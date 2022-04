Nehammer bei Putin: "Generell keine positiven Eindrücke"

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer hat bei seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin "generell keine positiven Eindrücke" gewonnen. Das erklärte er am Montagabend bei einer Videokonferenz. Wichtig sei aber "persönlicher Kontakt", so der Kanzler, der dafür eintrat, den Weg des Dialog weiterzugehen, "damit es kein Vakuum gibt". Auf seine Botschaft, dass Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj das persönliche Gespräch suche, habe es von Putin "keine Reaktion" gegeben.

Separatisten melden Eroberung von Hafen in Mariupol

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Mariupol - Pro-russische Separatisten haben nach Berichten russischer Nachrichtenagenturen den Hafen der seit Wochen umkämpften südukrainischen Stadt Mariupol erobert. "Der Hafen von Mariupol ist unter unserer Kontrolle", zitierte die Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Montag den Donezker Separatistenführer Denis Puschilin. In der Früh hatten die verbliebenen ukrainischen Truppen in Mariupol erklärt, sie bereiteten sich auf ihre "letzte Schlacht" vor, da die Munition zur Neige gehe.

Pakistan: Sharif zum neuen Premier gewählt

Islamabad - Nach dem Misstrauensvotum gegen Imran Khan ist der pakistanische Oppositionsführer Shehbaz Sharif zum neuen Premierminister gewählt worden. 174 der 374 Abgeordneten stimmten am Montag für Sharif, wie Parlamentssprecher Ayaz Sadiq in der Hauptstadt Islamabad verkündete. Sharif gilt als eher pro-westlich. Er bezeichnete nach der Wahl die ökonomischen Probleme als große Herausforderung. "Wir werden Schweiß und Blut vergießen müssen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln."

Mindestens 23 Tote bei Tropensturm auf den Philippinen

Manila - Auf den Philippinen sind beim ersten Tropensturm des Jahres Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Tausende wurden in die Flucht getrieben. Mindestens 23 Menschen starben bei Erdrutschen und Überschwemmungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Besonders schlimm betroffen war Baybay City in der Provinz Leyte, fast 600 Kilometer süd-östlich der Hauptstadt Manila. Allein dort seien 20 Leichen geborgen worden, nachdem Dutzende Häuser unter Erdmassen begraben worden seien

22 Monate Haft für Verbreitung von IS-Propaganda

Wien - Ein 24-jähriger Zivildiener ist am Montag wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 22 Monaten unbedingter Haft verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Mann hatte im Internet mit Propaganda-Material für den "Islamischen Staat" gehandelt und war außerdem in radikalen Chatgruppen aktiv. Brisant war die Verhandlung, da der Angeklagte mit dem späteren Attentäter von Wien in Kontakt stand.

Acht Menschen in Haus in Mexiko erschossen

Mexiko-Stadt - In einem Wohnhaus in Mexiko sind acht Menschen erschossen worden - darunter vier Minderjährige. Die Opfer waren nach Medienberichten offenbar Mitglieder einer Familie. Die Hintergründe der Tat am Montagmorgen (Ortszeit) in der zentralmexikanischen Stadt Tultepec waren zunächst unklar. Es werde ermittelt, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Mexiko auf Twitter mit. Bei den Toten handelte es sich demnach um sechs weibliche und zwei männliche Personen.

19-Jähriger in Tirol bewusstlos geschlagen

Niederndorf - Ein 19-Jähriger ist Samstagabend vor einer Kantine beim Fußballplatz in Niederndorf (Bezirk Kufstein) brutal attackiert und schwer verletzt worden. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung attackierte ein 23-Jähriger den 19-Jährigen mit Faustschlägen, sodass dieser hinfiel. Beim Versuch, wieder aufzustehen, schlug der Ältere seinem Kontrahenten eine Flasche gegen den Kopf, worauf dieser zusammensackte und kurz bewusstlos war. Der Vorfall wurde erst am Montag angezeigt.

Wiener Bürgermeister Ludwig positiv auf Corona getestet

Wien - Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Ludwig befindet sich in häuslicher Absonderungen und ist derzeit beschwerdefrei. Die Infektion ist im Zuge eines Gurgeltests, der regelmäßig durchgeführt wird, festgestellt worden", teilte Ludwigs Büro Montagnachmittag der APA mit.

