Schüsse in New Yorker U-Bahn-Station - Verletzte

New York - Bei Schüssen in einer U-Bahn-Station in New York sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen verletzt worden. Eine Polizeisprecherin bestätigte am Dienstag, dass ein Notruf eingegangen sei. Laut dem US-Nachrichtensender CNN wurden fünf Menschen von Kugeln getroffen. Die Polizei betonte zudem nach Berichten über nicht detonierte mutmaßliche Sprengsätze, es seien "keine aktiven Sprengsätze" gefunden worden.

Putin: Keine Zweifel an Erfolg von "Spezialoperation"

Wostotschny - Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine einmal mehr siegesgewiss gezeigt. Die Ziele der "Spezialoperation" würden erreicht, sagte Putin am Dienstag während der Besichtigung des russischen Weltraumbahnhofs "Wostotschny" im äußersten Osten des Landes der Agentur Interfax zufolge. "Daran gibt es keinen Zweifel." Der russische Präsident verteidigte zudem erneut seine Entscheidung über den Einmarsch in die Ukraine als alternativlos.

Russland bereitet Offensive im Osten der Ukraine vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Truppen wollen Angaben aus Kiew zufolge mit einer bevorstehenden Offensive bis an die Verwaltungsgrenzen des ostukrainischen Gebiets Donezk vordringen. Russland werde versuchen, die bereits heftig umkämpfte Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer sowie Popasna im Gebiet Luhansk einzunehmen, teilte der ukrainische Generalstab Dienstag früh mit. Unterdessen prüft die Ukraine Berichte über einen möglichen Einsatz von Chemiewaffen beim Kampf um Mariupol.

Putin: "Blitzkrieg" gegen Russlands Wirtschaft gescheitert

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat einen vermeintlichen westlichen "Wirtschaftskrieg" gegen sein Land für gescheitert erklärt. "Dieser Blitzkrieg, auf den unsere Missgönner gesetzt haben, ist natürlich fehlgeschlagen, das ist offensichtlich", sagte Putin am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko im Osten Russlands. Russlands Wirtschaft und Finanzsystem stünden "fest auf beiden Beinen".

Mehr als 40 Todesopfer nach Tropensturm auf den Philippinen

Manila - Auf den Philippinen ist die Zahl der Toten durch den Tropensturm "Megi" auf mehr als 40 gestiegen. Wie die Behörden am Dienstag mitteilten, kamen mindestens 42 Menschen durch Erdrutsche infolge von Starkregen ums Leben. Mit Schaufeln und bloßen Händen suchten Rettungskräfte in den Erd- und Schlammmassen nach Überlebenden. Erschwert wurde die Suche durch Überflutungen und anhaltende Regenfälle.

"Partygate": Premier Johnson muss Strafgeld zahlen

London - In der "Partygate"-Affäre um verbotene Feiern während des Corona-Lockdowns in der Downing Street muss Premierminister Boris Johnson ein Strafgeld zahlen. Das bestätigte eine Regierungssprecherin am Dienstag der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge, nachdem die Londoner Polizei mehr als 50 Strafgelder gegen Beteiligte verhängt hatte. Auch Finanzminister Rishi Sunak soll eine Strafe zahlen müssen. Oppositionsführer Keir Starmer forderte den Rücktritt der beiden.

Omikron-Variante sorgt für deutlich mehr Reinfektionen

Wien - Am 25. Februar 2020 hat es in Österreich die ersten bestätigten Coronavirus-Infektionen gegeben, 777 Tage später wurde am Dienstag die Vier-Millionen-Schwelle überschritten. Nunmehr gab es laut AGES exakt 4.029.935 bestätigte Fälle. Immer mehr Menschen infizieren sich insbesondere in der Omikron-Welle zum zweiten oder gar zum dritten Mal. Reinfektionen machen seit Mai 2020 insgesamt 8,32 Prozent aller Ansteckungen aus. Bisher hat es laut AGES 307.683 Reinfektionen gegeben.

Pkw-Lenker nach Kollision mit Lkw in Schladming tot

Schladming - Ein 65-jähriger Pkw-Lenker ist Dienstagvormittag auf der Ennstal Bundesstraße (B320) in Schladming ums Leben gekommen. Der Obersteirer war frontal gegen einen Lkw gefahren. Wie das Bereichsfeuerwehrkommando in einer Aussendung mitteilte, kam für den Lenker jede Hilfe zu spät. Er wurde massiv eingeklemmt und musste herausgeschnitten werden.

