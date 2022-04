Putin beantwortet Fragen von Journalisten

Wostotschny - Nach fast sieben Wochen Krieg gegen die Ukraine will sich Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstag den Fragen von Medienvertretern stellen. Putin werde am Tag der Raumfahrt den geplanten Weltraumbahnhof Wostotschny im äußersten Osten des Landes besuchen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau laut der Nachrichtenagentur Interfax.

Tote durch russischen Artilleriebeschuss in Charkiw

Charkiw (Charkow)/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im ostukrainischen Gebiet Charkiw sind offiziellen Angaben zufolge durch russischen Artilleriebeschuss mindestens acht Zivilisten getötet worden. Weitere 19 seien verletzt worden, teilte Gouverneur Oleh Synjehubow am Montag im Nachrichtenkanal Telegram mit. Unter den Todesopfern war demnach ein 13-jähriges Kind und unter den Verletzten zwei Kinder zwischen vier und neun Jahren. Das Asow-Regiment spricht von einem russischen Giftgas-Angriff in Mariupol.

Nehammers Moskau-Trip für Kickl "Ablenkungsmanöver"

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Viel Kritik erntet Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) für seinen Besuch beim russischen Präsidenten Wladimir Putin von der FPÖ: Die Reise habe "einzig seiner machohaften Selbstinszenierung samt Ablenkung von den notorischen innenpolitischen Kalamitäten der ÖVP" gedient, meinte FPÖ-Chef Herbert Kickl am Dienstag in einer Aussendung. Es wirke, als sei Nehammer "aus der Ukraine ferngesteuert" und nicht selbstbestimmt.

Russland bereitet Offensive im Osten der Ukraine vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Truppen wollen Angaben aus Kiew zufolge mit einer bevorstehenden Offensive bis an die Verwaltungsgrenzen des ostukrainischen Gebiets Donezk vordringen. Russland werde versuchen, die bereits heftig umkämpfte Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer sowie Popasna im Gebiet Luhansk einzunehmen, teilte der ukrainische Generalstab Dienstagfrüh mit. Von dort aus solle ein Angriff auf Kurachowe gestartet werden. Für belagerte Orte sind indes neun Fluchtkorridore geplant.

Krieg treibt deutsche Inflation auf höchsten Stand seit 1981

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Steigende Energiepreise infolge des Krieges in der Ukraine haben das Leben in Deutschland im März so stark verteuert wie seit über 40 Jahre nicht mehr. Die Verbraucherinnen und Verbraucher zahlten für Waren und Dienstleistungen durchschnittlich 7,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. "Damit erreichte die Inflation im März 2022 einen neuen Höchststand seit der Deutschen Vereinigung", hieß es dazu.

Orozco-Estrada ist nicht mehr Chefdirigent der Symphoniker

Wien - Der kolumbianische Dirigent Andr�s Orozco-Estrada tritt mit sofortiger Wirkung als Chefdirigent der Wiener Symphoniker zurück. Das teilte er am Dienstag über seine Künstleragentur mit. Grund seien "lang anhaltende und unüberwindbare Differenzen mit dem Intendanten des Orchesters, die trotz kontinuierlicher Versuche nicht aus dem Weg geräumt werden konnten". Orozco-Estrada hatte die Position seit der Saison 2021/2022 inne.

Jährlich 20.000 tote Hasen im Straßenverkehr

Wien - Jährlich fallen in Österreich rund 20.000 Hasen dem Straßenverkehr zum Opfer. Im Jagdjahr 2020/2021 wurden 20.110 Feldhasen durch Kraftfahrzeuge getötet, teilten der Verkehrsclub VCÖ und die Naturschutzorganisation WWF am Dienstag wenige Tage vor Ostern mit. Der Lebensraum der Tiere werde durch massiven Bodenverbrauch massiv eingeschränkt. Auch mehr als 50.000 andere Wildtiere, wie Rehe, Fasane und Füchse, verlieren laut Statistik Austria durch den Straßenverkehr ihr Leben.

Obersteirer nach Gasthausbesuch tot in Bachbett gefunden

Weißkirchen - Ein abgängiger Obersteirer ist Montag tot in einem Bachbett gefunden worden. Der 68-Jährige war seit Samstagabend verschwunden. Zuletzt wurde er gegen 22.00 Uhr in einem Gasthaus in Eppenstein in Weißkirchen in Steiermark gesehen. Mehr als 100 Kräfte von Alpinpolizei, Bergrettungen, Feuerwehr, Rettungshundebrigade, Polizeihunde und -hubschrauber suchten nach dem Mann zunächst vergeblich. Am späten Montagabend wurde er dann tot in einem Bach im Bereich Vordersieding entdeckt.

