Nehammer bei Putin: "Generell keine positiven Eindrücke"

Wien/Moskau - Bundeskanzler Karl Nehammer hat bei seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin "generell keine positiven Eindrücke" gewonnen. Das erklärte er am Montagabend bei einer Videokonferenz. Wichtig sei aber "persönlicher Kontakt", so der Kanzler, der dafür eintrat, den Weg des Dialog weiterzugehen, "damit es kein Vakuum gibt". Auf seine Botschaft, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj das persönliche Gespräch suche, habe es "keine Reaktion" gegeben.

Putin beantwortet Fragen von Journalisten

Wostotschny - Nach fast sieben Wochen Krieg gegen die Ukraine will sich Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstag den Fragen von Medienvertretern stellen. Putin werde am Tag der Raumfahrt den geplanten Weltraumbahnhof Wostotschny im äußersten Osten des Landes besuchen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau laut der Nachrichtenagentur Interfax. Der Kremlchef will dort auch seinen belarussischen Amtskollegen und Verbündeten Alexander Lukaschenko treffen.

EU stockt Ukraine-Militärhilfe um halbe Milliarde Euro auf

Luxemburg - Angesichts der befürchteten russischen Offensive im Osten der Ukraine will die Europäische Union der Regierung in Kiew mehr Waffen liefern. Die EU-Außenminister stimmten am Montag in Luxemburg einer Aufstockung der gemeinsamen Militärhilfe um 500 Millionen Euro auf 1,5 Milliarden Euro zu, wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nach dem Treffen mitteilte.

Ukrainische Hafenstadt Mariupol offenbar kurz vor dem Fall

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Mariupol - Knapp sieben Wochen nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine steht die wichtige Hafenstadt Mariupol offenbar vor dem Fall: Die verbliebenen ukrainischen Truppen in der Stadt erklärten am Montag, sie bereiteten sich auf die "letzte Schlacht" vor, pro-russische Separatisten aus der Region Donezk meldeten die Einnahme des Hafens von Mariupol. Dieser sei "unter unserer Kontrolle", zitierte die Nachrichtenagentur RIA Nowosti den Separatistenführer Denis Puschilin.

EU reduziert Militär-Ausbildung in Mali drastisch

Brüssel/Bamako/EU-weit - Die Europäische Union reduziert ihre militärische Ausbildungsmission im westafrikanischen Krisenstaat Mali drastisch. "Wir beenden die Ausbildungsmissionen für die Armee und die Nationalgarde", sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag nach einem Außenministertreffen in Luxemburg. Borrell sagte zur Begründung, es gebe "keine ausreichenden Garantien" dafür, dass die russische Söldnergruppe Wagner nicht in den Konflikt eingreife.

Treffen zwischen Papst und Patriarch Kyrill möglich

Moskau/Kiew (Kyjiw)/Vatikanstadt - Der Papst und der russisch-orthodoxe Moskauer Patriarch Kyrill I. könnten sich im Juni in Jerusalem treffen. Dies berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Montag, die sich auf "qualifizierte katholische Kirchenkreise" bezog. Der Papst sollte demnach am 14. Juni aus Jordanien in Jerusalem eintreffen, nachdem er am 12. und 13. Juni einen zweitägigen Besuch im Libanon abgestattet hat. Der Moskauer Patriarch ist ein enger Verbündeter von Kreml-Chef Wladimir Putin.

Sechs Tote bei Gasexplosion in Wohnhaus bei Moskau

Moskau - Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus bei Moskau sind sechs Menschen gestorben. Weitere 20 Bewohner seien bei dem Unglück in dem fünfstöckigen Gebäude im Ort Stupino südlich der russischen Hauptstadt verletzt worden, teilte der Zivilschutz am Montagabend mit. Sechs von ihnen würden in Krankenhäusern behandelt.

Acht Menschen in Haus in Mexiko erschossen

Mexiko-Stadt - In einem Wohnhaus in Mexiko sind acht Menschen erschossen worden - darunter vier Minderjährige. Die Opfer waren nach Medienberichten offenbar Mitglieder einer Familie. Die Hintergründe der Tat am Montagmorgen (Ortszeit) in der zentralmexikanischen Stadt Tultepec waren zunächst unklar. Es werde ermittelt, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Mexiko auf Twitter mit. Bei den Toten handelte es sich demnach um sechs weibliche und zwei männliche Personen.

