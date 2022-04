Nach Linzer Vergewaltigung: Alle Verdächtigen auf freiem Fuß

Linz - Das Landesgericht Linz hat Donnerstagmittag die U-Haft über vier Jugendliche, die eine 16-Jährige Schülerin in der Nähe des Linzer Hauptbahnhofs vergewaltigt haben sollen, nicht verlängert. Die drei 15-jährigen Afghanen und ein 14-Jähriger Iraner sind wieder auf freiem Fuß, teilte eine Gerichtssprecherin das Ergebnis des Haftprüfungstermins mit. Über die Gründe konnte sie mit Verweis auf das laufende Verfahren keine Angaben machen.

Tesla-Chef Elon Musk startet Übernahmeversuch bei Twitter

San Francisco/Palo Alto (Kalifornien) - Tesla-Chef Elon Musk will den Kurznachrichtendienst Twitter für 41,4 Mrd. Dollar (38,2 Mrd. Mrd. Euro) kaufen. Der als reichster Mann der Welt geltende Elektroauto-Pionier kündigte an, dass er den Social-Media-Dienst von der Börse nehmen wolle. Musk hält bereits neun Prozent an dem US-Unternehmen

Maske fällt, aber nicht ganz

Wien - Die Maske bleibt Österreich erhalten, aber die Zahl der Ausnahmen wird erweitert. Das sieht eine Verordnung vor, die am Donnerstag von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) vorgestellt wurde. Konkret bleibt die FFP2-Maskenpflicht in Öffis und im lebensnotwendigen Handel, allerdings fällt sie im normalen Handel und bei Veranstaltungen. Die Gültigkeit des Grünen Pass wird für Geboosterte auf ein Jahr verlängert. Wien zieht diesmal mit.

Medwedew warnt NATO vor Beitritt von Schweden und Finnland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew warnt die NATO vor einer Aufnahme Schwedens und Finnlands in das Militärbündnis. Sollte es dazu kommen, müsste Russland seine Verteidigung aufstocken. Man habe dann "ein paar Gegner mehr", meinte Medwedew. Von einem "nuklearfreien Status des Baltikums" könne dann keine Rede mehr sein, erklärte der stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrats und Putin-Vertraute.

Explosion auf Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte ist nach einer Explosion schwer beschädigt - laut dem ukrainischen Präsidentenberater Olexij Arestowytsch ist der Raketenkreuzer "Moskwa" sogar gesunken. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor erklärt, ein Feuer habe die Explosion von Munition an Bord verursacht. Der Gouverneur der ukrainischen Region um den Schwarzmeerhafen Odessa behauptete dagegen, das Schiff sei von zwei ukrainischen Raketen getroffen worden.

Talsohle bei Flüchtlingsankünften erreicht

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Flüchtlingssituation in Österreich hat sich zuletzt beruhigt. Flüchtlingskoordinator Michael Takacs sah bei einem Pressegespräch Donnerstagvormittag eine Talsohle erreicht. Eine zweistellige Zahl an Flüchtlingen hat auch seinen Vertriebenenpass wieder zurückgegeben und ist in vergleichsweise sichere Gebiete in der Ukraine zurückgekehrt. Polen haben mittlerweile mehrere Hunderttausend Richtung Heimat verlassen. Takacs glaubt aber nur an eine "Ruhe vor dem Sturm".

Teuerung dürfte sich noch bis zur Jahresmitte beschleunigen

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die hohe Teuerung dürfte sich in den kommenden Monaten weiter beschleunigen und sich erst ab der zweiten Jahreshälfte 2022 wieder verlangsamen. Die Ökonomen der Bank Austria erwarten Werte über der Marke von 7 Prozent. In Österreich dürfte die Inflationsrate im März laut Schnellschätzung der Statistik Austria mit 6,8 Prozent den höchsten Wert seit November 1981 erreicht haben. Ende des Jahres sehen die Experten immer noch eine Teuerung von über 4 Prozent im Jahresvergleich.

Papst zelebrierte Chrisammesse im Petersdom

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am Gründonnerstag die Chrisammesse im Petersdom mit Priestern aus der Diözese Rom und der vatikanischen Kurie gefeiert. Diese Messe bildet den Auftakt zu den großen liturgischen Feiern rund um Ostern. Bei der Chrisammesse wurden die heiligen Öle geweiht, die bei der Spendung von Taufe, Firmung, Krankensalbung sowie bei Weihen verwendet werden. Zugleich erneuerten im Petersdom mehrere Priester die Versprechen, die sie bei ihrer Weihe gegeben hatten.

Wiener Börse weiterhin fester

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag anhaltend fester gezeigt. Der Leitindex ATX legte bis 15.00 Uhr um 0,86 Prozent auf 3.257,27 Zähler zu. Damit steuert der Wiener Markt auf den dritten Gewinntag in Folge in dieser verkürzten Handelswoche zu - am morgigen Karfreitag ist der Wiener Markt geschlossen. Trotz der Rekordinflation im Euroraum behält die EZB den geldpolitischen Schlüsselsatz bei 0,0 Prozent, wurde am Nachmittag bekannt. Bankaktien legten zu.

