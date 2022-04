Putin: Keine Zweifel an Erfolg von "Spezialoperation"

Wostotschny - Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine einmal mehr siegesgewiss gezeigt. Die Ziele der "Spezialoperation" würden erreicht, sagte Putin am Dienstag während der Besichtigung des russischen Weltraumbahnhofs "Wostotschny" im äußersten Osten des Landes der Agentur Interfax zufolge. "Daran gibt es keinen Zweifel." Der russische Präsident verteidigte zudem erneut seine Entscheidung über den Einmarsch in die Ukraine als alternativlos.

Russland bereitet Offensive im Osten der Ukraine vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Truppen wollen Angaben aus Kiew zufolge mit einer bevorstehenden Offensive bis an die Verwaltungsgrenzen des ostukrainischen Gebiets Donezk vordringen. Russland werde versuchen, die bereits heftig umkämpfte Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer sowie Popasna im Gebiet Luhansk einzunehmen, teilte der ukrainische Generalstab Dienstag früh mit. Unterdessen prüft die Ukraine Berichte über einen möglichen Einsatz von Chemiewaffen beim Kampf um Mariupol.

Kanzler soll Bundespräsident von Moskau-Trip berichten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach seinem Besuch beim russischen Präsidenten Wladimir Putin hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag einen Termin bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Die Präsidentschaftskanzlei bestätigte auf APA-Anfrage, dass Nehammer am Dienstag zu Van der Bellen kommen wird, um dem Bundespräsidenten von seinem Besuch bei Putin zu "berichten". Kritik am Moskau-Trip des Kanzlers kam von SPÖ und FPÖ.

8.651 Corona-Neuinfektionen und 44 Todesfälle

Wien - Die derzeitige Corona-Welle in Österreich flacht weiter ab. Am Dienstag meldeten die Ministerien mit 8.651 Neuinfektionen zwar um 618 mehr Fälle als am Montag, zu Wochenbeginn sind die Fallzahlen jedoch immer am niedrigsten. Außerdem wurde die Vier-Millionen-Schwelle an Infektionen seit Pandemiebeginn überschritten. In den Spitälern müssen weniger Covid-19-Patientinnen und -patienten versorgt werden. Sehr hoch war die Zahl der Toten, 44 Fälle wurden seit Montag registriert.

"Partygate": Premier Johnson muss Strafgeld zahlen

London - In der "Partygate"-Affäre um verbotene Feiern während des Corona-Lockdowns in der Downing Street muss Premierminister Boris Johnson ein Strafgeld zahlen. Das bestätigte eine Regierungssprecherin am Dienstag der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge, nachdem die Londoner Polizei mehr als 50 Strafgelder gegen Beteiligte verhängt hatte. Auch Finanzminister Rishi Sunak soll eine Strafe zahlen müssen.

Omikron-Variante sorgt für deutlich mehr Reinfektionen

Wien - Am 25. Februar 2020 hat es in Österreich die ersten bestätigten Coronavirus-Infektionen gegeben, 777 Tage später wurde am Dienstag die Vier-Millionen-Schwelle überschritten. Nunmehr gab es laut AGES exakt 4.029.935 bestätigte Fälle. Immer mehr Menschen infizieren sich insbesondere in der Omikron-Welle zum zweiten oder gar zum dritten Mal. Reinfektionen machen seit Mai 2020 insgesamt 8,32 Prozent aller Ansteckungen aus. Bisher hat es laut AGES 307.683 Reinfektionen gegeben.

Südafrikas Küstenprovinzen versinken im Wasser

Durban - Überschwemmte Verkehrswege, eingestürzte Häuser und Brücken, Schlammlawinen, reißende Wasserströme: In Südafrikas Küstenregion haben ungewöhnlich heftige Niederschläge Chaos, Verwüstung und Todesfälle verursacht. "Wir waren alle überrascht von der Heftigkeit dieses Sturms", sagte am Dienstag der Bürgermeister der Ethikwini-Region rund um Hafenstadt Durban, Mxolisi Kaunda. "Es gibt sehr viele Schäden, die Fluten sind überall."

Die Wiener Börse tendiert im Verlauf etwas schwächer

Wien - Der heimische Leitindex ATX gab am frühen Dienstagnachmittag leicht um 0,32 Prozent auf 3.189,26 Zähler nach. Auch das europäische Umfeld zeigte sich im roten Bereich. Marktbeobachter sprachen von zurückhaltenden Anlegern im Vorfeld der am Nachmittag noch anstehenden US-Inflationsdaten. Für Verunsicherung sorgt weiter der Ukraine-Krieg. Besser als erwartet ausgefallene Daten zum deutschen ZEW-Index bewegten die Märkte nicht wirklich.

