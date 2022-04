Kiew unter Beschuss: Russland greift Rüstungsfabrik an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist bei einem neuen russischen Angriff unter Beschuss geraten. Im Stadtteil Darnyzja gab es mehrere Explosionen, wie Bürgermeister Vitali Klitschko am Samstag mitteilte. Dabei gab es einen Toten. Russland sprach von der Zerstörung zweier Rüstungsbetriebe. Im Osten des Landes wurden ukrainischen Behörden zufolge mindestens zwei Zivilisten getötet. Auch die Region Lwiw wurde wieder angegriffen. Für Samstag wurden humanitäre Korridore vereinbart.

Ukraine: 1.000 Menschen in russischer Gefangenschaft

Kiew - Russland hält nach Angaben der Regierung in Kiew etwa 700 ukrainische Soldaten sowie Hunderte Zivilisten in Gefangenschaft. "Sie haben mehr als 1.000 Personen geschnappt", sagte Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am Samstag im ukrainischen Einheitsfernsehen. Darunter seien auch etwa 500 Frauen. Die Ukraine ihrerseits habe etwa 700 russische Soldaten gefangen genommen.

Bischof Schwarz kritisiert Schönborn wegen Impfgegner-Aussage

St. Pölten - Der St. Pöltner Diözesanbischof Alois Schwarz hat Kritik an Kardinal Christoph Schönborn wegen dessen "Lass Hirn regnen"-Aussage in Richtung von Impfgegnern in der ORF-"Pressestunde" vom vergangenen Sonntag geübt. Schwarz befürchtet nun eine Austrittswelle in der katholischen Kirche, wie er dem ORF Niederösterreich am Karsamstag mit Verweis auf zahlreiche eingegangene kritische Schreiben sagte.

8.996 Corona-Neuinfektionen und 17 Tote in Österreich

Wien - 8.996 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 17 an oder mit Covid-19 Verstorbene sind in den vergangenen 24 Stunden registriert worden. Die Zahl der Infektionen liegt nach den Zahlen von Gesundheits- und Innenministerium (Stand Samstag 9.30 Uhr) unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 9.866. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht unterdessen weiter zurück und lag am Samstag bei 769 pro 100.000 Einwohner. Auch die Zahl der Spitalspatienten mit Covid-19 sinkt.

Currentzis-Auftritt bei Salzburger Festspielen in der Kritik

Salzburg/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Botschafter in Österreich, Wassyl Chymynez, kritisiert einen möglichen Auftritt des griechisch-russischen Stardirigenten Teodor Currentzis mit seinem Orchester MusicAeterna bei den Salzburger Festspielen scharf. Angesichts des Ukraine-Kriegs wäre es "ein sehr inhumanes Signal", wenn Russland eine solche Bühne bekommen würde, meinte er in einem Interview mit der "Kronen Zeitung". Die Verantwortlichen würden Gefahr laufen, ihre Selbstachtung zu verlieren.

Halle bei Tiroler Entsorgungsfirma geriet in Brand, Ursache unklar

Inzing - Eine Industriehalle auf dem Gelände der Entsorgungsfirma Freudenthaler in Inzing in Tirol (Bezirk Innsbruck Land) ist Samstagvormittag in Brand geraten. Nach rund zwei Stunden konnten die Flammen von einem Großaufgebot an Feuerwehren großteils gelöscht werden, zu Mittag standen noch Nachlöscharbeiten an, wie die Feuerwehr Inzing der APA mitteilte. Die Brandursache sowie das genaue Ausmaß des Sachschadens waren vorerst unklar. Personen waren nicht betroffen.

Einer der größten Roh-Rubine der Welt in Dubai ausgestellt

Dubai - Einer der größten Roh-Rubine der Welt ist vor seiner Versteigerung erstmals der Öffentlichkeit präsentiert worden. Der Edelstein mit dem Namen "Burdsch Alhamal" wurde am Freitag in einem Hotel in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgestellt. Der Stein mit 8.400 Karat und einem Gewicht von 2,8 Kilogramm sei einer der "seltensten Rubine" der Welt, sagte Patrick Pilati vom ausstellenden Unternehmen SJ Gold and Diamond.

