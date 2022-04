"Kriegslogik": Putin regiert auf Nehammer

Wostotschny - Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag bei einem Besuch des neuen Weltraumbahnhofs Wostotschny insgeheim auf den Vorwurf von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) regiert, dass er einer "Kriegslogik" folge. Russland verfolge Ziele in der Ukraine und werde seine "militärische Spezialoperation" durchziehen, bis diese erreicht seien. Alles laufe nach Plan, so der Kreml-Chef. Das langsame Vorrücken Russlands begründete er mit einem schrittweisen Vorgehen seiner Armee.

Kiew: Gespräche mit Russland gehen weiter

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Parallel zum Kriegsgeschehen in der Ukraine werden die Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau fortgesetzt. "Die Gespräche finden äußerst schwer statt. Online in Arbeitsgruppen, doch finden sie statt", so Präsidentenberater Mychajlo Podoljak am Dienstag zur Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine. Die Kiewer Seite arbeite dabei weiter transparent und im "proukrainischen" Rahmen. Moskau versuche allerdings, durch öffentliche Äußerungen Druck auf den Verhandlungsprozess auszuüben.

Besuch Steinmeiers in der Ukraine geplatzt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Eine geplante Reise des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier nach Kiew ist geplatzt, weil er dort offensichtlich nicht willkommen ist. "Ich war dazu bereit. Aber offenbar - und ich muss zur Kenntnis nehmen - war das in Kiew nicht gewünscht", sagte Steinmeier am Dienstag bei einem Besuch in Warschau. Der ukrainische Botschafter in Berlin hatte am Wochenende deutlich gemacht, dass die Ukraine eher ein Kommen des deutschen Kanzlers Scholz erwarte.

Schüsse und Rauch in New Yorker U-Bahn: Verletzte

New York - Dramatische Szenen in der New Yorker U-Bahn: Bei einem Vorfall mit Schüssen und Rauchschwaden sind am Dienstag mitten in der morgendlichen Rush Hour im New Yorker Stadtteil Brooklyn mindestens 16 Menschen verletzt worden. Zehn von ihnen erlitten Schussverletzungen, fünf seien in kritischem, aber nicht lebensgefährlichen Zustand, teilten Polizei und Feuerwehr wenige Stunden nach dem Vorfall bei einer Pressekonferenz mit.

Vierte Impfung nur für Risikogruppen empfohlen

Wien - Das Nationale Impfgremium (NIG) empfiehlt in einer neuen Einschätzung die vierte Impfung nur für Risikogruppen. Dies gilt für Über-80-Jährige allgemein sowie für Über-65-jährige mit Vorerkrankungen. Sie sollen frühestens vier Monate, idealerweise ein halbes Jahr nach dem dritten Stich noch einmal immunisiert werden, geht aus dem der APA vorliegenden Papier des Gremiums vor. Allen anderen sollte eine Impfung jedoch auch nicht verwehrt werden.

Suspendierung von OStA-Chef Fuchs vom Gericht aufgehoben

Wien - Der wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses (� 310 StGB) und Falschaussage vor dem "Ibiza"-Untersuchungsausschuss angeklagte Leiter der Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien, Johann Fuchs, kann seinen Job weiter ausüben. Der Oberste Gerichtshof hob seine Suspendierung auf, berichtete der "Kurier" Dienstagabend. "Die Suspendierung ist aus dienstlichen Gründen nicht erforderlich", urteilte das Gericht.

Reform des Arbeitslosengeldes durch Krisen gebremst

Washington/Wien - Die Reform der Arbeitslosenversicherung ist eigentlich fürs erste Quartal 2022 geplant gewesen. Nun hofft Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP), sich noch bis zum Ende des laufenden zweiten Jahresviertels mit dem grünen Koalitionspartner für ein Gesetzespaket zusammenzuraufen. Einig sei man sich innerkoalitionär, dass Menschen, die ihre Arbeit verlieren, rascher wieder ins Arbeitsleben zurückfinden sollen, sagte Kocher am Dienstag. Ein degressives Modell ist weiter möglich.

Salmonellen bei Ferrero - Sechs mögliche Fälle in Österreich

Arlon/Wellington/Alba - Auch in Österreich sind nun Fälle bekannt geworden, die mit dem Salmonellen-Ausbruch in einem Werk des Süßwarenkonzerns Ferrero in Belgien in Verbindung stehen: Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) gab am Dienstag bekannt, dass laut einer Analyse der AGES-Referenzzentrale für Salmonellen zwischen Jänner und März aller Voraussicht nach sechs Personen, davon fünf Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, mit demselben Salmonellenstamm infiziert waren.

