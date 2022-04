"Kriegslogik": Putin reagiert auf Kanzler Nehammer

Wostotschny/Wien/Kiew (Kyjiw) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag indirekt auf den Vorwurf von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reagiert, dass er einer "Kriegslogik" folge. Russland verfolge Ziele in der Ukraine und werde seine "militärische Spezialoperation" durchziehen, bis diese erreicht seien. Nehammer betonte unterdessen in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dass sein montägiges Treffen mit Putin "kein Freundschaftsbesuch" gewesen sei.

Biden wirft Putin "Völkermord" in der Ukraine vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - US-Präsident Joe Biden hat Russlands Präsidenten Wladimir Putin angesichts der Gräueltaten in der Ukraine mit deutlichen Worten "Völkermord" vorgeworfen. "Ich habe es Völkermord genannt, denn es wird immer deutlicher, dass Putin einfach versucht, die Idee, überhaupt Ukrainer zu sein, einfach auszuradieren", sagte Biden am Dienstag (Ortszeit) bei einem Besuch im US-Bundesstaat Iowa. Vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kam Lob für Bidens Worte.

Ukraine: Putin-Verbündeter Medwedtschuk festgenommen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Geheimdienst der Ukraine hat den engsten Verbündeten von Kremlchef Wladimir Putin in der ukrainischen Politik, den Oligarchen Viktor Medwedtschuk, festgenommen. Das teilte der Geheimdienst SBU am Dienstag in Kiew mit. Präsident Wolodymyr Selenskyj lobte auf Facebook den Erfolg der Agenten bei einer Spezialoperation. Der SBU veröffentlichte Fotos von Medwedtschuk, die ihn mit Handschellen gefesselt in ukrainischer Uniform zeigten.

Schüsse und Rauch in New Yorker U-Bahn: Mehrere Verletzte

New York - Nach Schüssen in der New Yorker U-Bahn ist die Zahl der Verletzten auf mindestens 23 gestiegen. "10 Menschen wurden durch Schüsse verletzt und weitere 13 wurden entweder verletzt, als sie aus dem Bahnhof eilten, oder sie erlitten eine Rauchvergiftung", sagte Polizeichefin Keechant Sewell bei einer Pressekonferenz am Dienstagabend (Ortszeit). Keiner von ihnen befinde sich aber in Lebensgefahr. Zuvor hatte die Polizei von mindestens 16 Verletzten gesprochen.

11-Jähriger in Oberösterreich mit Moped tödlich verunglückt

Wien/Vöcklabruck - Ein 11-Jähriger in Oberösterreich ist am Dienstagnachmittag tödlich verunglückt, als er mit einem Moped gegen einen Traktor geprallt ist. Er lenkte das Fahrzeug auf einem Güterweg Richtung Rabenschwand (Bez. Vöcklabruck) durch einen nicht beleuchteten Tunnel und dürfte den Traktor zu spät gesehen haben. Das Moped prallte frontal gegen den Traktor und fing Feuer. Das Kind erlag am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Mehrheit will Lebensmittelverschwendung vermeiden

Wien - Jährlich werden in Österreich 157.000 Tonnen an noch brauchbarem oder original verpacktem Essen weggeworfen, das entspricht pro Haushalt in nur einem Jahr Nahrung im Wert von 300 bis 400 Euro. Dem gegenüber gaben in einer Umfrage durch Marketagent.com fast 75 Prozent der Befragten an, es sei ihnen ein persönliches Anliegen, so wenige Lebensmittel wie möglich zu verschwenden, berichtete der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) am Mittwoch.

red