Kanzler Nehammer trifft Putin am Montag in Moskau

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird am Montagnachmittag den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau zu einem Gespräch treffen, wie er am Sonntag vor Journalisten in Wien ankündigte. Nehammer will damit einen Dialog zwischen der Ukraine und Russland fördern. Der Kanzler will Putin bei dem Gespräch auch auf die "Kriegsverbrechen" in der Ukraine ansprechen, versicherte er.

Warnung vor massiven russischen Angriffen in Ostukraine

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ostukraine steht offenbar vor massiven Angriffen durch die russische Armee. "Es wird eine Offensive geben ... nicht nur auf Mariupol, sondern auch auf andere Orte, Städte und Dörfer", sagte der Putin-Verbündete und Machthaber der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, in einem Telegramm-Video. Erst werde man die Donbass-Gebiete Luhansk und Donezk "vollständig befreien", danach Kiew und alle anderen Städte einnehmen.

EU-Außenminister beraten über Ukraine-Hilfe

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Außenminister der EU-Staaten beraten an diesem Montag in Luxemburg (9.30 Uhr) über zusätzliche Unterstützungsmöglichkeiten für die von Russland angegriffene Ukraine. Auf dem Tisch liegt unter anderem der Vorschlag des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und andere militärische Ausrüstung bereitzustellen.

Wieder verstärkte polizeiliche Verkehrsüberwachung zu Ostern

Wien - Die Polizei verstärkt im Osterreiseverkehr wieder die Überwachung. Am Wochenende ist starker Reiseverkehr ausgeblieben, zu Ferienbeginn gab es auf Österreichs Straßen keine Staus. Die Schwerpunktaktion dauert bis Dienstag nach Ostern. "Die Beamten werden vor allem gegen rücksichtslose Raser und Drängler mit aller Konsequenz vorgehen. Damit sollen andere Verkehrsteilnehmer, die sich an alle Regeln halten, geschützt werden", kündigte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) an.

500 Mio. Euro via automatisierter Arbeitnehmerveranlagung

Wien - Rund 1,8 Millionen der Arbeitnehmerveranlagungen waren im Vorjahr antragslos. Mit diesen wurden rund 500 Millionen Euro ausbezahlt. Das ist ein Rekordwert, wie das Finanzministerium am Montag mitteilte. Dabei geht es um vollautomatisierte Veranlagungen, bei denen Steuerzahlende für das vergangene Jahr zu viel bezahlte Lohnsteuer automatisch zurückbezahlt bekommen.

Palästinenser: Zwei Tote nach Beschuss durch Israels Militär

Ramallah/Tel Aviv - Zwei junge Männer sind nach palästinensischen Angaben nach Beschuss durch israelisches Militär gestorben. Soldaten haben demnach einen 21-Jährigen im besetzten Westjordanland nahe Bethlehem erschossen. Er soll nach Armeeangaben eine Brandflasche auf vorbeifahrende Autos geworfen haben. Soldaten hätten daraufhin auf ihn geschossen, teilte das Militär am Montag mit.

