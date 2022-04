Nehammer zu "Solidaritätsbesuch" in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Samstag in Kiew den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Angesichts der erwarteten Offensive russischer Truppen im Osten des Landes sagte Selenskyj in einer gemeinsamen Pressekonferenz: "Das wird ein schwerer Kampf, aber wir glauben an unseren Sieg." Er dankte Nehammer explizit für den Besuch. Am Nachmittag reiste der Bundeskanzler nach Butscha, wo nach dem Abzug Russlands über 300 Tote gefunden worden waren.

Ukraine warnt vor russischer Offensive im Osten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach dem Russland zugeschriebenen Raketenangriff auf einen Bahnhof im Osten der Ukraine mit Dutzenden Toten untermauern die Behörden ihre Warnung vor einem größer angelegten russischen Angriff in der Region. Unweit der umkämpften ostukrainischen Stadt Rubischne wurde offenbar ein Lager mit Salpetersäure durch Beschuss beschädigt. "Wenn Sie in einem Gebäude sind, schließen Sie Türen und Fenster!", warnte der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, am Samstag.

Über zehn Milliarden Euro für Ukraine gesammelt

Warschau - Bei einer weltweiten Spendenaktion für Flüchtlinge aus der Ukraine sind Zusagen in Höhe von insgesamt 10,1 Milliarden Euro zusammengekommen. Bei der "Stand Up For Ukraine"-Kampagne seien 9,1 Milliarden Euro zugesagt worden, eine weitere Milliarde stelle die EU-Kommission gemeinsam mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) bereit, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Samstag in Warschau.

12.504 Corona-Neuinfektionen und 40 Todesopfer

Wien - Die derzeitige Corona-Welle flacht weiter ab, auch die Limitierung der Corona-Tests zeigt sich bei den sinkenden Fallzahlen. Am Samstag meldeten die Ministerien "nur" 12.504 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Weniger waren es heuer nur Anfang Jänner gewesen. Sehr hoch war wieder die Zahl der Toten, allein 40 wurden seit Freitag registriert. Seit Pandemiebeginn sind in Österreich 16.208 SARS-CoV-2-Infizierte gestorben. Rückgänge gab es bei Spitalspatientinnen und -Patienten.

Weltraumtouristen erreichten die Internationale Raumstation

Cape Canaveral - Die Crew der ersten komplett privaten Mission hat am Samstag nach mehr als 20 Stunden Flug an die Internationale Raumstation ISS angedockt. Kurz darauf schwebten die Raumfahrer durch eine Luke ins Innere der Station und versammelten sich für ein erstes Gruppenfoto in der Schwerelosigkeit, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten.

Französische Präsidentenwahl startet in Übersee

Paris - Die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahl hat mit der Öffnung erster Wahllokale in Übersee offiziell begonnen. Bei der Abstimmung über das höchste französische Staatsamt will der liberale Amtsinhaber Emmanuel Macron eine zweite Amtszeit bekommen. Seine größte Konkurrentin ist die Rechte Marine Le Pen vom Rassemblement National. Für die Zusammenarbeit mit Deutschland und in Europa ist der Wahlausgang daher bedeutsam.

