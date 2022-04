Wahl in Frankreich - Macron will Präsident bleiben

Paris - Der französische Präsident Emmanuel Macron stellt sich am Sonntag der Wiederwahl für die nächsten fünf Jahre. Der seit 2017 regierende, zentrumsliberale Politiker tritt gegen elf Mitbewerber an, unter denen die Rechtsaußen-Politikerin Marine Le Pen vom Rassemblement National (Nationale Versammlung, RN) laut Umfragen die besten Chancen haben soll, in die Stichwahl zu kommen.

Nehammer zu "Solidaritätsbesuch" in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Samstag in Kiew den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Angesichts der erwarteten Offensive russischer Truppen im Osten des Landes sagte Selenskyj in einer gemeinsamen Pressekonferenz: "Das wird ein schwerer Kampf, aber wir glauben an unseren Sieg." Er dankte Nehammer explizit für den Besuch. Am Nachmittag reiste der Bundeskanzler nach Butscha, wo nach dem Abzug Russlands über 300 Tote gefunden worden waren.

Fünf Zivilisten bei Angriffen in Ostukraine getötet

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei russischen Angriffen in der Region Donezk sind nach ukrainischen Angaben fünf Zivilisten getötet worden. In der Stadt Wuhledar gebe es vier Todesopfer, erklärte Gouverneur Pawlo Kyrylenko im Messengerdienst Telegram. Ein weiterer Zivilist sei in der nahegelegenen Ortschaft Nowomychailiwka getötet worden. Nach Angaben des Gouverneurs wurden bei den Angriffen auf die beiden südöstlich von Donezk gelegenen Orte zudem fünf Menschen verletzt.

Über zehn Milliarden Euro für Ukraine gesammelt

Warschau - Bei einer weltweiten Spendenaktion für Flüchtlinge aus der Ukraine sind Zusagen in Höhe von insgesamt 10,1 Milliarden Euro zusammengekommen. Bei der "Stand Up For Ukraine"-Kampagne seien 9,1 Milliarden Euro zugesagt worden, eine weitere Milliarde stelle die EU-Kommission gemeinsam mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) bereit, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Samstag in Warschau.

Stärkster Methananstieg seit Beginn der Messungen

Hawaii/Wien - Das nach CO2 zweite gefährliche Treibhausgas Methan ist 2021 in Rekordtempo angestiegen. Die Konzentration in der Atmosphäre erhöhte sich um 17 ppb (parts per billion). Das sei der höchste Anstieg seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1983, berichtete die US-amerikanische Ozean- und Atmosphärenbehörde (NOAA) auf Basis von Messungen des Mauna-Loa-Observatoriums auf Hawaii. Schon 2020 war die Methankonzentration schneller gestiegen als je zuvor seit Aufzeichnungsbeginn.

Pakistans Premier Khan verliert Misstrauensvotum

Islamabad - Pakistans Parlament hat Premierminister Imran Khan das Vertrauen entzogen. In einem Misstrauensvotum stimmten 174 von 342 Abgeordneten gegen den ehemaligen Kricketstar, wie ein Parlamentsvorsitzender in der Nacht von Samstag auf Sonntag (Ortszeit) in der Hauptstadt Islamabad verkündete. Anhänger der Regierungsparteien hatten den Saal zuvor verlassen. Khan ist der erste Premier in der Geschichte Pakistans, der durch ein Misstrauensvotum abgesetzt wird.

Weltraumtouristen erreichten die Internationale Raumstation

Cape Canaveral - Die Crew der ersten komplett privaten Mission hat am Samstag nach mehr als 20 Stunden Flug an die Internationale Raumstation ISS angedockt. Kurz darauf schwebten die Raumfahrer durch eine Luke ins Innere der Station und versammelten sich für ein erstes Gruppenfoto in der Schwerelosigkeit, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red