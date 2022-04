Papst feiert Messe zum Ostersonntag auf dem Petersplatz

Rom - Papst Franziskus feiert am Sonntag auf dem Petersplatz in Rom die große Messe zum Ostersonntag. Nach den zwei Corona-Ausfällen 2020 und 2021 werden zu der Feier bei bestem Frühlingswetter wieder Zehntausende Gläubige erwartet. Nach der Messe am wichtigsten Feiertag der katholischen Kirche wird der Pontifex den Segen "Urbi et Orbi" spenden. Am Samstag rief der Papst im Petersdom zu "Gesten des Friedens in dieser von den Schrecken des Krieges" auf.

Selenskyj: Bei Fall von Mariupol Gesprächsstopp mit Moskau

Kiew/Moskau - Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit dem endgültige Aus der Gespräche mit Moskau gedroht, sollte Russland die letzten ukrainischen Truppen in der schwer umkämpften Hafenstadt Mariupol "ausschalten". Für beide Seiten wäre das eine "Sackgasse, denn wir verhandeln weder über unsere Territorien noch über unsere Leute", sagte Selenskyj. Das russische Verteidigungsministerium vermeldete unterdessen die fast komplette Vertreibung der ukrainischen Streitkräfte aus Mariupol.

Gouverneur: Zehntausende russische Soldaten im Osten

Kiew/Moskau - Russland hat nach Angaben des Gouverneurs des Gebiets Luhansk im Osten der Ukraine Zehntausende Soldaten für eine baldige Offensive zusammengezogen. Zudem seien Hunderte Einheiten Technik in die Region transportiert worden, sagte Gouverneur Serhij Hajdaj am Samstag. Seiner Einschätzung nach warteten die russischen Truppen nur noch auf besseres Wetter, um dann zeitgleich in den Gebieten Luhansk und Donezk ihre Angriffe zu starten. Mitte kommender Woche soll der Regen aufhören.

Klima-Blockade in Paris und London

Paris/London - Im Kampf gegen den Klimanotstand haben Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion den Verkehr in Paris und London lahmgelegt. In der französischen Hauptstadt sperrten sie auf einer Länge von 300 Metern mit Sitzblockaden und einer Barrikade aus Heuballen den Verkehr auf den Grands Boulevards. Viele von ihnen hatten sich zudem an mit Zement gefüllte Behälter angekettet. In London brachten tausende Demonstranten mit einer Sitzblockade nahe des Hyde Parks den Verkehr zum Erliegen.

Frachter vor tunesischer Küste gesunken

Tunis - Vor der Küste Tunesiens droht nach Regierungsangaben Treibstoff aus einem gesunkenen Frachter auszulaufen. Das tunesische Umweltministerium teilte am Samstag mit, es sei ein Notfallplan aktiviert worden, um eine Umweltkatastrophe zu verhindern. Es würden dafür alle notwendigen Maßnahmen ergriffen. Das Schiff liegt demnach im Golf von Gab�s rund sieben Kilometer vor der Küste und hat etwa 750 Tonnen Diesel an Bord.

Vermutlich 35 Tote vor Küste Libyens

Tripolis - Beim Kentern eines Holzbootes vor der Küste Libyens sind wahrscheinlich 35 Migranten ums Leben gekommen. Zunächst wurden nahe der Hafenstadt Sabrata im Westen des Landes sechs Leichen geborgen, wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Samstag mitteilte. 29 weitere Menschen würden nach dem Unglück, das sich bereits am Freitag ereignete, noch vermisst. IOM zufolge wurden allein diese Woche vor der Küste Libyens 53 Migranten als tot oder vermisst gemeldet.

Kinder und Frau durch Raketen in Afghanistan getötet

Kabul - Im Osten Afghanistans sind mindestens fünf Kinder und eine Frau durch Raketenbeschuss aus Pakistan getötet worden. Ein Mann sei bei dem Vorfall in der Provinz Kunar verletzt worden, teilten die örtlichen Behörden am Samstag mit. Nach Angaben eines Bewohners hatten pakistanische Militärflugzeuge die Raketen abgefeuert. Auch in der Provinz Khost seien vier Dörfer bombardiert worden, sagte ein afghanischer Regierungsvertreter. Dabei seien mehrere Menschen getötet worden.

pin