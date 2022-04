Kanzler Nehammer traf Putin in Moskau

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Montagnachmittag den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau zu einem Gespräch über den Ukraine-Krieg getroffen. Der Kanzler, der als erster EU-Regierungschef seit Kriegsausbruch nach Russland reiste, bezeichnete die Begegnung als "sehr direkt, offen und hart".

Separatisten melden Eroberung von Hafen in Mariupol

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Mariupol - Pro-russische Separatisten haben nach Berichten russischer Nachrichtenagenturen den Hafen der seit Wochen umkämpften südukrainischen Stadt Mariupol erobert. "Der Hafen von Mariupol ist unter unserer Kontrolle", zitierte die Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Montag den Donezker Separatistenführer Denis Puschilin. In der Früh hatten die verbliebenen ukrainischen Truppen in Mariupol erklärt, sie bereiteten sich auf ihre "letzte Schlacht" vor, da die Munition zur Neige gehe.

EU beendet Militär-Ausbildung in Mali vorerst

Brüssel/Bamako/EU-weit - Die Europäische Union beendet vorerst ihre militärische Ausbildungsmission im westafrikanischen Krisenstaat Mali. Das kündigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag nach einem Außenministertreffen in Luxemburg an. Das österreichische Bundesheer ist an der EU-Ausbildungsmission EUTM und an der UNO-Mission MINUSMA mit insgesamt rund 90 Soldaten beteiligt. EUTM wurde zuletzt von dem österreichischen Brigadier Christian Riener geführt.

Mindestens 23 Tote bei Tropensturm auf den Philippinen

Manila - Auf den Philippinen sind beim ersten Tropensturm des Jahres Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Tausende wurden in die Flucht getrieben. Mindestens 23 Menschen starben bei Erdrutschen und Überschwemmungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Besonders schlimm betroffen war Baybay City in der Provinz Leyte, fast 600 Kilometer süd-östlich der Hauptstadt Manila. Allein dort seien 20 Leichen geborgen worden, nachdem Dutzende Häuser unter Erdmassen begraben worden seien

22 Monate Haft für Verbreitung von IS-Propaganda

Wien - Ein 24-jähriger Zivildiener ist am Montag wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 22 Monaten unbedingter Haft verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Mann hatte im Internet mit Propaganda-Material für den "Islamischen Staat" gehandelt und war außerdem in radikalen Chatgruppen aktiv. Brisant war die Verhandlung, da der Angeklagte mit dem späteren Attentäter von Wien in Kontakt stand.

Deutsche Familienministerin Spiegel tritt zurück

Berlin - Gut 100 Tage nach Beginn ihrer Arbeit hat die deutsche Ampel-Koalition im Bund ihre erste Ministerin verloren. Familienministerin Anne Spiegel (Grünen) trat am Montag zurück. Ihr war ein vierwöchiger Familienurlaub kurz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 vorgeworfen worden. Damals war sie als rheinland-pfälzische Umweltministerin auch für den Katastrophenschutz verantwortlich.

Pakistan: Sharif zum neuen Premier gewählt

Islamabad - Nach dem Misstrauensvotum gegen Imran Khan ist der pakistanische Oppositionsführer Shehbaz Sharif zum neuen Premierminister gewählt worden. 174 der 374 Abgeordneten stimmten am Montag für Sharif, wie Parlamentssprecher Ayaz Sadiq in der Hauptstadt Islamabad verkündete. Sharif bezeichnete nach der Wahl die ökonomischen Probleme als große Herausforderung. "Wir werden Schweiß und Blut vergießen müssen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln", sagte er.

Wiener Bürgermeister Ludwig positiv auf Corona getestet

Wien - Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Ludwig befindet sich in häuslicher Absonderungen und ist derzeit beschwerdefrei. Die Infektion ist im Zuge eines Gurgeltests, der regelmäßig durchgeführt wird, festgestellt worden", teilte Ludwigs Büro Montagnachmittag der APA mit.

Die Wiener Börse schließt tiefer

Wien - Die Wiener Börse ist am Montag mit klaren Verlusten aus dem Handel gegangen. Der ATX verlor 0,98 Prozent auf 3.199,46 Einheiten. Die Blicke richteten sich auf den Ukraine-Konflikt und auf den Ausgang der ersten Präsidentschaftswahlrunde in Frankreich. Bei der Stichwahl stehen sich nun der amtierende Präsident Emmanuel Macron und die Rechte Marine Le Pen gegenüber. Mit Blick auf die Einzelwerte in Wien waren Verbund stark unter Druck gekommen. Sie büßten 4,8 Prozent ein.

