Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die in der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol kämpfenden ukrainischen Truppen wollen sich nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums nicht ergeben. Die Einheiten, darunter 400 ausländische Söldner, hätten sich im Stahlwerk Asowstal verschanzt, sagte der Ministeriums-Sprecher, Igor Konaschenkow, am Sonntag in Moskau. Die Regierung in Kiew habe ihnen untersagt, die Waffen niederzulegen. Zuvor hatte Moskau ein Ultimatum gestellt.

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat erneut sein Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin verteidigt. Das Gespräch sei direkt, mitunter hart von beiden Seiten, "mit keinerlei diplomatischer Rücksichtnahme" gewesen. "Ich glaube, Putin ist total in seiner Kriegslogik angekommen", meinte Nehammer in einem Interview mit der "Kronen Zeitung" (Sonntagsausgabe). Der Kanzler berichtete auch über Details während der 75-minütigen Unterredung.

Vatikanstadt/Rom (APA/dpa) - Vor Zehntausenden Gläubigen und Touristen hat am Sonntag die Ostermesse mit Papst Franziskus auf dem Petersplatz in Rom begonnen. Der Pontifex erreichte den Petersplatz, auf dem sich schon seit dem frühen Morgen eine große Menschenmenge versammelt hatte, und grüßte die Pilger, die nach den zwei Corona-Ausfällen 2020 und 2021 wieder an der Feier teilnahmen. Nach der Messe wird der Pontifex von seiner Loggia aus den Segen Urbi et Orbi, also der Stadt und dem Erdkreis, spenden.

Döbriach - Ein Verkehrsunfall im Kärntner Bezirk Spittal/Drau sind am Ostersonntag in der Früh zwei Personen getötet worden, eine weitere soll schwer verletzt sein. Ein Pkw war auf der B98 zwischen Döbriach und Radenthein offenbar von der Fahrbahn auf einen Gehweg geraten, dabei rammte das Fahrzeug drei Personen. Eine Person soll schwer verletzt in ein Spital gebracht worden sein. Die Landespolizeidirektion Kärnten bestätigte entsprechende Berichte von Kärntner Medien.

Wien - 7.408 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in den vergangenen 24 Stunden in Österreich eingemeldet worden. Das liegt nach den Zahlen von Gesundheits- und Innenministerium (Stand Sonntag, 9.30 Uhr) unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 9.405 Fällen pro Tag. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank damit auf 733,1 Fälle auf 100.000 Einwohner. 13 Menschen kamen seit gestern in Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung ums Leben.

Malmö - Nach der Genehmigung rechter Kundgebungen ist es in der Nacht in Schweden erneut zu Krawallen gekommen. In Malmö stand ein Bus in Flammen, nachdem Unbekannte ein brennendes Objekt auf das Fahrzeug geworfen hatten, wie der schwedische Sender SVT berichtete. Die Fahrgäste mussten evakuiert werden. Auch weitere Fahrzeuge und mehrere Mülltonnen brannten in Malmö. Die Polizei wurde mit Steinen und Molotow-Cocktails beworfen.

Pjöngjang - Die selbst erklärte Atommacht Nordkorea hat eigenen Angaben zufolge erfolgreich eine neuartige taktische Lenkwaffe getestet. Die Entwicklung dieses Waffensystems erhöhe die Effizienz beim Einsatz von "taktischen Atomwaffen", berichteten die Staatsmedien am Sonntag, ohne den Zeitpunkt des Tests oder andere Details zu nennen. Machthaber Kim Jong-un habe den Test überwacht.

