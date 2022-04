Talsohle bei Flüchtlingsankünften erreicht

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Flüchtlingssituation in Österreich hat sich zuletzt beruhigt. Flüchtlingskoordinator Michael Takacs sah bei einem Pressegespräch Donnerstagvormittag eine Talsohle erreicht. Eine zweistellige Zahl an Flüchtlingen hat auch seinen Vertriebenenpass wieder zurückgegeben und ist in vergleichsweise sichere Gebiete in der Ukraine zurückgekehrt. Polen haben mittlerweile mehrere Hunderttausend Richtung Heimat verlassen. Takacs glaubt aber nur an eine "Ruhe vor dem Sturm".

Nehammer: Putin sicherte Gasversorgung zu

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat weitere Einblicke seines Treffens mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gegeben. So habe Putin am Montag in Moskau die Gasfrage bei seinem Besuch selbst angesprochen, sagte Nehammer am Mittwoch im Gespräch mit der APA und der dpa. Putin habe erklärt, "dass die Gasversorgung gesichert ist, dass Russland die Quantitäten liefert, wie vertraglich zugesagt und dass in Euro weiter bezahlt werden kann."

Medwedew warnt NATO vor Beitritt von Schweden und Finnland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew warnt die NATO vor einer Aufnahme Schwedens und Finnlands in das Militärbündnis. Sollte es dazu kommen, müsste Russland seine Verteidigung aufstocken. Man habe dann "ein paar Gegner mehr", meinte Medwedew. Von einem "nuklearfreien Status des Baltikums" könne dann keine Rede mehr sein, erklärte der stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrats und Putin-Vertraute.

Explosion auf Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte ist nach einer Explosion schwer beschädigt. Das russische Verteidigungsministerium erklärte laut Interfax, ein Feuer auf dem Raketenkreuzer "Moskwa" habe die Explosion von Munition an Bord verursacht. Maxym Martschenko, der Gouverneur der ukrainischen Region um den Schwarzmeerhafen Odessa, behauptete dagegen, das Schiff sei von zwei ukrainischen Marschflugkörpern getroffen worden. Die Besatzung wurde laut Moskau gerettet.

Caritas: Nächste Flüchtlingswelle aus Ukraine steht bevor

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Die Caritas hat gewarnt, dass die nächste Flüchtlingswelle aus der Ukraine unmittelbar bevorsteht. "Wir müssen uns auf neue Ankünfte vorbereiten", sagte Klaus Schwertner, Geschäftsführer der Caritas Wien, nach einem Besuch in der Westukraine der APA. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir in Österreich 200.000-250.000 Menschen aufnehmen werden", betonte er.

Papst wäscht Häftlingen am Gründonnerstag die Füße

Rom/Vatikanstadt - Papst Franziskus wird an diesem Gründonnerstag zwölf Häftlingen in einem Gefängnis bei Rom die Füße waschen. Am Abend will das Oberhaupt der katholischen Kirche in der Justizvollzugsanstalt von Civitavecchia in der Nähe der Hauptstadt das religiöse Ritual vollziehen. Es geht auf eine Geste von Jesus Christus an seinen Jüngern beim Letzten Abendmahl zurück und ist ein Zeichen der Demut und Verbundenheit. 2020 und 2021 war die Fußwaschung wegen Corona ausgefallen.

68-Jähriger nach Quad-Unfall in Tirol gestorben

Elmen/Innsbruck - Ein 68-Jähriger ist nach einem Unfall mit einem Quad am Mittwoch in Elmen in Tirol (Bezirk Reutte) noch am selben Tag in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann war mit seinen beiden Enkelinnen im Alter von drei und sechs Jahren auf einem Forstweg unterwegs, als er vor einem Bachbett das Gefährt wenden wollte. Dabei geriet das Quad aus vorerst unbekannter Ursache über den Böschungsrand, überschlug sich und stürzte in ein Bachbett.

Zwei Palästinenser bei Militäreinsatz nahe Jenin getötet

Ramallah - Während eines Einsatzes des israelischen Militärs sind nach palästinensischen Angaben zwei Männer im besetzten Westjordanland getötet worden. Vier weitere Personen seien bei dem Vorfall nahe Jenin durch Schüsse verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Donnerstag mit. Die israelische Armee erklärte zunächst nur, es gebe Anti-Terror-Einsätze im Westjordanland.

