Papst feiert Messe zum Ostersonntag auf dem Petersplatz

Rom - Papst Franziskus feiert am Sonntag auf dem Petersplatz in Rom die große Messe zum Ostersonntag. Nach den zwei Corona-Ausfällen 2020 und 2021 werden zu der Feier bei bestem Frühlingswetter wieder Zehntausende Gläubige erwartet. Nach der Messe am wichtigsten Feiertag der katholischen Kirche wird der Pontifex den Segen "Urbi et Orbi" spenden. Am Samstag rief der Papst im Petersdom zu "Gesten des Friedens in dieser von den Schrecken des Krieges gezeichneten Zeit" auf.

Selenskyj: Bei Fall von Mariupol Gesprächsstopp mit Moskau

Kiew/Moskau - Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit dem endgültigen Aus der Gespräche mit Moskau gedroht, sollte Russland die letzten ukrainischen Truppen in der umkämpften Hafenstadt Mariupol "ausschalten". Für beide Seiten wäre das eine "Sackgasse, denn wir verhandeln weder über unsere Territorien noch über unsere Leute", so Selenskyj. Die russische Armee rief die ukrainischen Kämpfer in Mariupol zur Aufgabe auf. Allen, die ihre Waffen niederlegten, sei ihr Leben garantiert.

Von der Leyen für schnelle Waffenlieferungen an die Ukraine

Berlin/Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat an die EU-Länder appelliert, der Ukraine schnell Waffen zu liefern. "Für alle Mitgliedstaaten gilt, wer kann, sollte schnell liefern, denn nur dann kann die Ukraine in ihrem akuten Abwehrkampf gegen Russland bestehen", sagte von der Leyen der "Bild am Sonntag". "Ich unterscheide nicht zwischen schweren und leichten Waffen. Die Ukraine muss das bekommen, was sie zur Verteidigung braucht und was sie handhaben kann."

An Schulen und Unis bleiben Masken vorläufig

Wien - Unabhängig von den Lockerungen in vielen Bereichen bleiben die Maskenregeln an Schulen und Unis vorerst weitgehend aufrecht. Auch nach den Osterferien muss an den Schulen abseits vom Klassenzimmer bzw. Lernsälen ein Mund-Nasen-Schutz (bis zur Unterstufe) bzw. eine FFP2-Maske (Oberstufe, geimpfte/genesene Lehrer) getragen werden. Ungeimpfte und nicht genesene Lehrer brauchen überall eine FFP2-Maske. Auch an fast allen Unis bleibt nach Ostern die FFP2-Maskenpflicht bestehen.

Klima-Blockade in Paris und London

Paris/London - Im Kampf gegen den Klimanotstand haben Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion den Verkehr in Paris und London lahmgelegt. In der französischen Hauptstadt sperrten sie auf einer Länge von 300 Metern mit Sitzblockaden und einer Barrikade aus Heuballen den Verkehr auf den Grands Boulevards. Viele von ihnen hatten sich zudem an mit Zement gefüllte Behälter angekettet. In London brachten tausende Demonstranten mit einer Sitzblockade nahe des Hyde Parks den Verkehr zum Erliegen.

Nordkoreas Staatsmedien: Neue taktische Lenkwaffe getestet

Pjöngjang - Nordkorea hat den staatlichen Medien zufolge eine neue taktische Lenkwaffe getestet. Machthaber Kim Jong-un habe dem Vorgang zugeschaut, meldete die Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag (Ortszeit). Das neue System erhöhe die Effizienz der taktischen Atomwaffen. Wann der Test stattfand, wurde nicht mitgeteilt, die staatlichen Medien berichten jedoch meist mit einem Tag Verspätung von Kims Aktivitäten.

Frachter vor tunesischer Küste gesunken

Tunis - Vor der Küste Tunesiens droht nach Regierungsangaben Treibstoff aus einem gesunkenen Frachter auszulaufen. Das tunesische Umweltministerium teilte am Samstag mit, es sei ein Notfallplan aktiviert worden, um eine Umweltkatastrophe zu verhindern. Es würden dafür alle notwendigen Maßnahmen ergriffen. Das Schiff liegt demnach im Golf von Gab�s rund sieben Kilometer vor der Küste und hat etwa 750 Tonnen Diesel an Bord.

