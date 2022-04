Nehammer zu "Solidaritätsbesuch" in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Samstag in Kiew den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Angesichts der erwarteten Offensive russischer Truppen im Osten des Landes sagte Selenskyj in einer gemeinsamen Pressekonferenz: "Das wird ein schwerer Kampf, aber wir glauben an unseren Sieg." Er dankte Nehammer explizit für den Besuch. Am Nachmittag reiste der Bundeskanzler nach Butscha, wo nach dem Abzug Russlands über 300 Tote gefunden worden waren.

Ukraine warnt vor russischer Offensive im Osten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach dem Russland zugeschriebenen Raketenangriff auf einen Bahnhof im Osten der Ukraine mit Dutzenden Toten untermauern die Behörden ihre Warnung vor einem größer angelegten russischen Angriff in der Region. Unweit der umkämpften ostukrainischen Stadt Rubischne wurde offenbar ein Lager mit Salpetersäure durch Beschuss beschädigt. "Wenn Sie in einem Gebäude sind, schließen Sie Türen und Fenster!", warnte der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, am Samstag.

Wahl in Frankreich - Macron will Präsident bleiben

Paris - Der französische Präsident Emmanuel Macron stellt sich am Sonntag der Wiederwahl für die nächsten fünf Jahre. Der seit 2017 regierende, zentrumsliberale Politiker tritt gegen elf Mitbewerber an, unter denen die Rechtsaußen-Politikerin Marine Le Pen vom Rassemblement National (Nationale Versammlung, RN) laut Umfragen die besten Chancen haben soll, in die Stichwahl zu kommen.

Pakistans Premier Khan verliert Misstrauensvotum

Islamabad - Pakistans Parlament hat Premierminister Imran Khan das Vertrauen entzogen. In einem Misstrauensvotum stimmten 174 von 342 Abgeordneten gegen den ehemaligen Kricketstar, wie ein Parlamentsvorsitzender in der Nacht von Samstag auf Sonntag (Ortszeit) in der Hauptstadt Islamabad verkündete. Anhänger der Regierungsparteien hatten den Saal zuvor verlassen. Khan ist der erste Premier in der Geschichte Pakistans, der durch ein Misstrauensvotum abgesetzt wird.

Weltraumtouristen erreichten die Internationale Raumstation

Cape Canaveral - Die Crew der ersten komplett privaten Mission hat am Samstag nach mehr als 20 Stunden Flug an die Internationale Raumstation ISS angedockt. Kurz darauf schwebten die Raumfahrer durch eine Luke ins Innere der Station und versammelten sich für ein erstes Gruppenfoto in der Schwerelosigkeit, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten.

13 tote Migranten bei Bootsunglücken vor tunesischer Küste

Tunis - Bei zwei Bootsunglücken vor der tunesischen Küste sind insgesamt 13 Migranten ums Leben gekommen. Unter den Opfern seien sechs Kinder und sechs Frauen, sagte ein Sprecher des Gerichts in der Hafenstadt Sfax am Samstag. Die Boote der Migranten waren demnach am Freitag und Samstag gekentert. Insgesamt 37 Insassen konnten gerettet werden, zwölf weitere gelten als vermisst. Die Flüchtlinge stammten nach Angaben des Gerichtssprecher aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara.

Schramböck reist ohne Kocher zu Arbeitsbesuch in USA

Wien/Washington/Boston - Arbeitsminister Martin Kocher und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (beide ÖVP) wollten am Sonntag zu einem Arbeitsbesuch in die USA starten, doch Kocher muss kurzfristig passen. Denn in seinem familiären Umfeld gibt es einen Coronafall, ein Risiko soll nicht eingegangen werden. Kocher wird von der Generalsekretärin seines Hauses, Eva Landrichtinger, vertreten. Ansonsten solle das Reisprogramm wie geplant verlaufen, sagte eine Sprecherin am Samstagabend der APA.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red