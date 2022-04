Kiew unter Beschuss

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach offiziellen Angaben bei einem neuen russischen Angriff unter Beschuss geraten. Im Stadtteil Darnyzja gab es mehrere Explosionen, wie Bürgermeister Vitali Klitschko am Samstag im Nachrichtenkanal Telegram mitteilte. Es gab zunächst keine Angaben zu möglichen Opfern. Russland sprach von der Zerstörung zweier Rüstungsbetriebe. Für Samstag wurden insgesamt neun humanitäre Korridore zur Evakuierung vereinbart.

Corona-Regeln werden weiter gelockert

Wien - Ab dem Karsamstag gelten neue Corona-Regeln. In der Gastronomie gibt es Tag wie Nacht gar keine Einschränkungen mehr. FFP2-Masken sind nur noch in Settings wie lebensnotwendigem Handel, öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Spitälern und Pflegeheimen zu tragen. Im anderweitigen Handel sowie bei Veranstaltungen fällt die Verpflichtung. Die Gültigkeit des Grünen Passes wird für dreifach Geimpfte auf ein Jahr verlängert.

8.996 Corona-Neuinfektionen und 17 Tote in Österreich

Wien - 8.996 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 17 an oder mit Covid-19 Verstorbene sind in den vergangenen 24 Stunden registriert worden. Die Zahl der Infektionen liegt nach den Zahlen von Gesundheits- und Innenministerium (Stand Samstag 9.30 Uhr) unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 9.866. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht unterdessen weiter zurück und lag am Samstag bei 769 pro 100.000 Einwohner. Auch die Zahl der Spitalspatienten mit Covid-19 sinkt.

Österreich bei Pandemie-Lebenserwartung nicht unter Besten

Wien/Washington - Die Aufarbeitung des Corona-Pandemie-Managements beginnt. Eine jetzt in JAMA Online publizierte US-Studie weist katastrophale Folgen von Covid-19 für die Lebenserwartung in den USA mit minus 1,87 Jahren (2019/2020) aus. Doch im Vergleich mit 21 reichen Staaten der Erde ist Österreich mit einem Rückgang der Lebenserwartung um 0,77 Jahre im Vergleich zum Mittelwert (minus 0,58 Jahre) schlechter. In Neuseeland, Südkorea und Taiwan legte die Lebenserwartung sogar zu.

Papst feierte nach Coronapause wieder Kreuzweg am Kolosseum

Vatikanstadt/Paris - Nach zwei Jahren Coronapause hat Papst Franziskus am Freitagabend wieder die traditionelle Kreuzwegsandacht im Kolosseum von Rom geleitet. Zu der stimmungsvollen Prozession am Karfreitag, mit der an die Leidensstationen Jesu erinnert wurde, versammelten sich Zehntausende Gläubige vor dem antiken Amphitheater. Dabei wurde ein symbolisches Kreuz über 14 Stationen getragen. Eine als relativierend empfundene Versöhnungsgeste sorgte jedoch für Misstöne in der Ukraine.

Biden veröffentlichte Steuererklärung

Washington - US-Präsident Joe Biden und seine Ehefrau Jill haben im vergangenen Jahr ein Einkommen von gut 610.000 US-Dollar (aktuell 560.764,85 Euro) erzielt. Das geht aus Bidens Steuererklärung für 2021 hervor, die das Weiße Haus am Freitag routinemäßig veröffentlichte. Das Ehepaar habe insgesamt rund 184.000 Dollar Steuern gezahlt. Die Regierungszentrale betonte, Biden habe bis heute die Steuererklärungen von 24 Jahren öffentlich gemacht.

Kärntner Führerscheinneuling raste mit 200 km/h über Südautobahn

Velden - Ein 18 Jahre alter Kärntner Führerscheinneuling hat sich in der Nacht auf Karsamstag als Autoraser gezeigt: Der junge Mann fuhr mit rund 200 km/h auf der Südautobahn (A2) im Bezirk Villach-Land. Eine Polizeistreife stoppte ihn, die Lenkerberechtigung ist er los. Er wurde angezeigt, wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red