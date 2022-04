"Kriegslogik": Putin reagiert auf Kanzler Nehammer

Wostotschny - Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag indirekt auf den Vorwurf von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reagiert, dass er einer "Kriegslogik" folge. Russland verfolge Ziele in der Ukraine und werde seine "militärische Spezialoperation" durchziehen, bis diese erreicht seien. Nehammer betonte unterdessen in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dass sein montägiges Treffen mit Putin "kein Freundschaftsbesuch" gewesen sei.

Nach Absage an Steinmeier lädt Ukraine Scholz ein

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach der Ablehnung eines Besuchs des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier hat die Ukraine Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz nach Kiew eingeladen. "Das haben wir auch so kommuniziert, dass mein Präsident und die Regierung sich darauf sehr freuen würden, wenn der Bundeskanzler Olaf Scholz Kiew besucht", sagte der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, am Dienstagabend auf ProSieben und SAT.1.

Schüsse und Rauch in New Yorker U-Bahn: Verletzte

New York - Dramatische Szenen in der New Yorker U-Bahn: Bei einem Vorfall mit Schüssen und Rauchschwaden sind am Dienstag mitten in der morgendlichen Rush Hour im New Yorker Stadtteil Brooklyn mindestens 16 Menschen verletzt worden. Zehn von ihnen erlitten Schussverletzungen, fünf seien in einem kritischen, aber nicht lebensgefährlichen Zustand, teilten Polizei und Feuerwehr wenige Stunden nach dem Vorfall bei einer Pressekonferenz mit.

Vierte Impfung nur für Risikogruppen empfohlen

Wien - Das Nationale Impfgremium (NIG) empfiehlt in einer neuen Einschätzung die vierte Impfung nur für Risikogruppen. Dies gilt für Über-80-Jährige allgemein sowie für Über-65-Jährige mit Vorerkrankungen. Sie sollen frühestens vier Monate, idealerweise ein halbes Jahr nach dem dritten Stich noch einmal immunisiert werden, geht aus dem der APA vorliegenden Papier des Gremiums vor. Allen anderen sollte eine Impfung jedoch auch nicht verwehrt werden.

Ermittlungen in Cobra-Affäre aufgenommen

Wien - In der Cobra-Affäre rund um zwei Personenschützer der Familie des Bundeskanzlers ermittelt nun auch die Justiz. Wie die Tageszeitung "Österreich" in ihrer Mittwochsausgabe berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt von Amtswegen ein Ermittlungsverfahren gegen eine "bekannte Person" eingeleitet. Der Verdacht lautet auf Amtsmissbrauch. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt bestätigte das auf Anfrage der APA Dienstagabend.

USA warnen vor weltweitem Rückgang der Demokratie

Washington/Wien - US-Außenminister Antony Blinken ortet einen weltweiten Rückgang der Demokratie. "Seit vielen Jahren beobachten wir einen alarmierenden Rückgang der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Menschenrechte in vielen Teilen der Welt", sagte Blinken am Dienstag bei der Veröffentlichung des jährlichen Menschenrechtsberichts der US-Regierung in Washington. Zu Österreich wird darin "Korruption in der Regierung sowie antisemitisch und antimuslimisch motivierte Gewalt" angeführt.

"Partygate": Premier Johnson muss Strafgeld zahlen

London - In der "Partygate"-Affäre um verbotene Feiern während des Corona-Lockdowns in der Downing Street muss Premierminister Boris Johnson ein Strafgeld zahlen. Das bestätigte eine Regierungssprecherin am Dienstag, nachdem die Londoner Polizei mehr als 50 Strafgelder gegen Beteiligte verhängt hatte. Es geht um die Feier zu seinem Geburtstag am 19. Juni 2020. Auch Finanzminister Rishi Sunak muss eine Strafe zahlen. Oppositionsführer Keir Starmer forderte den Rücktritt der beiden.

Personalrochaden bei den Grünen

Wien - Bei den Grünen stehen einige Personalrochaden bevor. Klimaministerin Leonore Gewessler soll neue Vize-Parteichefin werden, Parteichef Werner Kogler bekommt einen neuen Kabinettschef. Stefan Wallner wird mit 18. April auf eigenen Wunsch seine Funktion beenden, teilte das Büro des Vizekanzlers am Dienstag in einer Aussendung mit. Nachfolger wird Georg Günsberg, der bisher im Kabinett Koglers für strategische Projekte verantwortlich war.

