit mit Deutschland und in Europa ist der Wahlausgang daher bedeutsam.

ÖVP-Finanzen: Land Vorarlberg legt Geldflüsse offen

Bregenz - Im Zusammenhang mit der Inseratenaffäre rund um den ÖVP-Wirtschaftsbund hat der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) in einer Anfragebeantwortung offengelegt, wie viel Geld das Land in den letzten 27 Jahren für Inserate in der Zeitung des Vorarlberger Wirtschaftsbundes ausgegeben hat. Insgesamt 80.000 Euro seien laut einem Bericht des ORF geflossen, davon sollen knapp 11.000 Euro in die Amtszeit Wallners gefallen sein.

Vor Malaysia vermisster Taucher aus den Niederlanden tot

Kuala Lumpur - Der Tauchausflug einer vierköpfigen Gruppe europäischer Touristen vor Malaysia hat ein tragisches Ende gefunden: Ein 14-Jähriger mit niederländischer Staatsangehörigkeit ist offenbar tot. Zwei weitere Vermisste - ein 46-jähriger Brite und eine 18-jährige Französin - wurden hingegen in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) wie durch ein Wunder nach drei Tagen lebend aus dem Meer geborgen. Die 35-jährige Tauchlehrerin aus Norwegen war bereits am Mittwoch gerettet worden.

Drogenbeeinträchtigter drang in Wohnung von Nachbarin ein

Wien - Ein drogenbeeinträchtigter Mann ist am Freitagabend in Wien-Landstraße offenbar versehentlich in die Wohnung einer Nachbarin eingedrungen. Er dürfte sich im Stockwerk geirrt haben. Der 43-Jährige schlug die 28-Jährige und drängte sie aus ihrer Wohnung. Die Frau verständigte die Polizei. Bei der Festnahme griff der aggressive Mann die Beamten an und verletzte einen Polizisten. In seiner Wohnung fanden die Uniformierten schließlich eine Indoor-Aufzuchtanlage für Marihuana.

