Kanzler Nehammer reist zu Putin nach Moskau

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) trifft am Montagnachmittag den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau zu einem Gespräch über den Ukraine-Krieg. Nehammer will damit einen Dialog zwischen der Ukraine und Russland fördern. Der Kanzler, der als erster EU-Regierungschef seit Kriegsausbruch nach Russland reist, will Putin bei dem Gespräch auch auf die "Kriegsverbrechen" in der Ukraine ansprechen.

Warnung vor massiven russischen Angriffen in Ostukraine

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ostukraine steht offenbar vor massiven Angriffen durch die russische Armee. "Es wird eine Offensive geben ... nicht nur auf Mariupol, sondern auch auf andere Orte, Städte und Dörfer", sagte der Putin-Verbündete und Machthaber der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, in einem Telegramm-Video. Erst werde man die Donbass-Gebiete Luhansk und Donezk "vollständig befreien", danach Kiew und alle anderen Städte einnehmen.

Grüne zurückhaltend zu Nehammers Treffen mit Putin

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei den Grünen löst Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit seinem angekündigten Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin keine Begeisterung aus. Vorausgesetzt, die Reise sei mit der EU abgestimmt, "könnte es einen Versuch wert sein", reagierte Vizekanzler Werner Kogler am Montag zurückhaltend. "Nicht gutheißen" will die Grüne Außenpolitik-Sprecherin Ewa Ernst-Dziedzic den Besuch bei Putin: "Das hat mit Diplomatie nichts zu tun."

Nationalbank erwartet heuer 5,6 Prozent Jahresinflation

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Inflation steigt sprunghaft an. Für 2022 rechnet die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) nun mit einem Anstieg auf 5,6 Prozent. Im abgelaufenen Jahr war die Teuerung mit 2,8 Prozent nur halb so hoch, 2020 hatte sie 1,4 Prozent betragen und 2019 auch lediglich 1,5 Prozent. "Hohe Rohstoffpreise und die ökonomischen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine treiben die Inflation 2022 auf den höchsten Jahreswert seit Bestehen der Währungsunion", erklärte die OeNB am Montag.

Erstmals seit drei Monaten weniger als 10.000 Neuinfektionen

Wien - In Österreich sind in 24 Stunden 8.033 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 registriert worden. Damit wurden am Montag erstmals seit rund drei Monaten weniger als 10.000 positive Tests eingemeldet, am 8. Jänner waren es 7.405 gewesen. Die Spitalsauslastung wuchs um zwei belegte Betten auf 2.497, ging aber innerhalb einer Woche um 473 Betroffene zurück. 16 weitere Covid-Tote bedeuten 16.242 Opfer seit Pandemiebeginn, geht aus den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium hervor.

Eigentumswohnungen: 2021 Rekord-Preisanstieg in Wien

Wien - Noch nie haben sich Eigentumswohnungen in Wien so stark verteuert wie im abgelaufenen Jahr. Laut Otto Immobilien sind die erzielten Preise für Bestandswohnungen im Schnitt um 15,8 Prozent auf 4.375 Euro pro Quadratmeter geklettert und bei Neubauwohnungen im Erstbezug um 8,2 Prozent auf 5.788 Euro pro m2. In den Bezirken 1, 7, 11, 17 und 19 legten die Bestandspreise sogar um mehr als 20 Prozent zu, berichtete Otto Immobilien am Montag.

Tote und Verletzte bei Seilbahnunglück in Indien

Neu-Delhi - Bei einem Seilbahnunglück in Indien sind mindestens zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Zudem steckten am Montag noch 48 Menschen seit dem Vorfall vom Sonntag in mindestens einem Dutzend Gondeln fest, berichteten indische Medien am Montag unter Berufung auf Behördenmitarbeiter. Der genaue Grund, warum mehrere Gondeln bei den Trikut Hills im Bundesstaat Jharkhand ineinander krachten, sei noch unklar, hieß es.

