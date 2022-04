Viele Zivilisten in von Kiew gehaltenem Mariupoler Stahlwerk

Mariupol/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Beim erwarteten Sturm der russischen Armee auf das von den Verteidigern gehaltene Mariupoler Stahlwerk könnte es auch zahlreiche zivile Opfer geben. Das Asowstal-Gelände sei zum Zufluchtsort für "viele Zivilisten" geworden, teilte der Mariupoler Polizeichef Michailo Werschynin am Sonntagabend laut einem Bericht der staatlichen ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform mit. Präsident Wolodymyr Selenskyj drängte indes neuerlich auf rasche Waffenlieferungen.

Ukraine hat Fragebogen für EU-Mitgliedschaft ausgefüllt

Kiew (Kyjiw)/Brüssel/Moskau - Die Ukraine hat den von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen überreichten Fragebogen für den Antrag auf EU-Mitgliedschaft nach Regierungsangaben vollständig ausgefüllt. Wie der stellvertretende Leiter des Büros von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Ihor Schowkwa, am Sonntag (Ortszeit) in einem Fernsehinterview des ukrainischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens mitteilte, muss die Europäische Kommission nun klären, ob die Ukraine die Beitrittskriterien erfüllt.

Selenskyj sprach mit IWF-Chefin über Wiederaufbau

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit der Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgiewa, über die Finanzstabilität seines Landes und den Wiederaufbau nach dem Krieg gesprochen. Es gebe klare Pläne, twitterte Selenskyj am Ostersonntag. Er sei sich sicher, dass die Kooperation zwischen der Ukraine und dem IWF auch weiterhin fruchtbar sein werde. Georgieva rief im Anschluss dazu auf, die Ukraine weiterhin wirtschaftlich zu unterstützen.

Tirols Ärztechef gegen Impfpflicht, Quarantäne jetzt unnötig

Innsbruck - Der neue Tiroler Ärztekammerpräsident Stefan Kastner spricht sich dagegen aus, die derzeit ausgesetzte Corona-Impfpflicht wieder zum Leben zu erwecken. "Ich sehe keine Notwendigkeit, das wieder zu starten", sagte Kastner im APA-Interview. Er glaube auch nicht, dass es seitens der eingesetzten Kommission eine Empfehlung geben wird, sie wieder einzuführen. Auch die noch bestehenden Quarantäne-Regeln "braucht es derzeit nicht mehr".

Shanghai meldet erste Todesfälle in neuer Coronawelle

Shanghai - Nach mehreren Wochen rigider Ausgangssperren hat die größte chinesische Stadt Shanghai die ersten Coronatoten der aktuellen Welle gemeldet. Drei Infizierte seien am Sonntag gestorben, teilten die Behörden der Finanzmetropole am Montag in der Früh mit. Die Zahl der Neuinfektionen ging indes nur unwesentlich zurück. Am Sonntag seien 19.831 asymptomatische und 2.417 symptomatische Neuinfektionen registriert worden. Am Samstag seien es 21.482 und 3.238 neue Fälle gewesen.

IS ruft nach Tod ihres Anführers zu Anschlägen in Europa auf

Beirut - Die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat nach dem Tod ihres ehemaligen Anführers Abu Ibrahim Al-Hashemi Al-Quraishi mit Vergeltung gedroht. "Im Vertrauen auf Gott kündigen wir einen gesegneten Feldzug an, um Rache zu nehmen", kündigte die IS-Miliz am Sonntag in einer Audiobotschaft an. Der neue IS-Sprecher Abu Omar al-Muhajir forderte die IS-Anhänger darin auch auf, wieder Anschläge in Europa zu verüben.

Frühjahrstagung von IWF und Weltbank beginnt in Washington

Washington - Überschattet von den Folgen der Pandemie und des russischen Angriffskriegs in der Ukraine beginnen der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank ihre jährliche Frühjahrstagung. Zentrale Themen bei den Beratungen ab Montag dürften die Bekämpfung der Inflation, die Entwicklung der Weltwirtschaft, der Kampf gegen die Pandemie und das Verhindern einer neuen Hungerkrise in ärmeren Ländern sein.

Israelische Regierung wackelt nach Tempelberg-Zusammenstößen

Jerusalem - Nach den Zusammenstößen am Tempelberg in Jerusalem hat die arabische Raam-Partei mit einem Rückzug aus der Koalitionsregierung von Israels Ministerpräsident Naftali Bennett gedroht. Die Raam-Partei und ihre vier Abgeordneten gaben am Sonntagabend in einer Erklärung bekannt, ihre Beteiligung an der Koalition "auszusetzen". Wenn die Regierung das harte Vorgehen gegen palästinensische Demonstranten nicht beende, "werden wir geschlossen zurücktreten", warnte die Partei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red