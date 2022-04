Putin: Keine Zweifel an Erfolg von "Spezialoperation"

Wostotschny - Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine einmal mehr siegesgewiss gezeigt. Die Ziele der "Spezialoperation" würden erreicht, sagte Putin am Dienstag während der Besichtigung des russischen Weltraumbahnhofs "Wostotschny" im äußersten Osten des Landes der Agentur Interfax zufolge. "Daran gibt es keinen Zweifel." Der russische Präsident verteidigte zudem erneut seine Entscheidung über den Einmarsch in die Ukraine als alternativlos.

Russland bereitet Offensive im Osten der Ukraine vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Truppen wollen Angaben aus Kiew zufolge mit einer bevorstehenden Offensive bis an die Verwaltungsgrenzen des ostukrainischen Gebiets Donezk vordringen. Russland werde versuchen, die bereits heftig umkämpfte Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer sowie Popasna im Gebiet Luhansk einzunehmen, teilte der ukrainische Generalstab Dienstagfrüh mit. Pro-russische Separatisten in Donezk bestritten indes den Einsatz von Chemiewaffen in Mariupol.

8.651 Corona-Neuinfektionen und 44 Todesfälle

Wien - Die derzeitige Corona-Welle in Österreich flacht weiter ab. Am Dienstag meldeten die Ministerien mit 8.651 Neuinfektionen zwar um 618 mehr Fälle als am Montag, zu Wochenbeginn sind die Fallzahlen jedoch immer am niedrigsten. Außerdem wurde die Vier-Millionen-Schwelle an Infektionen seit Pandemiebeginn überschritten. In den Spitälern müssen weniger Covid-19-Patientinnen und -patienten versorgt werden. Sehr hoch war die Zahl der Toten, 44 Fälle wurden seit Montag registriert.

Wöchentliche Arbeitslosenzahlen nur mehr leicht gesunken

Wien - Die Konjunkturabschwächung aufgrund des Ukraine-Kriegs dämpft den Arbeitslosenrückgang. Im Vergleich zur Vorwoche sei die Anzahl der Arbeitslosen inklusive Schulungsteilnehmerinnen und Schulungsteilnehmern nur mehr um 757 auf 323.702 Personen gesunken, teilte das Arbeitsministerium am Dienstag mit. Die Voranmeldungen zur Kurzarbeit beliefen sich auf 42.677 Personen.

Weiter Warten auf Impf-Empfehlungen

Wien - Die offiziellen Empfehlungen, wie mit der Coronaimpfung weiter vorgegangen werden soll, lassen weiter auf sich warten. Zwar hat das Nationale Impfgremium (NIG) bereits am Freitag dazu getagt, wie das Gesundheitsministerium einen Bericht der "Salzburger Nachrichten" auf APA-Anfrage bestätigte. Allerdings müsse der endgültige Bericht noch unter den einzelnen Mitgliedern abgestimmt werden. Konkret geht es etwa um die Frage der vierten Impfung und des Grünen Passes.

Jährlich 20.000 tote Hasen im Straßenverkehr

Wien - Jährlich fallen in Österreich rund 20.000 Hasen dem Straßenverkehr zum Opfer. Im Jagdjahr 2020/2021 wurden 20.110 Feldhasen durch Kraftfahrzeuge getötet, teilten der Verkehrsclub VCÖ und die Naturschutzorganisation WWF am Dienstag wenige Tage vor Ostern mit. Der Lebensraum der Tiere werde durch massiven Bodenverbrauch massiv eingeschränkt. Auch mehr als 50.000 andere Wildtiere, wie Rehe, Fasane und Füchse, verlieren laut Statistik Austria durch den Straßenverkehr ihr Leben.

Lohnabschlüsse großteils zwischen 3,5 und 4 Prozent

Wien - In der aktuellen Frühjahrslohnrunde lagen die Kollektivvertragsabschlüsse zwischen 3,5 und 4 Prozent. Ausreißer war die Textilindustrie, die nach sehr zähen Verhandlungen bei einem Plus von 4,5 Prozent abgeschlossen hat und für die der 24. Dezember künftig frei ist. Im vom Personalmangel besonders betroffenen Hotel- und Gastgewerbe lag der Lohnzuwachs bei 3,7 Prozent. Mehr gibt es da für die Asphaltierer, ihr Einkommen steigt um vier Prozent brutto.

Wohl viele Tote nach Starkregen in Südafrika

Johannesburg - Ungewöhnlich heftige Niederschläge haben in Südafrikas Küstenprovinz KwaZulu-Natal Chaos und Verwüstung verursacht. Obwohl das Ausmaß der Schäden noch weitgehend unbekannt ist, gingen Medien des Landes am Dienstag bereits von mindestens 20 Toten sowie zahlreichen Verletzten aus. Befürchtet wurden Sachschäden in Millionenhöhe. Das Militär wurde in Alarmbereitschaft versetzt. Betroffen war vor allem die Region um die Hafenstadt Durban.

