Moskau: Über 1.000 Ukrainer ergaben sich in Mariupol

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei den Kämpfen um die Hafenstadt Mariupol haben nach russischen Angaben mehr als 1.000 ukrainische Soldaten und Soldatinnen ihre Waffen niedergelegt und sich in Gefangenschaft begeben. Es handle sich um 1.026 Angehörige der 36. Brigade der Marineinfanterie, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenko. Zu den Gefangenen zählen demnach 162 Offiziere und auch 47 Frauen. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite gab es nicht.

Finnlands Regierungschefin: NATO-Entscheidung binnen Wochen

Stockholm/Kiew (Kyjiw) - Finnland will nach Angaben von Regierungschefin Sanna Marin bereits in den kommenden Wochen über einen möglichen Antrag zur Aufnahme in die NATO entscheiden. Die Entscheidung über einen Aufnahmeantrag in das Verteidigungsbündnis werde "ziemlich schnell" und "innerhalb von Wochen, nicht innerhalb von Monaten" fallen, sagte Marin am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson in Stockholm.

Selenskyj wirft Russland Einsatz von Phosphorbomben vor

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland den Einsatz von Phosphorbomben vorgeworfen. Das sei Terror gegen die Zivilbevölkerung, sagt Selenskyj in einer Video-Ansprache vor dem estnischen Parlament. Selenskyj forderte zudem, den Druck auf Russland zu erhöhen. So solle die EU ihrem neuen Sanktionspaket ein Importverbot für russisches Öl hinzufügen. Es brauche ein europaweites Embargo.

Staatsanwaltschaft Korneuburg ermittelt in Cobra-Affäre

Wien/Korneuburg - In den Ermittlungen in der Cobra-Affäre um zwei Personenschützer der Familie von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist der Akt an die Staatsanwaltschaft Korneuburg delegiert worden. Es werde das Vorliegen eines Anfangsverdachts geprüft, sagte ein Sprecher am Mittwoch zur APA. Eine Anzeige richte sich gegen eine "namentlich bekannte" Person. Um wen es sich handelt, wurde nicht bekanntgegeben. Ermittelt werde "in alle Richtungen", auch hinsichtlich Amtsmissbrauch.

Klimakonferenz könnte Erwärmung noch unter zwei Grad halten

Laxenburg/Melbourne - Die bei der UN-Klimakonferenz "COP26" in Glasgow (Großbritannien) vereinbarte deutliche Senkung der CO2-Emissionen hat zumindest theoretisch das Potenzial, den Temperaturanstieg auf ein Plus von unter zwei Grad Celsius zu begrenzen. Das hat ein internationales Forscherteam in einer neuen Studie im Fachmagazin "Nature" errechnet. Dazu müssten aber alle Zusagen auch minutiös eingehalten und schnell umgesetzt werden. Das 1,5-Grad-Ziel scheint kaum einzuhalten.

Fahndung nach 62-Jährigem nach Schüssen in New Yorker U-Bahn

New York - Nach den Schüssen in der New Yorker U-Bahn sucht die Polizei den Täter in einem Großeinsatz. Es werde nun offiziell nach dem 62 Jahre alten Mann als Verdächtigen gefahndet, sagte New Yorks Bürgermeister Eric Adams am Mittwoch in mehreren TV-Interviews. Bei dem Angriff waren mindestens 23 Menschen verletzt worden, zehn von ihnen durch Schüsse. Für Hinweise zur Festnahme des Tatverdächtigen wurde eine Belohnung von 50.000 Dollar (rund 46.000 Euro) ausgesetzt.

Abgeurteilter IS-Terrorist jobbte im ACV als Security

Wien - Ein verurteilter IS-Terrorist hat Anfang des Jahres in der Impf- und Test-Straße im Austria Center Vienna (ACV) als Security gearbeitet. Dort wurde der 21-Jährige am 6. Jänner festgenommen. Er soll in der vorangegangenen Nacht eine Arbeitskollegin mit Gewalt zur Duldung sexueller Handlungen gezwungen haben. Seither sitzt der Mann in U-Haft. Am Mittwoch (richtig) musste er sich wegen Vergewaltigung am Wiener Landesgericht verantworten, dabei kam sein Strafregister zur Sprache.

Bisher 253 Todesopfer bei Unwetter-Katastrophe in Südafrika

Durban - Chaos, Verwüstung und immer mehr Tote: Nach den Zerstörungen in Südafrikas Küstenprovinz KwaZulu-Natal durch ungewöhnlich heftigen Starkregen ist die Opferzahl weiter gestiegen. Mindestens 253 Menschen seien wegen des Unwetters gestorben, sagte die Gesundheitsministerin der Provinz, Nomagugu Simelane-Zulu, am Mittwoch. Wenige Stunden zuvor hatten die Behörden noch von 59 Toten gesprochen.

red