Russisches Ultimatum für Mariupol abgelaufen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Stunden der Entscheidung in Mariupol: Ein Ultimatum der russischen Armee an die verbliebenen ukrainischen Kämpfer in der strategisch wichtigen Hafenstadt ist am Sonntag ausgelaufen. Der Fall Mariupols könnte das Aus für die russisch-ukrainischen Verhandlungen über einen Waffenstillstand bedeuten. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hatte gedroht, die Gespräche zu beenden, sollten die ukrainischen Kämpfer in Mariupol getötet werden.

Papst sprach Segen "Urbi et Orbi"

Vatikanstadt/Rom - Vor Zehntausenden Menschen hat Papst Franziskus am Ostersonntag auf dem Petersplatz in Rom den Segen "Urbi et Orbi" ("der Stadt und dem Erdkreis") erteilt. Die Gläubigen, die nach den zwei Corona-Ausfällen 2020 und 2021 wieder an der Feier teilnahmen, verfolgten bei Frühlingswetter die Zeremonie auf dem Petersplatz. Der Heilige Vater richtete einen eindringlichen Appell für Frieden in der Ukraine.

Schönborn rückt zu Ostern Frauen im Krieg in den Fokus

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Für Kardinal Christoph Schönborn stehen zu Ostern vor allem jene Frauen im Ukraine-Krieg im Mittelpunkt, die "wie Maria von Magdala um einen geliebten Menschen trauern - Mütter, Ehefrauen und Freundinnen von gefallenen Soldaten - sowie Frauen, die mit ihren Kindern geflüchtet sind, um dem Krieg zu entgehen und zu überleben". Solche Frauen seien sowohl auf ukrainischer wie auch auf russischer Seite zu finden, betonte Schönborn am Sonntag in seiner Osterpredigt im Stephansdom.

Pkw rammte in Oberkärnten Fußgänger - zwei Tote

Döbriach - Bei einem Verkehrsunfall im Kärntner Bezirk Spittal/Drau sind am Ostersonntag in der Früh ein Mann (39) und eine Frau (34) getötet und ein Mann schwer verletzt worden. Der schwer betrunkene Lenker (22) eines Pkw war auf der B98 zwischen Döbriach und Radenthein von der Fahrbahn auf einen Gehweg geraten und hatte die drei Personen gerammt. Ein 37-Jähriger wurde verletzt ins Krankenhaus Spittal gebracht, wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte.

13 Covid-Tote und 7.408 Corona-Neuinfektionen seit gestern

Wien - 7.408 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in den vergangenen 24 Stunden in Österreich eingemeldet worden. Das liegt nach den Zahlen von Gesundheits- und Innenministerium (Stand Sonntag, 9.30 Uhr) unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 9.405 Fällen pro Tag. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank damit auf 733,1 Fälle auf 100.000 Einwohner. 13 Menschen kamen seit gestern in Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung ums Leben.

Erneut Konfrontationen auf Tempelberg in Jerusalem

Jerusalem/Rom - Auf dem Tempelberg in Jerusalem ist es am Sonntag erneut zu Konfrontationen gekommen. Vor geplanten Besuchen von Juden auf der heiligen Stätte hätten Hunderte junger Muslime mit Steinen und Eisenstangen Hindernisse errichtet, um den Zugang zu blockieren, teilte die israelische Polizei mit. Nach Medienberichten kam es daraufhin zu Auseinandersetzungen zwischen Polizeikräften und Palästinensern auf der Anlage, mehrere Muslime seien dabei verletzt worden.

Ausschreitungen in Schweden - Randalierer zünden Bus an

Malmö - Nach der Genehmigung rechter Kundgebungen ist es in der Nacht in Schweden erneut zu Krawallen gekommen. In Malmö stand ein Bus in Flammen, nachdem Unbekannte ein brennendes Objekt auf das Fahrzeug geworfen hatten, wie der schwedische Sender SVT berichtete. Die Fahrgäste mussten evakuiert werden. Auch weitere Fahrzeuge und mehrere Mülltonnen brannten in Malmö. Die Polizei wurde mit Steinen und Molotow-Cocktails beworfen.

Brand auf steirischem Schrottplatz: Feuer zu Mittag gelöscht

Eisenerz - Auf einem Schrottplatz im obersteirischen Eisenerz (Bezirk Leoben) ist am Ostersonntag in der Früh ein Feuer ausgebrochen, das gegen Mittag eingedämmt werden konnte. Laut Landesfeuerwehrverband waren sieben Wehren im Einsatz, um den Brand in einem Entsorgungsbetrieb im Ortsteil Münichtal unter Kontrolle zu bringen. Weil die Entstehung schädlicher Dämpfe befürchtet worden war, hatte die Gemeinde die Bewohner aufgefordert, daheim zu bleiben und die Fenster nicht zu öffnen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red