Putin gibt sich siegesgewiss - "Überhaupt keine Zweifel"

Wostotschny - Der russische Präsident Wladimir Putin gibt sich im Krieg gegen die Ukraine siegesgewiss. Auf die Frage von Mitarbeitern der Raumfahrtbehörde, ob die "Spezialoperation" im Nachbarland ihre Ziele erreichen werde, antwortete Putin am Dienstag in dem weit im Osten liegenden Kosmodrom Wostotschny: "Absolut. Ich habe überhaupt keine Zweifel." Die Ziele, die mit dem Einmarsch verfolgt würden, seien absolut klar und edel. "Es besteht kein Zweifel, dass die Ziele erreicht werden."

Besuch Steinmeiers in der Ukraine geplatzt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Eine geplante Reise des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier nach Kiew ist geplatzt, weil er dort offensichtlich nicht willkommen ist. "Ich war dazu bereit. Aber offenbar - und ich muss zur Kenntnis nehmen - war das in Kiew nicht gewünscht", sagte Steinmeier am Dienstag bei einem Besuch in Warschau. Der ukrainische Botschafter in Berlin hatte am Wochenende deutlich gemacht, dass die Ukraine eher ein Kommen des deutschen Kanzlers Scholz erwarte.

Kiew: Gespräche mit Russland gehen weiter

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland gehen einem Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge weiter. Die Verhandlungen seien hart, würden aber fortgesetzt, sagte Mychailo Podoljak. Russland wolle mit seinen öffentlichen Äußerungen Druck ausüben. Zuvor hatte Russlands Präsident Wladimir Putin gesagt, die Gespräche befänden sich in einer Sackgasse. Die Ukraine halte in Istanbul getroffene Vereinbarungen nicht ein.

Schüsse in New Yorker U-Bahn-Station - Verletzte

New York - Bei einem Vorfall mit Schüssen und Rauchschwaden sind am Dienstag im New Yorker Stadtteil Brooklyn Berichten von Polizei und Feuerwehr zufolge mindestens 16 Menschen verletzt worden, zehn von ihnen durch Projektile. Auf Videos war zu sehen, wie Menschen in der Station 36th Street aus einem U-Bahn-Wagen strömten, umgeben von Nebel- oder Rauchschwaden, einige blieben liegen, Blut war zu sehen, andere kümmerten sich um die Verletzten. Die Hintergründe blieben zunächst unklar.

Vierte Impfung nur für Risikogruppen empfohlen

Wien - Das Nationale Impfgremium (NIG) empfiehlt in einer neuen Einschätzung die vierte Impfung nur für Risikogruppen. Dies gilt für Über-80-Jährige allgemein sowie für Über-65-jährige mit Vorerkrankungen. Sie sollen frühestens vier Monate, idealerweise ein halbes Jahr nach dem dritten Stich noch einmal immunisiert werden, geht aus dem der APA vorliegenden Papier des Gremiums vor. Allen anderen sollte eine Impfung jedoch auch nicht verwehrt werden.

Reform des Arbeitslosengeldes durch Krisen gebremst

Washington/Wien - Die Reform der Arbeitslosenversicherung ist eigentlich fürs erste Quartal 2022 geplant gewesen. Nun hofft Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP), sich noch bis zum Ende des laufenden zweiten Jahresviertels mit dem grünen Koalitionspartner für ein Gesetzespaket zusammenzuraufen. Einig sei man sich innerkoalitionär, dass Menschen, die ihre Arbeit verlieren, rascher wieder ins Arbeitsleben zurückfinden sollen, sagte Kocher am Dienstag. Ein degressives Modell ist weiter möglich.

"Partygate": Premier Johnson muss Strafgeld zahlen

London - In der "Partygate"-Affäre um verbotene Feiern während des Corona-Lockdowns in der Downing Street muss Premierminister Boris Johnson ein Strafgeld zahlen. Das bestätigte eine Regierungssprecherin am Dienstag, nachdem die Londoner Polizei mehr als 50 Strafgelder gegen Beteiligte verhängt hatte. Es geht um die Feier zu seinem Geburtstag am 19. Juni 2020. Auch Finanzminister Rishi Sunak muss eine Strafe zahlen. Oppositionsführer Keir Starmer forderte den Rücktritt der beiden.

Mehr als 40 Todesopfer nach Tropensturm auf den Philippinen

Manila - Auf den Philippinen ist die Zahl der Toten durch den Tropensturm "Megi" auf mehr als 40 gestiegen. Wie die Behörden am Dienstag mitteilten, kamen mindestens 42 Menschen durch Erdrutsche infolge von Starkregen ums Leben. Mit Schaufeln und bloßen Händen suchten Rettungskräfte in den Erd- und Schlammmassen nach Überlebenden. Erschwert wurde die Suche durch Überflutungen und anhaltende Regenfälle.

Die Wiener Börse schließt etwas höher

Wien - Der heimische Leitindex ATX schloss am Dienstag um 0,24 Prozent höher bei 3.207,17 Zählern. Unterstützung kam am Nachmittag von der fester tendierenden Wall Street. In den Fokus rückten neben den aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg aktuelle US-Inflationsdaten. Zwar ist die allgemeine Teuerung auf 8,5 Prozent und damit auf einen rund 40-jährigen Höchststand gestiegen. Die Kerninflation stieg jedoch nur auf 6,5 Prozent, was etwas unterhalb der Markterwartungen lag.

