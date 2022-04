Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte gesunken

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat im Ukraine-Krieg sein wichtigstes Kriegsschiff verloren. Der Raketenkreuzer "Moskwa" sei untergegangen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Donnerstagabend mit. Das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte habe bei starkem Seegang seine "Stabilität" verloren, während man es abschleppte. Moskau hatte zuvor eine Explosion auf dem Schiff bestätigt. Die Ukraine behauptete, die "Moskwa" am Donnerstag mit zwei Anti-Schiff-Raketen getroffen zu haben.

Ukraine stuft Russland als "Terrorstaat" ein

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das ukrainische Parlament hat Russland als Terrorstaat eingestuft und die Symbolik des als "Spezialoperation" bezeichneten russischen Angriffskrieges verboten. Für das Gesetz stimmten am Donnerstag 354 der 450 Parlamentarier, schrieb der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak auf seinem Telegram-Kanal. Zuvor war bereits ein Resolution angenommen worden, in der das Vorgehen der russischen Truppen als "Völkermord" qualifiziert wurde. Für diese Entschließung stimmten 363 Mandatare.

Maske fällt, aber nicht ganz

Wien - Die Maske bleibt Österreich erhalten, aber die Zahl der Ausnahmen wird erweitert. Das sieht eine Verordnung vor, die am Donnerstag von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) vorgestellt wurde. Konkret bleibt die FFP2-Maskenpflicht in Öffis und im lebensnotwendigen Handel, allerdings fällt sie im normalen Handel und bei Veranstaltungen. Die Gültigkeit des Grünen Pass wird für Geboosterte auf ein Jahr verlängert. Wien zieht diesmal mit.

10.483 Neuinfektionen und 35 Corona-Tote in Österreich

Wien - 10.483 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in den vergangenen 24 Stunden in Österreich dazu gekommen. Das geht aus den am späten Donnerstagnachmittag von Gesundheits- und Innenministerium veröffentlichten Daten (Stand Donnerstag, 9.30 Uhr) hervor. Die Zahl der Neuinfektionen lag damit unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 10.980. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging von Mittwoch auf Donnerstag von 922,7 auf 855,9 zurück. Auch die Zahl der Spitalspatienten sinkt.

Situative Winterreifenpflicht endet mit dem Karfreitag

Wien - Die situative Winterausrüstungspflicht für Pkw und Lkw (bis 3,5 Tonnen) ist mit heute, Karfreitag, in Österreich außer Kraft. Diese gilt jedes Jahr von 1. November bis 15. April des Folgejahres und besagt, dass Autos bei Schnee, Matsch oder Eis mit Winterreifen unterwegs sein oder auf mindestens zwei Antriebsrädern Schneeketten montiert haben müssen.

Papst feiert nach Coronapause wieder Kreuzweg am Kolosseum

Vatikanstadt/Jerusalem - Papst Franziskus feiert am Karfreitag nach zwei Jahren Corona-Pause wieder den traditionellen Kreuzweg am Kolosseum in Rom. Bei der Andacht am Abend (21.15 Uhr) wird an den Leidensweg und die Kreuzigung von Jesus Christus erinnert. Dazu wird ein symbolisches Kreuz über 14 Stationen getragen. Wegen der Pandemie musste das Oberhaupt der katholischen Kirche 2020 und 2021 auf die öffentliche Prozession an dem antiken Amphitheater verzichten.

