Schüsse und Rauch in New Yorker U-Bahn: Mehrere Verletzte

New York - Nach den Schüssen in der New Yorker U-Bahn wird nach einem Verdächtigen gefahndet. Laut Polizeichefin Keechant Sewell wird ein "dunkelhäutiger" Mann als "Person von Interesse" gesucht. Er habe sich eine Gasmaske aufgesetzt und zwei Kanister geöffnet, aus den Rauch austrat als die U-Bahn in den Bahnhof einfuhr, sagte Sewell. Dann habe er auf Passagiere geschossen. Zehn Menschen erlitten Schussverletzungen, 13 weitere Rauchgasvergiftungen oder verletzten sich auf der Flucht.

Moskau: Über 1.000 Ukrainer ergaben sich in Mariupol

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der seit Wochen umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol haben sich nach russischen Angaben mehr als 1.000 ukrainische Soldaten ergeben. 1.026 Soldaten der 36. Marinebrigade hätten in der Nähe des Stahlwerks "freiwillig ihre Waffen niedergelegt und sich ergeben", erklärte das Vereidigungsministerium in Moskau am Mittwoch. Zu den Soldaten zählten 47 Frauen und 126 Offiziere. Rund 150 Soldaten seien verletzt und ins Krankenhaus von Mariupol gebracht worden.

Staatsanwaltschaft Korneuburg ermittelt in Cobra-Affäre

Wien/Korneuburg - In den Ermittlungen in der Cobra-Affäre um zwei Personenschützer der Familie von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist der Akt laut einem Sprecher an die Staatsanwaltschaft Korneuburg delegiert worden. Die Tageszeitung "Österreich" hatte berichtet, dass die Anklagebehörde in Wiener Neustadt von Amtswegen ein Ermittlungsverfahren gegen eine "bekannte Person" eingeleitet habe, was auf APA-Anfrage bestätigt wurde. Der Verdacht lautet auf Amtsmissbrauch.

Elfjähriger mit Moped in Oberösterreich tödlich verunglückt

Oberhofen am Irrsee - Ein Elfjähriger ist Dienstagnachmittag tödlich verunglückt, als er mit einem Moped auf einem Güterweg bei Oberhofen am Irrsee (Bezirk Vöcklabruck) gegen einen Traktor geprallt ist. Er lenkte das Zweirad durch einen unbeleuchteten Tunnel und dürfte den Traktor zu spät gesehen haben. Das Moped prallte frontal gegen das Fahrzeug und fing Feuer. Das Kind starb noch am Unfallort. Beim Versuch, Erste Hilfe zu leisten, wurde die Mutter schwer verletzt, so die Polizei.

Knapp 16.000 Bewerbungen für Medizin-Aufnahmetest

Wien - Das Interesse am Studium der Medizin und Zahnmedizin an den heimischen öffentlichen Unis ist ungebrochen hoch. 15.788 Personen haben sich laut einer Aussendung vom Mittwoch heuer verbindlich für das Aufnahmeverfahren am 8. Juli angemeldet, bei dem die diesmal insgesamt 1.850 Studienplätze an den Medizin-Unis Wien, Innsbruck und Graz sowie der Medizin-Fakultät der Uni Linz vergeben werden. Knapp zwei Drittel der Bewerbungen kommen auch diesmal von Frauen.

Wieder mehr Reisende am Flughafen Wien

Wien/Schwechat - Der Flughafen Wien fertigt wieder deutlich mehr Passagiere ab als noch vor einem Jahr, das Niveau vor der Coronapandemie ist aber noch in weiter Ferne. Die Passagierzahlen waren im März mit 1,239.741 Reisenden am Standort Wien zwar rund sechsmal so hoch wie im März 2021. Im Vergleich zum Vorkrisenniveau beträgt das Passagieraufkommen damit aber erst rund 52 Prozent vom März 2019, gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt.

