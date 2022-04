8.651 Corona-Neuinfektionen und 44 Todesfälle

Wien - Die derzeitige Corona-Welle in Österreich flacht weiter ab. Am Dienstag meldeten die Ministerien mit 8.651 Neuinfektionen zwar um 618 mehr Fälle als am Montag, zu Wochenbeginn sind die Fallzahlen jedoch immer am niedrigsten. Außerdem wurde die Vier-Millionen-Schwelle an Infektionen seit Pandemiebeginn überschritten. In den Spitälern müssen weniger Covid-19-Patientinnen und -patienten versorgt werden. Sehr hoch war die Zahl der Toten, 44 Fälle wurden seit Montag registriert.

Putin beantwortet Fragen von Journalisten

Wostotschny - Nach fast sieben Wochen Krieg gegen die Ukraine will sich Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstag den Fragen von Medienvertretern stellen. Putin werde am Tag der Raumfahrt den geplanten Weltraumbahnhof Wostotschny im äußersten Osten des Landes besuchen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau laut der Nachrichtenagentur Interfax.

Russland bereitet Offensive im Osten der Ukraine vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Truppen wollen Angaben aus Kiew zufolge mit einer bevorstehenden Offensive bis an die Verwaltungsgrenzen des ostukrainischen Gebiets Donezk vordringen. Russland werde versuchen, die bereits heftig umkämpfte Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer sowie Popasna im Gebiet Luhansk einzunehmen, teilte der ukrainische Generalstab Dienstagfrüh mit. Pro-russische Separatisten in Donezk bestritten indes den Einsatz von Chemiewaffen in Mariupol.

Krieg treibt deutsche Inflation auf höchsten Stand seit 1981

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Steigende Energiepreise infolge des Krieges in der Ukraine haben das Leben in Deutschland im März so stark verteuert wie seit über 40 Jahre nicht mehr. Die Verbraucherinnen und Verbraucher zahlten für Waren und Dienstleistungen durchschnittlich 7,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. "Damit erreichte die Inflation im März 2022 einen neuen Höchststand seit der Deutschen Vereinigung", hieß es dazu.

Wöchentliche Arbeitslosenzahlen nur mehr leicht gesunken

Wien/Washington - Die Konjunkturabschwächung aufgrund des Ukraine-Kriegs dämpft den Arbeitslosenrückgang. Im Vergleich zur Vorwoche sei die Anzahl der Arbeitslosen inklusive Schulungsteilnehmerinnen und Schulungsteilnehmern nur mehr um 757 auf 323.702 Personen gesunken, teilte das Arbeitsministerium am Dienstag mit. Die Voranmeldungen zur Kurzarbeit beliefen sich auf 42.677 Personen.

Obersteirer nach Gasthausbesuch tot in Bachbett gefunden

Weißkirchen - Ein abgängiger Obersteirer ist Montag tot in einem Bachbett gefunden worden. Der 68-Jährige war seit Samstagabend verschwunden. Zuletzt wurde er gegen 22.00 Uhr in einem Gasthaus in Eppenstein in Weißkirchen in Steiermark gesehen. Mehr als 100 Kräfte von Alpinpolizei, Bergrettungen, Feuerwehr, Rettungshundebrigade, Polizeihunde und -hubschrauber suchten nach dem Mann zunächst vergeblich. Am späten Montagabend wurde er dann tot in einem Bach im Bereich Vordersieding entdeckt.

Weiter Warten auf Impf-Empfehlungen

Wien - Die offiziellen Empfehlungen, wie mit der Coronaimpfung weiter vorgegangen werden soll, lassen weiter auf sich warten. Zwar hat das Nationale Impfgremium (NIG) bereits am Freitag dazu getagt, wie das Gesundheitsministerium einen Bericht der "Salzburger Nachrichten" auf APA-Anfrage bestätigte. Allerdings müsse der endgültige Bericht noch unter den einzelnen Mitgliedern abgestimmt werden. Konkret geht es etwa um die Frage der vierten Impfung und des Grünen Passes.

Orozco-Estrada ist nicht mehr Chefdirigent der Symphoniker

Wien - Der kolumbianische Dirigent Andr�s Orozco-Estrada tritt mit sofortiger Wirkung als Chefdirigent der Wiener Symphoniker zurück. Das teilte er am Dienstag über seine Künstleragentur mit. Grund seien "lang anhaltende und unüberwindbare Differenzen mit dem Intendanten des Orchesters, die trotz kontinuierlicher Versuche nicht aus dem Weg geräumt werden konnten". Orozco-Estrada hatte die Position seit der Saison 2021/2022 inne.

