Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Montagnachmittag den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau zu einem Gespräch über den Ukraine-Krieg getroffen. Der Kanzler, der als erster EU-Regierungschef seit Kriegsausbruch nach Russland reist, will Putin bei dem Gespräch auch auf die "Kriegsverbrechen" in der Ukraine ansprechen.

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei den Grünen löst Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit seinem angekündigten Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin keine Begeisterung aus. Vorausgesetzt, die Reise sei mit der EU abgestimmt, "könnte es einen Versuch wert sein", reagierte Vizekanzler Werner Kogler am Montag zurückhaltend. "Nicht gutheißen" will die Grüne Außenpolitik-Sprecherin Ewa Ernst-Dziedzic den Besuch bei Putin: "Das hat mit Diplomatie nichts zu tun."

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Inflation steigt sprunghaft an. Für 2022 rechnet die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) nun mit einem Anstieg auf 5,6 Prozent. Im abgelaufenen Jahr war die Teuerung mit 2,8 Prozent nur halb so hoch, 2020 hatte sie 1,4 Prozent betragen und 2019 auch lediglich 1,5 Prozent. "Hohe Rohstoffpreise und die ökonomischen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine treiben die Inflation 2022 auf den höchsten Jahreswert seit Bestehen der Währungsunion", erklärte die OeNB am Montag.

Wien - In Österreich sind in 24 Stunden 8.033 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 registriert worden. Damit wurden am Montag erstmals seit rund drei Monaten weniger als 10.000 positive Tests eingemeldet, am 8. Jänner waren es 7.405 gewesen. Die Spitalsauslastung wuchs um zwei belegte Betten auf 2.497, ging aber innerhalb einer Woche um 473 Betroffene zurück. 16 weitere Covid-Tote bedeuten 16.242 Opfer seit Pandemiebeginn, geht aus den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium hervor.

Berlin - Die deutsche Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) hat ihren Rücktritt erklärt. "Ich habe mich heute aufgrund des politischen Drucks entschieden, das Amt der Bundesfamilienministerin zur Verfügung zu stellen", teilte die Grünen-Politikerin am Montag ihren in einer Erklärung mit. "Ich tue dies, um Schaden vom Amt abzuwenden, das vor großen politischen Herausforderungen steht." Sie danke allen, die sie solidarisch unterstützt hätten.

Islamabad - Nach dem Misstrauensvotum gegen Imran Khan ist der pakistanische Oppositionsführer Shehbaz Sharif zum neuen Premierminister gewählt worden. 174 der 374 Abgeordneten stimmten am Montag für Sharif, wie Parlamentssprecher Ayaz Sadiq in der Hauptstadt Islamabad verkündete.

Arlon - Die belgische Staatsanwaltschaft ermittelt nach einem Salmonellen-Ausbruch beim Süßwarenriesen Ferrero gegen das Unternehmen. Die Ermittlungen stehen in Verbindung zu einer Fabrik in Arlon, die Ferrero vergangene Woche auf Behörenanweisung schließen musste, wie die Nachrichtenagentur Belga und andere Medien am Montag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft der belgischen Provinz Luxemburg berichteten.

Wien - Die Wiener Börse hat am Montag im Verlauf mit Verlusten tendiert. Der ATX sank um 14.15 Uhr um 0,8 Prozent auf 3.206,4 Einheiten. Die Aufmerksamkeit blieb sowohl auf den Ukraine-Konflikt als auch auf die Präsidentschaftswahl in Frankreich gerichtet. So können die französischen Wähler am 24. April zwischen Amtsinhaber Emmanuel Macron und der rechten Kandidatin Marine Le Pen entscheiden. Voestalpine stiegen um 0,9 Prozent. Der Konzern verkauft Anteile an einem Werk in Texas.

