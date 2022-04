Finnlands Regierungschefin: NATO-Entscheidung binnen Wochen

Stockholm/Kiew (Kyjiw) - Finnland will nach Angaben von Regierungschefin Sanna Marin bereits in den kommenden Wochen über einen möglichen Antrag zur Aufnahme in die NATO entscheiden. Die Entscheidung über einen Aufnahmeantrag in das Verteidigungsbündnis werde "ziemlich schnell" und "innerhalb von Wochen, nicht innerhalb von Monaten" fallen, sagte Marin am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson in Stockholm.

Moskau: Über 1.000 Ukrainer ergaben sich in Mariupol

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei den Kämpfen um die Hafenstadt Mariupol haben nach russischen Angaben mehr als 1.000 ukrainische Soldaten und Soldatinnen ihre Waffen niedergelegt und sich in Gefangenschaft begeben. Es handle sich um 1.026 Angehörige der 36. Brigade der Marineinfanterie, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenko. Zu den Gefangenen zählen demnach 162 Offiziere und auch 47 Frauen. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite gab es nicht.

Selenskyj wirft Russland Einsatz von Phosphorbomben vor

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Russland den Einsatz von Phosphorbomben vor. Das sei Terror gegen die Zivilbevölkerung, sagt Selenskyj in einer Video-Ansprache vor dem estnischen Parlament. Eine unabhängige Bestätigung für einen Phosphorbomben-Einsatz gibt es nicht. Selenskyj fordert zudem, Instrumente zu finden, die den Druck auf Russland erhöhen, Zwangsdeportation von Ukrainern zu beenden. Sanktionen gegen Russland müssten fortgeführt werden.

Staatsanwaltschaft Korneuburg ermittelt in Cobra-Affäre

Wien/Korneuburg - In den Ermittlungen in der Cobra-Affäre um zwei Personenschützer der Familie von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist der Akt an die Staatsanwaltschaft Korneuburg delegiert worden. Es werde das Vorliegen eines Anfangsverdachts geprüft, sagte ein Sprecher am Mittwoch zur APA. Eine Anzeige richte sich gegen eine "namentlich bekannte" Person. Um wen es sich handelt, wurde nicht bekanntgegeben. Ermittelt werde "in alle Richtungen", auch hinsichtlich Amtsmissbrauch.

WKStA-Ermittlungen gegen LH Doskozil eingestellt

Mattersburg/Eisenstadt - Die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sind eingestellt worden. Doskozil war nach Aussagen im Commerzialbank-U-Ausschuss von der ÖVP wegen mutmaßlicher Falschaussage angezeigt worden. Das Verfahren der WKStA wurde nun eingestellt, bestätigte Doskozils Anwalt Johannes Zink am Mittwoch Informationen der Rechercheplattform "Dossier".

Lebenslang für Mörder des britischen Abgeordneten Amess

London - Wegen des Mordes am britischen Parlamentarier David Amess muss ein 26-Jähriger den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Richter Nigel Sweeney am Londoner Strafgericht Old Bailey sagte am Mittwoch, es sei die richtige Entscheidung, dass der Mann keine Aussicht auf vorzeitige Entlassung hat. Der Verurteilte, der als islamistischer Einzeltäter und Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat gilt, zeigte keine Reue.

Belohnung nach Schüssen in New Yorker U-Bahn ausgelobt

New York - Nach den Schüssen in der New Yorker U-Bahn sucht die Polizei den Täter in einem Großeinsatz. Es werde nach einem 62 Jahre alten Mann gefahndet, der als "Person von Interesse" in Zusammenhang mit dem Vorfall gelte, teilten die Behörden auf einer Pressekonferenz mit. Bei dem Angriff waren mindestens 23 Menschen verletzt worden, zehn von ihnen durch Schüsse. Für Hinweise zur Festnahme des Tatverdächtigen wurde eine Belohnung von 50.000 Dollar (rund 46.000 Euro) ausgesetzt.

Kärntner Fahrlehrer soll dutzende Frauen belästigt haben

Klagenfurt - Ein 52-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land soll über Jahre hinweg als Fahrlehrer dutzende Frauen und Mädchen belästigt haben. Die Taten soll der Mann von März 2015 bis Februar 2022 begangen haben, als er Fahrlehrer in einer Fahrschule im Bezirk Feldkirchen gewesen ist. Bisher wurden mehr als 40 Mädchen und Frauen im Alter von 15 bis 24 Jahren als mögliche Betroffene ausgeforscht, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red